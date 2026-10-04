Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.3 комментария
Кремль назвал выступление Путина на Валдае и посещение учений единым целым
Выступление президента России Владимира Путина на Валдайском форуме и его визит на военные маневры в Челябинской области являются неразрывными частями единого целого, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал правильным сопоставление выступления главы государства на Валдайском форуме и его последующего визита на военные учения. Об этом передает РИА «Новости». В интервью журналисту Павлу Зарубину представитель Кремля подчеркнул взаимосвязь этих двух событий.
«И правильно сделают, потому что это все части единого целого», – заявил Песков, комментируя предположения о связи мероприятий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области.
Днем ранее глава государства выступил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии военной угрозы для Европы из-за данных маневров.