Режим ЧС ввели в Пятигорске из-за взрыва газа в доме

Tекст: Алексей Дегтярев

В городе ввели режим чрезвычайной ситуации, передает ТАСС со ссылкой на Ворошилова.

В региональном ГУ МЧС пояснили, что в результате взрыва пострадали четыре человека, один из них погиб, один госпитализирован, еще двоим назначено амбулаторное лечение.

Там добавили, что взрыв повредил 22 квартиры в двух подъездах.

Напомним, в субботу в жилом комплексе «Курортный» в Пятигорске произошел взрыв бытового газа, погибла женщина.