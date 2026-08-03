Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.45 комментариев
ФСБ предотвратила теракт у здания прокуратуры в Пятигорске
Сотрудники спецслужб задержали иностранного гражданина, планировавшего устроить взрыв возле здания прокуратуры Пятигорска по указанию зарубежных координаторов, сообщили в ФСБ.
Задержанный действовал под руководством находящегося в Сирии функционера международной террористической организации, запрещенной в России, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Злоумышленник намеревался осуществить дистанционный подрыв.
Подозреваемым оказался гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона 2001 года рождения.
Молодой человек уже провел разведку местности и приобрел компоненты для создания самодельного взрывного устройства. После совершения преступления он собирался уехать в Сирию, чтобы примкнуть к боевикам.
При обыске у подозреваемого нашли химические вещества, поражающие элементы и составные части бомбы. Уголовное дело завели по статье о подготовке к террористическому акту.
Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее сотрудники ФСБ задержали в Пятигорске выходца из Центральной Азии за подготовку диверсии на железной дороге.
В апреле силовики предотвратили в этом городе теракт с участием гражданки Германии.
В прошлом году спецслужбы сорвали планы другого иностранца по атаке на местный досуговый центр.