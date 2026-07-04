«Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.3 комментария
Определился состав участников 1/8 финала чемпионата мира по футболу
Стал известен состав участников 1/8 финала чемпионата мира по футболу в 2026 года.
Окончательный список пар второго раунда плей-офф турнира публикует РИА Новости. Уже 4 июля в Хьюстоне встретятся сборные Канады и Марокко. На следующий день, 5 июля, Бразилия сыграет с Норвегией в Нью-Йорке, а Парагвай поборется за выход в четвертьфинал с Францией в Филадельфии.
Шестого июля Португалия выйдет на поле против Испании в Далласе, тогда как Англия сразится с Мексикой в Мехико. Седьмого июля состоятся сразу три матча: США сыграют с Бельгией в Сиэтле, Аргентина встретится с Египтом в Атланте, а Швейцария – с Колумбией в Ванкувере.
Текущий чемпионат мира стал историческим: в нем впервые принимают участие 48 национальных команд. Масштабный турнир совместно проводят три государства – США, Канада и Мексика. Завершатся соревнования 19 июля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Испании уверенно разгромила команду Австрии в матче одной шестнадцатой финала.
Португальские футболисты одержали победу над сборной Хорватии со счетом 2:1.
Национальная команда Швейцарии забила два безответных мяча алжирским спортсменам.