Поисковик Вульферт назвала ошибки погибших на Камчатке туристов

Путешественники совершили сразу три серьезных промаха, пояснила Вульферт РИА «Новости».

«Первое и главное – разделение группы. В горах работает железное правило: «вместе пошли – вместе пришли». Если возникает конфликт, его нужно решать на месте, не разбивая коллектив. Разделиться – это уже риск, не иметь возможности связаться со спасателями – двойной риск», – сказала Вульферт.

Второй причиной трагедии стала недооценка маршрута. Специалист напомнила, что весной на Авачинском вулкане сохраняются глубокий снег, метели и лавиноопасные участки.

Третьей ошибкой оказалось несвоевременное принятие решений в экстремальной ситуации. При ухудшении погоды группе следовало разбить лагерь или повернуть назад, а не продолжать движение вперед.

Вульферт выразила соболезнования семьям погибших, подчеркнув, что любая горная трагедия служит жестоким уроком для остальных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, семеро туристов пропали в Налычевском природном парке без палатки и средств связи. Позже спасатели обнаружили пятерых участников похода живыми. Глава регионального управления МЧС Сергей Лебедев назвал причиной гибели остальных путешественников пренебрежение правилами безопасности.