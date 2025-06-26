Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.0 комментариев
Эрдоган заявил о готовности Трампа встретиться с Путиным в Турции
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о готовности Дональда Трампа приехать в Турцию ради мирных переговоров с Владимиром Путиным по Украине.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил журналистам, что Дональд Трамп выразил готовность приехать в Турцию, если Владимир Путин согласится на переговоры по Украине, передает ТАСС.
Эрдоган отметил, что республика продолжит прилагать усилия для сближения сторон, пока сохраняется надежда на мирное урегулирование конфликта. Президент Турции добавил, что переговоры в Стамбуле по Украине открыли дверь к миру, и Турция будет работать над дальнейшими инициативами.
Президент Турции также отметил важность дипломатии в разрешении конфликтов, подчеркнув, что регион исчерпал лимит нестабильности, и призвал к строительству справедливого и прочного мира. Кроме того, он выразил уверенность, что Иран не закроет Ормузский пролив, назвав закрытие пролива большой проблемой для глобальной энергетики.
Ранее Дональд Трамп заявил о своем намерении обсудить с Владимиром Путиным варианты завершения конфликта на Украине.
Министерство иностранных дел подтвердило готовность продолжать диалог с США.
Кремль указал на готовность Путина и Трампа к моментальным телефонным разговорам.