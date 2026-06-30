Пассажирский лайнер столкнулся с дроном при посадке в Нью-Йорке

Tекст: Тимур Шайдуллин

Пассажирский самолет столкнулся с беспилотником при посадке в Нью-Йорке. Инцидент произошел при посадке в одном из аэропортов Нью-Йорка, передает ТАСС со ссылкой на канал Sky News и сервис прослушивания переговоров ATC.com. По этим данным, в воздушном судне Airbus A321 авиакомпании JetBlue, следовавшем из Лас-Вегаса, находилось до 220 пассажиров.

Во время разворота на глиссаде самолет столкнулся с беспилотником в районе кабины. «Мы столкнулись с дроном при развороте. Он ударил нас прямо над кабиной пилотов», – сообщил пилот, который после этого без проблем посадил лайнер.

Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование случившегося. По информации телеканала, в авиакомпании заявили, что все пассажиры после приземления безопасно покинули самолет, а осмотр борта не выявил последствий столкновения с дроном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский лайнер United Airlines во время захода на посадку в аэропорту Ньюарка опасно сблизился с дроном.

Ранее в Калифорнии самолет Canadair CL-415 при тушении лесных пожаров столкнулся с беспилотником и после повреждения крыла совершил вынужденную посадку.

По данным Associated Press, за последние десять лет дроны стали основной угрозой для пассажирских самолетов США при взлете и посадке в крупнейших аэропортах.