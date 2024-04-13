Для Пекина острая конфронтация России и Запада не является чем-то особенно выгодным. Это, конечно, лучше, чем антикитайский союз, к которому пытались подвигнуть Москву, но в остальном выгоды для КНР здесь намного меньше рисков.8 комментариев
Шольц намерен посетить Китай и обсудить с Си Цзиньпином украинский конфликт
Шольц намерен посетить Китай и обсудить с Си Цзиньпином украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке и торговлю
Канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует во второй раз в этой должности посетить Китай для переговоров. В ходе предстоящего трехдневного визита он намерен отправиться в Чунцин, Шанхай и Пекин, где планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
Как сообщили в правительстве ФРГ, помимо экономических отношений, в центре внимания визита будут находиться геополитические вызовы и стратегии устойчивого развития. Шольц намерен обсудить с китайским руководством торговые отношения, а также украинский конфликт и ситуацию на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
В интервью немецкой газете TAZ Шольц заявил, что хочет призвать КНР оказать влияние на Россию и добиться прекращения конфликта на Украине.
По его словам, он также хочет обсудить с Пекином кризис на Ближнем Востоке и двусторонние торговые отношения, а также сотрудничество по глобальным вопросам, таким как изменение климата.
В сопровождении бизнес-делегации Шольц посетит предприятия немецких компаний в мегаполисах Чунцин и Шанхай, проведет диалог с руководством Китая, а также со студентами и представителями искусства и общества. Цель поездки – поддержание диалога с Китаем.
Поездка будет посвящена трем основным темам: бизнесу и торговле, защите глобальных товаров - с целью обеспечения устойчивости для борьбы с изменением климата – и геополитическим вызовам. Помимо бизнес-делегации, Шольца будут сопровождать министр транспорта ФРГ Фолькер Виссинг, министр окружающей среды Штеффи Лемке и министр сельского хозяйства Джем Оздемир.
Предполагается, что в воскресенье канцлер приземлится в Чунцине, где посетит производственный комплекс немецкой компании Bosch и осмотрит его производственные мощности по выпуску экологичных водородных двигателей. В Чунцине Шольц встретится с секретарем Центрального комитета партии города Юанем Цзяцзюнем для переговоров.
На следующий день канцлер отправится в Шанхай. Там он встретится со студентами Тонгийского университета для дискуссии, а затем посетит инновационный центр шанхайской компании Covestro, производящей пластмассы. Также Шольц намерен встретиться с секретарем Центрального комитета партии Шанхая Чэнь Цзинином для переговоров.
Во вторник, 16 апреля, канцлера должен принять председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине. Затем Шольц встретится с премьер-министром Китая Ли Цяном для дальнейших переговоров. Во второй половине дня они примут участие в заседании «Китайско-германского экономического консультативного комитета».
Напомним, что глава МИД России Сергей Лавров также на текущей неделе посетил Китай. Российский министр находился в Пекине 8-9 апреля, в ходе визита он обсудил с главой МИД Китая Ван И проблематику украинского кризиса, а также ряд других актуальных тем.