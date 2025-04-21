В США выросла опасность сближений дронов с пассажирскими самолетами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press, БПЛА стали основной угрозой для пассажирских самолетов в США, особенно при взлете и посадке в наиболее загруженных аэропортах страны. В материале отмечается, что первые опасные сближения с участием дронов были зафиксированы в 2014 году, а год спустя их число резко увеличилось.

Согласно анализу базы данных по авиационной безопасности, за последние десять лет дроны оказались причастны к 51% случаев опасных сближений самолетов – 122 инцидента из 240.

«В прошлом году на долю БПЛА пришлось почти две трети сообщений об инцидентах с опасным сближением с коммерческими пассажирскими самолетами, которые совершали взлет и посадку в 30 самых загруженных аэропортах страны. Это самый высокий процент подобных опасных сближений с 2020 года», – говорится в сообщении AP.

Рост угрозы связывают с увеличением популярности квадрокоптеров и дистанционно управляемых летательных аппаратов среди граждан США. По данным Федерального управления гражданской авиации (FAA), в стране эксплуатируется более миллиона дронов в коммерческих и любительских целях. Эксперты подчеркивают, что именно вблизи крупных аэропортов траектории полетов БПЛА и пассажирских авиалайнеров чаще всего пересекаются, что и создает наибольшие риски.

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