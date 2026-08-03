ФСБ предотвратила теракт у здания прокуратуры в Пятигорске

Tекст: Алексей Дегтярёв

Задержанный действовал под руководством находящегося в Сирии функционера международной террористической организации, запрещенной в России, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Злоумышленник намеревался осуществить дистанционный подрыв.

Подозреваемым оказался гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона 2001 года рождения.

Молодой человек уже провел разведку местности и приобрел компоненты для создания самодельного взрывного устройства. После совершения преступления он собирался уехать в Сирию, чтобы примкнуть к боевикам.

При обыске у подозреваемого нашли химические вещества, поражающие элементы и составные части бомбы. Уголовное дело завели по статье о подготовке к террористическому акту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее сотрудники ФСБ задержали в Пятигорске выходца из Центральной Азии за подготовку диверсии на железной дороге.

В апреле силовики предотвратили в этом городе теракт с участием гражданки Германии.

В прошлом году спецслужбы сорвали планы другого иностранца по атаке на местный досуговый центр.