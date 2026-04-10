Поисковик Вульферт назвала ошибки погибших на Камчатке туристов
Трагедия на Авачинском вулкане произошла из-за недооценки туристами сложности маршрута и фатального разделения коллектива, заявила глава поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт.
Путешественники совершили сразу три серьезных промаха, пояснила Вульферт РИА «Новости».
«Первое и главное – разделение группы. В горах работает железное правило: «вместе пошли – вместе пришли». Если возникает конфликт, его нужно решать на месте, не разбивая коллектив. Разделиться – это уже риск, не иметь возможности связаться со спасателями – двойной риск», – сказала Вульферт.
Второй причиной трагедии стала недооценка маршрута. Специалист напомнила, что весной на Авачинском вулкане сохраняются глубокий снег, метели и лавиноопасные участки.
Третьей ошибкой оказалось несвоевременное принятие решений в экстремальной ситуации. При ухудшении погоды группе следовало разбить лагерь или повернуть назад, а не продолжать движение вперед.
Вульферт выразила соболезнования семьям погибших, подчеркнув, что любая горная трагедия служит жестоким уроком для остальных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, семеро туристов пропали в Налычевском природном парке без палатки и средств связи. Позже спасатели обнаружили пятерых участников похода живыми. Глава регионального управления МЧС Сергей Лебедев назвал причиной гибели остальных путешественников пренебрежение правилами безопасности.