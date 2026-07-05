Салют ко Дню независимости США повредил самолет при снижении

Tекст: Ольга Иванова

Инцидент с пассажирским самолетом произошел во время праздничного салюта в честь Дня независимости США, передают РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CBS и Федеральное управление гражданской авиации страны.

По данным авиарегулятора, «самолет авиакомпании Delta Air Lines во время приземления в Чикаго получил повреждения из-за попадания фейерверка... Около 20.30 в субботу 4 июля (3.30 воскресенья мск) пилот сообщил о том, что пиротехнический заряд попал в самолет во время снижения перед посадкой».

Экипаж, как отмечается, почувствовал сильный взрыв, предположительно произошедший под самолетом. Никто из находившихся на борту не пострадал, посадка прошла успешно. Полиция сообщила, что пиротехнический снаряд нанес лишь небольшие повреждения внешнему покрытию лайнера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при заходе на посадку в аэропорту Нью-Йорка самолет авиакомпании JetBlue столкнулся с дроном.

В Нью-Джерси пассажирский лайнер United Airlines при снижении к аэропорту Ньюарк опасно сблизился с беспилотником.

В аэропорту Бостона пассажирский самолет Delta из-за другого лайнера на взлетной полосе был вынужден отменить посадку.