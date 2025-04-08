Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.0 комментариев
В Кремле назвали позором намерение Латвии уничтожить мемориалы
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков осудил планы Латвии уничтожить военные мемориалы, назвав это позором для страны и горем для народа, который борется со своей историей.
По его словам, такое отношение к памяти о тех, кто спас Латвию от фашизма, является позором для страны. Пресс-секретарь подчеркнул, что это также горе для народа, который воюет со своей историей, передает ТАСС.
Песков также добавил, что подобное неуважение к памяти военного подвига ставит под сомнение историческую самобытность страны.
Он выразил надежду на пересмотр данного решения, которое может нанести ущерб международным отношениям и историческому наследию.
Служба внешней разведки России сообщила о планах латвийских властей уничтожить военные мемориалы в стране, чтобы омрачить празднование 80-летия Великой Победы 9 мая.
До этого в Латвии возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который несколько раз возлагал цветы к месту демонтированного памятника советским воинам – освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков в городе Резекне.