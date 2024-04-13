  • Новость часаВзрыв автомобиля Прозорова в Москве квалифицирован как покушение на убийство
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Успех Байдена в Азии оказался на руку России
    Эксперт опроверг связь между ударами по ПХГ на Украине и ростом цен на газ в Европе
    Гуцул сообщила об открытии рынка России для аграриев Гагаузии
    Неизвестный облил кислотой двух девушек в Подмосковье
    Иран предостерег США от вмешательства в конфликт с Израилем
    Между Тбилиси и Берлином разгорелся скандал из-за переводчика
    Небензя назвал условие для сохранения государственности Украины
    Путин объяснил важность «Ангары» для создания Российской орбитальной станции
    Экс-сотрудник СБУ обвинил Киев в покушении на него в Москве
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Куда ведут отношения в треугольнике Россия – Китай – США

    Для Пекина острая конфронтация России и Запада не является чем-то особенно выгодным. Это, конечно, лучше, чем антикитайский союз, к которому пытались подвигнуть Москву, но в остальном выгоды для КНР здесь намного меньше рисков.

    8 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России предложат формулу «территории в обмен на украинское членство в НАТО»

    Одной из популярных на Западе версий является формула «территории в обмен на членство». В рамках этого плана Россия получает бывшие украинские территории, а взамен соглашается на вступление киевского (или уже львовского – как пойдет) режима в НАТО.

    41 комментарий
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Число мечтающих меньше работать россиян – это тревожный звонок

    Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.

    49 комментариев
    13 апреля 2024, 03:58 • Новости дня

    Шольц намерен посетить Китай и обсудить с Си Цзиньпином украинский конфликт

    Шольц намерен посетить Китай и обсудить с Си Цзиньпином украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке и торговлю

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует во второй раз в этой должности посетить Китай для переговоров. В ходе предстоящего трехдневного визита он намерен отправиться в Чунцин, Шанхай и Пекин, где планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

    Как сообщили в правительстве ФРГ, помимо экономических отношений, в центре внимания визита будут находиться геополитические вызовы и стратегии устойчивого развития. Шольц намерен обсудить с китайским руководством торговые отношения, а также украинский конфликт и ситуацию на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    В интервью немецкой газете TAZ Шольц заявил, что хочет призвать КНР оказать влияние на Россию и добиться прекращения конфликта на Украине.

    По его словам, он также хочет обсудить с Пекином кризис на Ближнем Востоке и двусторонние торговые отношения, а также сотрудничество по глобальным вопросам, таким как изменение климата.

    В сопровождении бизнес-делегации Шольц посетит предприятия немецких компаний в мегаполисах Чунцин и Шанхай, проведет диалог с руководством Китая, а также со студентами и представителями искусства и общества. Цель поездки – поддержание диалога с Китаем.

    Поездка будет посвящена трем основным темам: бизнесу и торговле, защите глобальных товаров - с целью обеспечения устойчивости для борьбы с изменением климата – и геополитическим вызовам. Помимо бизнес-делегации, Шольца будут сопровождать министр транспорта ФРГ Фолькер Виссинг, министр окружающей среды Штеффи Лемке и министр сельского хозяйства Джем Оздемир.

    Предполагается, что в воскресенье канцлер приземлится в Чунцине, где посетит производственный комплекс немецкой компании Bosch и осмотрит его производственные мощности по выпуску экологичных водородных двигателей. В Чунцине Шольц встретится с секретарем Центрального комитета партии города Юанем Цзяцзюнем для переговоров.

    На следующий день канцлер отправится в Шанхай. Там он встретится со студентами Тонгийского университета для дискуссии, а затем посетит инновационный центр шанхайской компании Covestro, производящей пластмассы. Также Шольц намерен встретиться с секретарем Центрального комитета партии Шанхая Чэнь Цзинином для переговоров.

    Во вторник, 16 апреля, канцлера должен принять председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине. Затем Шольц встретится с премьер-министром Китая Ли Цяном для дальнейших переговоров. Во второй половине дня они примут участие в заседании «Китайско-германского экономического консультативного комитета».

    Напомним, что глава МИД России Сергей Лавров также на текущей неделе посетил Китай. Российский министр находился в Пекине 8-9 апреля, в ходе визита он обсудил с главой МИД Китая Ван И проблематику украинского кризиса, а также ряд других актуальных тем.

    10 апреля 2024, 18:38 • Новости дня
    Госдеп: США будут считать Китай ответственным за успехи России в зоне СВО
    Госдеп: США будут считать Китай ответственным за успехи России в зоне СВО
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Действия России в зоне конфликта «поддерживаются Китаем и Северной Кореей, что противоречит американским интересам», успехи Москвы в зоне СВО негативно повлияют на отношения Вашингтона и Пекина, заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

    Кэмпбелл, комментируя «территориальные успехи» России в конфликте, заявил, что Вашингтон прямо сказал Пекину, что «если это продолжится, это повлияет на отношения между США и КНР», передает ТАСС.

    Замгоссекретаря США назвал «самой важной миссией» для Вашингтона поддержание мира и стабильности в Европе, а успехи России могут неприемлемо изменить баланс сил в ЕС.

    Представитель МИД КНР Мао Нин назвала неприемлемым подобное суждение и давление Вашингтона, сотрудничество Москвы и Китая «не должно подвергаться вмешательству и сдерживанию».

    Пекин уже предостерегал США от попыток очернять и препятствовать развитию нормальных межгосударственных отношений между Россией и Китаем.

    Коментарии (31)
    10 апреля 2024, 10:58 • Новости дня
    Китай резко ответил на претензии США из-за дружбы с Россией

    В МИД Китая заявили, что не потерпят вмешательства США в сотрудничество Москвы и Пекина

    Китай резко ответил на претензии США из-за дружбы с Россией
    @ Johannes Neudecker/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай не потерпит осуждения и вмешательства со стороны других государств в его торгово-экономическое сотрудничество с Россией.

    Она подчеркнула, что Китай и Россия имеют право на нормальное сотрудничество в этой сфере, которое не должно подвергаться давлению, сдерживанию или осуждению, передает ТАСС.

    Заявление Мао Нин прозвучало в ответ на слова заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла о том, что успехи России в ходе спецоперации на Украине могут негативно отразиться на отношениях США с Китаем.

    Ранее Пекин уже предостерегал США от попыток очернять и препятствовать развитию нормальных межгосударственных отношений между Россией и Китаем.

    Коментарии (11)
    11 апреля 2024, 20:35 • Новости дня
    Макрон рассказал о действиях ЕС при прекращении помощи США Украине
    Макрон рассказал о действиях ЕС при прекращении помощи США Украине
    @ Henrik Montgomery/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Если Вашингтон прекратит помогать Украине, Европа будет вынуждена найти способ нарастить финансовую поддержку Киева, заявил журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон отметил, что Евросоюз смог продвинуться в финансировании поддержки Украины, договорившись о выделении ей 50 млрд евро, передает ТАСС.

    Однако существует вероятность, что ЕС придется согласовать большую сумму, если США прекратят поддерживать Киев, добавил французский лидер.

    Ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон назвал экс-президенту США Дональду Трампу способ «унаследовать успешную ситуацию» на Украине. Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил способность Кэмерона убедить Трампа поддержать Украину.

    Коментарии (7)
    12 апреля 2024, 20:40 • Новости дня
    Между Тбилиси и Берлином разгорелся скандал из-за ангажированного перевода Шольца
    Между Тбилиси и Берлином разгорелся скандал из-за ангажированного перевода Шольца
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал службы канцлера ФРГ Олафа Шольца разобраться, почему их совместную пресс-конференцию в Берлине в пятницу с немецкого языка на грузинский переводил представитель грузинской оппозиции, извративший заявления немецкого лидера, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Надеюсь, службы канцлера разберутся, каким образом радикальный оппозиционер был переводчиком и извратил слова Олафа Шольца», – заявил глава правительства Грузии.

    По его словам, канцлер вовсе не употребил выражение «закон об агентах» по поводу спорного законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», который обсуждают сейчас в Грузии.

    «Использована лживая терминология при переводе. Переводчик является лицом одной из радикальных грузинских партий», – сказал Ираклий Кобахидзе.

    Переводить пресс-конференцию был приглашен представитель одной из радикальных оппозиционных грузинских партий, специалист немецкого языка, лектор одного из тбилисских университетов Заал Андроникашвили.

    Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу, принимая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, призвал Тбилиси отозвать спорный законопроект «О прозрачности иностранного влияния».

    Коментарии (3)
    12 апреля 2024, 13:56 • Новости дня
    Военные эксперты объяснили отказ Польши передавать Украине ЗРК Patriot

    Военные эксперты: В Европе не хотят отдавать Украине ЗРК Patriot из-за поражений ВСУ на поле боя

    Военные эксперты объяснили отказ Польши передавать Украине ЗРК Patriot
    @ Cutshaw/US Army

    Tекст: Илья Абрамов

    Польша не хочет передавать Украине системы Patriot, потому что опасается дальнейшего уничтожения ЗРК российскими военными. Остальные страны, располагающие такими комплексами, также не хотят отказываться от этого типа вооружений в ущерб себе, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Александр Бартош и Константин Сивков. Ранее президент Польши Анджей Дуда отказался передать Украине системы Patriot.

    «Польша является одним из основных поставщиков вооружения для ВСУ в Европе. Однако в случае с Patriot «холодным душем» для Варшавы стали успехи в поражении этих ЗРК нашими современными средствами поражения. Дуда опасается, что очередные поставленные комплексы будут уничтожены», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Кроме того, польские власти вовсю раздувают в своей стране угрозу якобы российской агрессии. В подобных условиях передача и без того ограниченного числа Patriot Украине выглядела бы достаточно странно в глазах простого избирателя», – отмечает собеседник.

    «Patriot имеются на вооружении многих стран, например, Германии. Однако лишних зенитных комплексов не бывает. Эти государства дали понять Украине, что не собираются передавать ей свои ЗРК. Во многом это обусловлено тем, что большинство из них уже осознали – ВСУ проигрывают на поле боя. В таком случае начинает работать принцип «своя рубашка ближе к телу», – подчеркивает он.

    «США сейчас наращивают производство комплексов Patriot. Однако в Вашингтоне считают, что передача уже существующих систем на Украину нанесла ущерб обороноспособности Штатов. Поэтому Белый дом, вероятно, не станет передавать эти ЗРК перед президентскими выборами», – акцентирует эксперт.

    «Американцы, как и поляки, боятся того, что поставленные Patriot будут уничтожены нашей армией. Это создает риски для коммерческой реализации данных комплексов, так как ставит под сомнение их эффективность», – поясняет собеседник.

    «Однако вариант с поставкой систем через третьи страны в обмен на более новые модификации ЗРК от США вполне возможен. Тем не менее производство Patriot – процесс небыстрый. Поэтому даже если такая комбинация будет осуществляться, то еще нескоро», – подчеркнул Бартош.

    «Как правило, системы Patriot стоят на вооружении у тех стран, которые когда-либо поддерживали тесные связи с США. Достаточно много данных установок есть у Саудовской Аравии и других арабских государств. Имеются они и у Австралии. Разумеется, оборона целого ряда европейских государств также зависит от данного вида вооружений», – добавил доктор военных наук Константин Сивков.

    «Однако расставаться с таким оружием никто просто так не станет. Не исключаю, что кто-то действительно решится на отправку систем в качестве помощи ВСУ. Но речь, скорее всего, будет идти о тайных договоренностях с Вашингтоном, который предоставит своим союзникам более совершенные модели взамен переданных Украине», – резюмировал Сивков.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не может передать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot: «Фактически сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели», так как Варшава только начала установку этих комплексов.

    Кроме того, он отметил, что развернутые в стране системы Patriot принадлежат американской армии, сообщает «Коммерсант». Президент также напомнил, что ни у Литвы, ни у одного из других соседних с Украиной государств нет таких комплексов. Кроме того, по мнению Дуды, его страна якобы сама сталкивается с угрозой «потенциального нападения России».

    Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что «добрая и спокойная дипломатия» не помогла ему получить от Запада ЗРК Patriot. Однако теперь, ради зенитных комплексов, он готов «испортить отношения».

    По словам Кулебы, люди могут его «ненавидеть», но он велел «заткнуться» той части своей личности, которая убеждена, что «дипломатия – это исключительно частные отношения». «Часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все – и, похоже, ничего не помогает», – передает Washington Post его слова.

    «Кто может поверить, что самый могущественный военный альянс не может найти семи батарей Patriot», – заявил он. Министр не понимает, почему некоторые государства не передают ВСУ ЗРК. По его подсчетам, у возможных стран-доноров есть более 100 доступных комплексов.

    Между тем немецкое издание Bild сообщило, что у Украины практически закончились снаряды для комплексов Patriot. «На складах осталось всего лишь несколько десятков ракет», – говорится в статье. Данную информацию подтверждает и журналист газеты Юлиан Репке на своей странице в Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ).

    По его словам, ВСУ также ощущают нехватку боеприпасов для установок IRIS-T. Комментируя недавний удар ВС РФ по Трипольской ТЭС, он также отметил, что теперь воздушное пространство Киева свободно для прохождения российских ракет. В то же время в воздушных силах Украины отмечают, что паника излишня.

    Так, представитель командования ВС страны Юрий Игнат уверяет, что всю территорию страны средствами ПВО закрыть невозможно. Однако армия имеет способность локально защищать города, объекты, направления и войска, передает РИА «Новости».

    Коментарии (8)
    10 апреля 2024, 11:07 • Новости дня
    Суд ЕС отменил санкции против Петра Авена и Михаила Фридмана
    Суд ЕС отменил санкции против Петра Авена и Михаила Фридмана
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Европейский суд общей юрисдикции (ЕСОЮ) удовлетворил иски российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана к Совету ЕС об отмене санкций, введенных против них в рамках пятого пакета санкций.

    По данным представителя суда Фернандо Песоа, суд постановил отменить персональные санкции в отношении Петра Авена, отменить персональные санкции в отношении Михаила Фридмана и оплатить судебные издержки обеих сторон, передает ТАСС.

    Отмечается, что суд ЕС счел недостаточными доказательства Совета ЕС того, что Авен и Фридман непосредственно ответственны за дестабилизацию Украины или подрывают ее территориальную целостность.

    Напомним, на Украине Фридмана обвиняли в финансировании спецоперации и помощи российский армии. При этом в Госдуме просили российские компетентные органы проверить Фридмана на предмет финансирования украинской армии.

    Bloomberg писал, что бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман на допросе в Лондоне якобы сочли ошибкой свои вложения в экономику стран Запада.

    Коментарии (15)
    11 апреля 2024, 05:54 • Новости дня
    Венгрия сочла политику ЕС лицемерной

    Сийярто назвал лицемерной политику ЕС в вопросах отношений с Россией

    Венгрия сочла политику ЕС лицемерной
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европейская политика лицемерна в отношении конфликта на Украине и антироссийских санкций, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто заявил, что позицию Венгрии, которая не поставляет оружие Украине, не поддерживает санкции и выступает за мирные переговоры, многие партнеры одобряют, но не открыто, а в «sms-сообщениях», передает ТАСС.

    Министр посетовал, что такое «лицемерие сегодня, к сожалению, характеризует всю европейскую политику, особенно военную». Оно проявляется и в энергетическом сотрудничестве с Россией: «все грозят кулаками русским», но стоит отвернуться – и «упс, оказывается, что они уже наладили с ними какой-то бизнес, а потом они снова потрясают кулаками».

    Разговоры о возможной отправке западных войск на Украину Сийярто счел опасными. При этом Сийярто полагает, что добиться победы на поле боя не сможет ни одна из сторон – Россия не проиграет, так как является ядерной державой, а Украине западная помощь позволит не прекращать сопротивление.

    Напомним, Венгрия выступила против создания фонда военной помощи Украине. Сийярто отметил, что венгерские налогоплательщики против выполнения такого решения, которое «грозит войной».

    Коментарии (0)
    10 апреля 2024, 16:18 • Новости дня
    Си Цзиньпин сделал комплимент экс-главе Тайваня

    Си Цзиньпин заявил, что экс-глава Тайваня «не изменился» за девять лет

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с экс-главой администрации Тайваня Ма Инцзю в Пекине пошутил, что тот не изменился с момента их последней встречи в 2015 году.

    Во время рукопожатия председатель пристально посмотрел на Ма Инцзю и с улыбкой заметил, что 73-летний экс-лидер Тайваня «совсем не изменился», на что получил аналогичный ответ, передает ТАСС.

    На этой встрече Си Цзиньпин подчеркнул необходимость укрепить чувство принадлежности к единой нации китайцев, проживающих по обе стороны Тайваньского пролива.

    «Соотечественники по обе стороны пролива всегда были одной семьей, и они должны часто навещать друг друга, становясь все ближе и ближе», – подчеркнул он, добавив, что Пекин примет меры для активного содействия обменам по обе стороны пролива.

    Также председатель Китая выразил надежду, что молодые люди по обе стороны пролива будут учиться друг у друга и «достойно передавать историческую эстафету и вносить свой вклад в возрождение нации».

    Коментарии (2)
    12 апреля 2024, 21:17 • Новости дня
    Эксперт опроверг связь между ударами по ПХГ на Украине и ростом цен на газ в Европе

    Эксперт Юшков: Рост цен на газ в Европе не связан с российскими ударами по газовым объектам на Украине

    Эксперт опроверг связь между ударами по ПХГ на Украине и ростом цен на газ в Европе
    @ dpa/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Рост цен на газ в Европе вызван не ракетными ударами России по газовым хранилищам Украины, а недавним ростом цен на газ в Азии и, как следствие, увеличением поставок энергоносителя в азиатские страны. Теперь европейские биржи вынуждены повышать цену на газ, чтобы поставщики снова переориентировались на Европу, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.

    «Ракетные удары России по энергетической системе Украины и газовым хранилищам могли вызвать некоторую реакцию рынка, но скорее эмоциональную. К текущему росту цен на газ в Европе это привести не могло. Тем более что первый удар газовому хранилищу ВС РФ нанесли около недели назад», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Европейцы закачивали в украинские ПХГ около 2,5 млрд. куб. метров в начале отопительного сезона и в течение зимы их отобрали. В итоге там осталось около 3,5 млрд. куб. метров технического буферного газа. Нынешнее подорожание скорее вызвано тем, что азиатские экономики потребляют все больше энергоносителя. В последнее время цены в Азии стали выше, чем в Европе, поэтому СПГ ушел туда», – указал он.

    «США тоже переориентировались на Азию. И поскольку Европе не хватает текущих поставок газа, цена на топливо на европейских биржах вынужденно повышается. Между Европой и Азией уже не меньше пяти лет работает такая система ценового арбитража: СПГ идет туда, где цена выше на данный момент времени», – заметил спикер.

    По словам собеседника, для Европы не играет роли существование подземных газохранилищ (ПГХ) на Украине. «В Киеве уверяли, что украинские ПГХ нужны ЕС как система хранения газа. Но европейские страны настроили много ПХГ объемом в 100 млрд. куб. метров и до сих пор в полную мощь их не использовали. Просто Украина демпинговала, сбавляя стоимость хранения, и все», – рассказал аналитик.

    «А вот для Украины удары ВС РФ создают проблемы. ПХГ используется ею как элемент внутреннего газоснабжения. Там ведь добыча газа по году одинаковая, но зимой спрос на топливо больше, чем летом. А балансировать эту систему без ПХГ очень сложно. Кроме того, ожидаются более жесткие графики подачи электроэнергии», – спрогнозировал эксперт.

    «России же происходящее безразлично, поскольку наши удары не касаются транзита: труба по-прежнему работает, вся прокачка идет ежесуточно. Так что удары по газохранилищам – это только украинская проблема», – резюмировал собеседник.

    Ранее издание Bloomberg сообщило о том, что ВС России якобы атаковали «два украинских подземных хранилища газа, что привело к росту цен в Европе и стало напоминанием об угрозах энергетической инфраструктуре страны».

    «Эти инциденты подчеркивают потенциальный риск для хранения газа в стране, если запасы газа в Европе не заполнятся этим летом. Украина имеет больше хранилищ, чем любая другая страна на континенте к западу от России, и она активно привлекает трейдеров для хранения поставок», – утверждают авторы материала.

    На этом фоне европейские газовые фьючерсы выросли на 9,5%. «Они достигли самого высокого ценового уровня за более чем три недели», – уточняют в СМИ.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Россия отключает Украине энергосистемы больших городов, а Европа усиливает зависимость от российского СПГ.

    Коментарии (2)
    11 апреля 2024, 21:35 • Новости дня
    Зеленский потребовал принять Украину в ЕС в июне

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюзу необходимо принять Украину в объединение в июне этого года, иначе президент России Владимир Путин будет думать, что Европа проявляет слабость, заявил украинский лидер Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с главами Литвы и Польши в Вильнюсе.

    «Июнь – это время, когда будет фактически правильным начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Европе нужен этот сигнал, чтобы у Путина не было соблазна думать, будто Европа проявляет слабость», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости».

    В декабре прошлого года саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии. Лидеры стран Евросоюза не стали устанавливать какие-либо сроки запуска переговоров с Украиной и Молдавией о будущем членстве в ЕС.

    Коментарии (5)
    12 апреля 2024, 03:21 • Новости дня
    Иран ограничит ответные меры за обстрел консульства

    Иран ограничит ответные меры за обстрел консульства, чтобы избежать эскалации

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил коллеге из ФРГ Анналене Бербок, что Тегеран ответит на обстрел Израилем консульства в Дамаске, но ответные меры будут ограничены, чтобы не спровоцировать эскалацию ситуации.

    Иранский министр заявил, что ответ будет «уместным и ограниченным», но не пояснил, какие ограничения имеет в виду, сообщил портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с содержанием телефонного разговора сторон, передает ТАСС.

    По словам источников, глава МИД ФРГ инициировала разговор по запросу американской администрации, серьезно обеспокоенной тем, что возможный ответ Ирана за удар по Сирии повлечет за собой эскалацию конфликта. Она передала Абдоллахияну предостережение американской стороны, чтобы Иран «не недооценивал масштабы ответа Израиля на удар по нему с иранской территории», рассказали они.

    В четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на регулярном брифинге для журналистов, что Соединенные Штаты предостерегли Иран от дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке в ответ на обстрел консульского отдела иранского посольства в Дамаске.

    Управление по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) 1 апреля заявило о гибели семи иранских военных советников в результате удара ВВС Израиля по консульскому отделу посольства Ирана в сирийской столице. Жертвами атаки стали два генерала КСИР и еще пять офицеров. Израиль официально не делал заявлений об ответственности за случившееся.

    Как сообщило ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, США и их союзники утверждают, что ответный удар Ирана по военным и правительственным объектам в Израиле неизбежен. По их утверждениям, это может произойти с применением высокоточных ракет в ближайшие дни. Представители США помогают Израилю обменом разведывательной информацией по этой теме.

    Коментарии (2)
    12 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    Туск: ЕС готов в ближайшее время начать использовать замороженные активы России
    Туск: ЕС готов в ближайшее время начать использовать замороженные активы России
    @ IMAGO/Aleksander Kalka/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Страны Евросоюза близки к соглашению о применении доходов от замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине, сообщил польский премьер-министр Дональд Туск после встречи с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом.

    «Мы постепенно приближаемся к решению, которое позволит в большей степени использовать замороженные в европейских банках российские средства», – передает ТАСС его слова.

    Ранее Еврокомиссия предложила направлять 90% доходов от заблокированных российских активов на закупку вооружений для Украины, а 10% – в бюджет ЕС для поддержки украинского ВПК. Первые перечисления могут начаться уже в июле.

    Коментарии (5)
    10 апреля 2024, 18:20 • Новости дня
    Зеленский: Шольц объяснил причину отказа поставить ракеты Taurus

    Зеленский рассказал, как Шольц объяснил причину отказа поставить ракеты Taurus

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что канцлер Германии Олаф Шольц объяснил отказ от поставок дальнобойных ракет Taurus Киеву тем, что это самое сильное оружие в Германии.

    Шольц, по словам Зеленского, считает, что не может оставить свою страну без такого сильного оружия, передает РИА «Новости».

    Ранее Шольц подтвердил отказ поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, а также отправлять на Украину немецких военных.

    Коментарии (0)
    12 апреля 2024, 12:16 • Новости дня
    Китайские банки стали блокировать оплату компонентов для электроники

    «Коммерсант»: китайские банки начали блокировать оплату компонентов для электроники

    Tекст: Ольга Никитина

    Китайские банки блокируют оплату российских компонентов для электроники, создавая трудности для отечественных производителей, пишут СМИ.

    С конца марта китайские банки, по информации газеты «Коммерсант», начали блокировать оплату от российских компаний за компоненты для сборки электроники, что грозит серьезными проблемами для отечественных производителей.

    Отечественные производители электроники столкнулись с проблемами оплаты поставок компонентов и «кит-наборов» из Китая. Банки блокируют платежи даже при наличии долгосрочных контрактов. Эксперты отмечают, что Китай является монополистом в сфере поставок компонентов, и данная ситуация может привести к задержкам производства.

    Проблемы вызваны ужесточением контроля со стороны китайских банков после угроз США ввести санкции за сотрудничество с Россией. По оценкам экспертов, более чем у половины импортеров не проходят платежи до китайских получателей.

    Как заявил основатель АО «Суверенная мобильная инициатива Холдинг» («СМИ Холдинг») Александр Калинин, ситуация требует вмешательства ЦБ РФ для налаживания диалога с китайской стороной и решения проблемы оплаты.

    Накануне глава ВТБ Андрей Костин заявил о резком росте числа отказов в проведении платежей со стороны банков дружественных стран.

    Коментарии (2)
    11 апреля 2024, 11:05 • Новости дня
    В Британии назвали тревожным решение суда по Авену и Фридману

    FT: решение суда по Авену и Фридману стало прецедентом для оспаривания санкций

    Tекст: Ольга Никитина

    Европейский суд общей юрисдикции постановил исключить из санкционных списков ЕС российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана. Это решение стало тревожным прецедентом, поскольку оно ставит под сомнение принцип, использованный при введении многих других санкций, пишет Financial Times.

    Издание уточняет, что санкции вводились по принципу «близость» к российскому руководству якобы «подразумевает причастность к вторжению (так FT называет специальную военную операцию – прим. ВЗГЛЯД) на Украину», передает РИА «Новости» содержание публикации.

    По мнению чиновников ЕС и юридических экспертов, данное решение может открыть путь для оспаривания санкций сотнями других лиц, связанных с Кремлем.

    Авен и Фридман в своих исках утверждали, что доказательства для включения их в санкционные списки, представленные Советом ЕС, не отвечают европейским стандартам, а сами рестрикции являются чрезмерными.

    Суд согласился с их доводами, постановив, что Совет ЕС не предоставил достаточных доказательств того, что бизнесмены действительно являются «влиятельными» в России или заняты в секторах экономики, которые приносят значительные доходы российскому бюджету.

    Решение суда ЕС может иметь далеко идущие последствия для санкционной политики ЕС, делая ее более уязвимой для оспаривания, продолжает британское издание.

    В настоящее время в суд поступили десятки исков от российских, белорусских и украинских физических и юридических лиц, добивающихся отмены санкций.

    Напомним, ранее в ЕС сообщили, что Петр Авен и Михаил Фридман, несмотря на решение суда об отмене санкций, останутся под ограничениями.

    Коментарии (34)
    Главное
    Умер модельер Роберто Кавалли
    C Капустина Яра успешно запущена МБР подвижного комплекса
    Минюст внес в список иноагентов журналистов Барабанова и Казанцеву
    МИД опроверг приостановку выдачи российских виз гражданам Туркмении
    Куклачеву стало плохо во время юбилейного шоу
    Китайский дипломат сравнил аэропорт Иркутска с автобусной станцией в КНР
    Бывшая жена Профессора Лебединского рассказала о его жизни с бомжами в США

    Почему Европа усиливает зависимость от российского СПГ

    Европа только усилила свою зависимость от российского СПГ за год. Причем сильнее всех поставки нарастила Франция, президент которой громче других выступает против России в поддержку Украины. Активней берут наш СПГ также Бельгия и Испания. Какая нужда заставляет европейцев скупать все больше российского СПГ? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Китай перешли к «плану Б» в противостоянии гегемонии Запада

    Россия и Китай продолжают углублять партнерские отношения. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его коллега Ван И обсудили в Пекине вопросы совместного противодействия западным санкциям, а также создания альтернативных международных институтов в сфере экономики и безопасности. Как обозначенные планы приближают создание многополярного мира? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия отключает Украине энергосистемы больших городов

    ВС России продолжают масштабную кампанию ракетных ударов по энергетической системе Украины. В частности, обстрелу подверглась Трипольская ТЭС, которая обеспечивала электричеством не только Киев, но и близлежащие регионы. Удастся ли украинской энергосистеме оправиться после такого удара и какие цели в данном случае преследуют ВС России? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Франция будет ковать оружие против России

    Франции нужна «экономика войны», заявляет Эммануэль Макрон. В подтверждение своих слов он подстегивает производство систем вооружений, открывает новые военные заводы и требует увеличить выпуск оружия. Как будет вооружаться Франция, насколько это затронет события на Украине и на какое оружие Макрон делает ставку прежде всего? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Мир ждет пять новых войн

      Конфликт между Россией и Западом вокруг Украины остается в центре мировой повестки, но в мире могут начаться сразу несколько новых войн. Территория риска – это не только Ближний Восток и Балканы, но и амазонская сельва с Северной Кореей.

    • Мобилизация на Украине: главное

      Верховная рада Украины приняла многострадальный законопроект, который называют законом об ужесточении мобилизации. Что он изменит для Украины и что изменит для России к контексте СВО?

    • НАТО готовит новую войну на Балканах

      В Североатлантическом альянсе подтвердили намерение расшириться на Боснию, где вступления в НАТО желают мусульмане. Сербы, контролирующие половину страны, категорически против этого. Желая выдавить остатки влияния России с Балкан, Запад провоцирует новую бойню в пороховом погребе Европы.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............