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    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем принципиальная разница между русскими и американцами

    Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Как эзотерика проникает в жизнь

    Люди, с одной стороны, понимают необходимость консервативного подхода к семье, с другой – не решаются обратиться к традиции, сформировавшей нашу цивилизацию. В образовавшуюся щель проникают эзотерические «учения». Потому что они проще, доступнее и легко подстраиваются под потребности клиента.

    4 комментария
    Общественное мнение Общественное мнение Чему нас учит успех Овечкина

    Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.

    21 комментарий
    8 апреля 2025, 13:12 • Новости дня

    В Кремле назвали позором намерение Латвии уничтожить мемориалы

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков осудил планы Латвии уничтожить военные мемориалы, назвав это позором для страны и горем для народа, который борется со своей историей.

    По его словам, такое отношение к памяти о тех, кто спас Латвию от фашизма, является позором для страны. Пресс-секретарь подчеркнул, что это также горе для народа, который воюет со своей историей, передает ТАСС.

    Песков также добавил, что подобное неуважение к памяти военного подвига ставит под сомнение историческую самобытность страны.

    Он выразил надежду на пересмотр данного решения, которое может нанести ущерб международным отношениям и историческому наследию.

    Служба внешней разведки России сообщила о планах латвийских властей уничтожить военные мемориалы в стране, чтобы омрачить празднование 80-летия Великой Победы 9 мая.

    До этого в Латвии возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который несколько раз возлагал цветы к месту демонтированного памятника советским воинам – освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков в городе Резекне.

    5 апреля 2025, 19:05 • Новости дня
    Европу предупредили о возможном возврате активов России летом

    Spiegel: Европа вернет активы России в случае блокировки санкций Венгрией

    Европу предупредили о возможном возврате активов России летом
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европе придется вернуть России 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует продление санкций в июне, сообщает Spiegel.

    Цахкна заявил, что Европе придется вернуть России замороженные активы, если Венгрия помешает продлению санкций в июне, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

    По его словам, если Венгрия заблокирует продление санкций, то не только истечет срок их действия, но и Европейскому Союзу придется вернуть России 240 млрд евро.

    Цахкна также призвал к немедленной конфискации российских активов.

    После начала специальной военной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России – порядка 300 млрд евро. Более 200 млрд из этих средств находятся в Евросоюзе, преимущественно на счетах бельгийской Euroclear, одной из крупнейших расчетно-клиринговых систем в мире.

    Ранее Евросоюз принял решение продолжать санкционное давление на Россию и удерживать ее замороженные активы до завершения военных действий на Украине.

    Директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов заявлял, что ЕС может продолжить придерживаться санкций против России, даже если США решат их смягчить, из-за особого подхода европейских политиков к внешней политике.

    Премьер Бельгии назвал конфискацию активов России «актом войны». В Кремле заявили, что изъятие замороженных активов России повлечет последствия.

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    8 апреля 2025, 03:58 • Новости дня
    Трамп пообещал заставить ЕС закупать у США нефть и газ
    Трамп пообещал заставить ЕС закупать у США нефть и газ
    @ Abe Mcnatt/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз должен будет взять на себя обязательства закупать энергоносители у США, чтобы сократить торговый дефицит, заявил президент США Дональд Трамп.

    Вашингтон оценивает торговый дефицит США с Евросоюзом в 350 млрд долларов. Президент США выразил уверенность, что этот дефицит «быстро исчезнет», передает ТАСС.

    «Им придется покупать у нас энергоносители, потому что они им нужны», – сказал глава американского государства. По его словам, ЕС должен будет принять «обязательство покупать у США аналогичное количество энергоресурсов». Трамп заявил, что покупка энергоносителей Евросоюзом у США позволит «избавиться от 350 млрд долларов за одну неделю».

    Он считает, что Евросоюз «очень плохо» относится к Соединенным Штатам, поскольку не приобретает достаточное количество американских товаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили чрезвычайное положение из-за дефицита торгового баланса и вводят пошлины на импорт в отношении более 180 стран, включая государства Евросоюза. Евросоюз сообщил, что утвердит 9 апреля контрмеры против повышения пошлин США.

    Коментарии (9)
    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    7 апреля 2025, 10:20 • Новости дня
    Постпред России в Вене: Неучастие ЕС в переговорах по Украине естественно и неизбежно
    Постпред России в Вене: Неучастие ЕС в переговорах по Украине естественно и неизбежно
    @ CHRISTIAN BRUNA/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Чиновники ЕС расстроены тем, что не вовлечены в переговорный процесс по Украине, но это естественно и неизбежно, считает постпред России в Вене Михаил Ульянов.

    В своем Telegram-канале он указал на то, что европейские чиновники расстроены тем, что они не вовлечены в дипломатический процесс по Украине.

    «Но это абсолютно естественно и неизбежно. Европейский союз сделал все возможное, чтобы его воспринимали как субъект, который ненавидит идею мира на Украине, если эта идея отличается от видения ЕС», – написал Ульянов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что мирный процесс на Украине окажет влияние на безопасность Европы. Она также подчеркнула важность участия Европы и Украины в переговорах.

    До этого Каллас заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал. План Каллас по срочному выделению на военную помощь Украине 40 млрд долларов провалился.

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    5 апреля 2025, 19:19 • Новости дня
    Глава МИД Эстонии призвал лишить Венгрию права голоса в ЕС

    Глава МИД Эстонии призвал лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрию следует лишить права голоса в Евросоюзе для предотвращения раскола объединения, а также за сотрудничество с Россией, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

    Министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахна в интервью газете Rheinische Post напомнил о возможности лишения Венгрии права голоса в Европейском союзе, передает РИА «Новости».

    Венгрия, по его мнению, действует в интересах России, а не Европы. Согласно седьмой статьи договора о Европейском союзе есть возможность лишить страну-члена права голоса, если страна ставит под угрозу безопасность Европы, считает Цахна.

    Политик указал, что необходимость применения данной статьи становится все более актуальной. Он ответил на вопрос о том, следует ли сейчас использовать такую возможность, подчеркнув, что это «все ближе и ближе».

    Газета Financial Times сообщала о том, что европейские чиновники снова обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса в связи с ее способностью блокировать решения ЕС, направленные против России. В ответ на это министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что такие угрозы ставят под сомнение понимание Брюсселем демократии и верховенства права.

    Ранее Цахкна заявил, что Европе придется вернуть России 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует продление санкций в июне.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан представил 12 условий Европейскому союзу, включая требования по национальному суверенитету и мирному сосуществованию без Украины.

    В июне Евросоюз рассматривает возможность вместо принципа единогласия принимать решения большинством голосов, чтобы обходить право вето Венгрии, которым она пользуется в вопросах об антироссийских санкциях и помощи Украине.

    Коментарии (12)
    7 апреля 2025, 09:21 • Новости дня
    В ЕС захотели ответить на пошлины США с «позиции силы»

    Politico: Евросоюз обсудит ответ на пошлины США с «позиции силы»

    В ЕС захотели ответить на пошлины США с «позиции силы»
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз намерен ответить на 20-процентные пошлины США с «позиции силы», обсудить стратегию ответного удара и возможные пошлины на американские товары на предстоящей встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге, сообщает Politico.

    По данным европейского издания Politico, Евросоюз планирует ответ на введенные США пошлины в размере 20%. Источники в ЕС сообщили, что Брюссель стремится избежать эскалации торговых отношений с Вашингтоном, но большинство стран ЕС убеждены в необходимости мер, которые привлекут внимание американской администрации, передает ТАСС.

    Один из европейских дипломатов заявил, что участники обсуждений считают, что ЕС не обязательно должен ответить немедленно, но «обязательно – с позиции силы». Он сравнил ситуацию с общением со «школьным задирой», которого необходимо «щелкнуть по носу».

    Предполагается, что главы МИД стран ЕС обсудят возможные меры на встрече в Люксембурге в понедельник. По информации собеседников Politico, планируются обсуждения стратегии ответного удара и секторов американской промышленности, которые ЕС хочет обложить пошлинами.

    Еврокомиссия предложила ввести ответные пошлины на ряд американских товаров, включая мясо и пылесосы, а также туалетную бумагу.

    Илон Маск высказался за создание зоны свободной торговли между США и ЕС, призвав к нулевым тарифам и свободе передвижения, несмотря на пошлины, установленные Трампом.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости переговоров с президентом США в связи с новыми пошлинами, предупреждая о возможных действиях ЕС, если диалог не удастся.

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    5 апреля 2025, 21:01 • Новости дня
    Журналист Боуз обвинил ЕС в некомпетентности из-за запугивания «войной» с Россией

    Журналист Боуз: ЕС и НАТО пугают войной с Россией для сокрытия некомпетентности

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз и НАТО создают угрозу «войны» с Россией, чтобы отвлечь внимание от собственной некомпетентности и инвестировать миллиарды в оружейную промышленность, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

    Ирландский журналист Чей Боуз заявил в соцсети X бывший Twitter, заблокирован в России), что Евросоюз и НАТО используют угрозу военной конфронтации с Россией, чтобы скрыть свою некомпетентность, передает РИА «Новости».

    По словам журналиста, это позволяет отвлечь внимание общественности и направить миллиарды в оружейную промышленность.

    По его словам, россияне и не думают «вторгаться» в Европу.

    «Это гигантская афера ЕС ради отвлечения внимания от своей вопиющей некомпетентности», – отметил журналист.

    Ранее главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Россия представляет собой «хроническую угрозу» для США.

    Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что международная изоляция России существует лишь в воображении западных чиновников.

    До этого замглавы Совбеза Дмитрий Медведев назвал «Калибр», «Искандер» и «Орешник» средствами от русофобии в Европе.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа пытается склонить Америку к общей борьбе с Россией.

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    7 апреля 2025, 18:52 • Новости дня
    Евросоюз назвал сроки введения ответных мер против США

    Евросоюз утвердит и введет в апреле первые контрмеры против пошлин США

    Tекст: Ирма Каплан

    Евросоюз утвердит 9 апреля контрмеры против повышения пошлин США. Первый пакет будет введен в действие 15 апреля, второй – 15 мая, заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.

    Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович на неформальной министерской встрече ЕС по торговле в Люксембурге заявил о планах Евросоюза утвердить контрмеры против повышения пошлин США, их утвердят 9 апреля, передает ТАСС.

    По его словам, первый пакет ответных мер будет введен в действие 15 апреля, а дополнительные последуют 15 мая. Шефчович отметил, что Еврокомиссия нацелена на переговорное решение конфликта с США, но не собирается ждать бесконечно.

    Европейская комиссия готова защитить интересы европейских компаний и граждан от последствий повышения американских пошлин, которые, по мнению ЕС, нарушают правила международной торговли и наносят ущерб экономике стран – членов союза.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Венгрия в Люксембурге отказалась поддержать ответные тарифные меры ЕС против США. Евросоюз же намерен ответить на 20-процентные пошлины США с «позиции силы», обсудив стратегию ответного удара на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

    Еврокомиссия ранее выступила за введение ответных пошлин на ряд американских товаров, включая мясо, пылесосы и туалетную бумагу. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен при этом призвала к переговорам с президентом США из-за новых пошлин, предупреждая о возможных действиях ЕС, если диалог не удастся.

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    8 апреля 2025, 10:42 • Новости дня
    Глава МИД Чехии назвал кандидата в премьеры Бабиша угрозой безопасности Европы

    Politico: Кандидат в премьеры Чехии Бабиш представляет угрозу для ЕС

    Глава МИД Чехии назвал кандидата в премьеры Бабиша угрозой безопасности Европы
    @ Dalibor Gluck/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал Андрея Бабиша угрозой европейской безопасности из-за его «пророссийских взглядов», что может изменить западную направленность страны, сообщило Politico.

    Чешский министр иностранных дел Ян Липавский в интервью Politico заявил, что лидер популистской партии и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш представляет угрозу для безопасности Европы, «продвигая российскую пропаганду».

    По словам Липавского, Бабиш играет с «российскими нарративами» и является другом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, стремясь ввести Чехию в круг стран, якобы поддерживающих политику Кремля.

    Премьер-министр Чехии Петр Фиала и его правительство являются одними из самых преданных союзников Украины в борьбе против российской агрессии. Однако, как заявляет Липавский, возвращение Бабиша к власти может подорвать эту поддержку. Он также указал на неясную позицию Бабиша по вопросу статьи 5 НАТО в случае нападения на Польшу.

    По данным опросов, проведенных исследовательским институтом STEM, Бабиш лидирует в предвыборной гонке с 31,5% голосов, в то время как коалиция Фиалы отстает с 20%. Ожидается, что выборы в Чехии пройдут в сентябре или октябре.

    Липавский, который ранее принадлежал к Пиратской партии, теперь баллотируется от правящей коалиции, представляя Гражданскую демократическую партию (ODS), чтобы воспрепятствовать возвращению Бабиша к власти. Он подчеркивает необходимость сильного европейского лидерства для поддержки Украины и противодействия России.

    Премьер-министр Фиала в интервью Financial Times заявил, что Бабиш помогает Владимиру Путину, на что Бабиш ответил обвинениями во лжи. Бабиш, поддерживающий идеи венгерского премьера Орбана и его словацкого коллеги Роберта Фицо, выступает за дипломатическое решение конфликта на Украине, ожидая, что Дональд Трамп сможет закончить войну.

    Ранее бывший премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Брюссель ведет Европу к экономическому краху.

    Австрийская «Партия свободы», венгерская партия «Фидес» и партия Бабиша ANO решили создать альянс в Европарламенте для переустройства ЕС.

    Партия Бабиша ANO обещает остановить закупки снарядов для Украины, если она вернется к власти.

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    8 апреля 2025, 00:50 • Новости дня
    Еврокомиссия предложила ввести пошлины на яхты и бриллианты из США

    Еврокомиссия предложила пошлины до 25% на американские яхты и бриллианты

    Еврокомиссия предложила ввести пошлины на яхты и бриллианты из США
    @ Ingram Images/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия предложила ввести пошлины до 25% на ряд американских товаров, включая яхты и бриллианты, но исключила бурбон из-за опасений Франции и Италии, сообщает RMF FM.

    Согласно информации корреспондента RMF FM в Брюсселе, пошлины затронут такие товары, как яхты, бриллианты, одежда, фруктовые соки и орехи, передает РИА «Новости».

    Из предварительного списка товаров исключили бурбон. Это решение было принято после протестов Франции и Италии, которые были обеспокоены обещанием США ввести 200-процентные пошлины на вино, просекко и шампанское из Европы.

    Страны ЕС должны проголосовать по этому списку в среду. Тем не менее, Еврокомиссия надеется на переговоры с США и предложила взаимное обнуление ставок на промышленную продукцию, включая автомобили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон ввел пошлины на импорт в отношении более 180 стран, при этом Белый дом заявил, что считает уступки, предложенные Евросоюзом, недостаточными.

    Сообщалось, что особое внимание Евросоюз уделяет американскому бурбону, пошлина на который может составить 50%. Также, по данным СМИ, ЕС ответит США пошлинами на мясо, жвачку и туалетную бумагу.

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    5 апреля 2025, 16:33 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ заявил о неадекватности фон дер Ляйен из-за заявлений о поддержке Украины

    Бывший аналитик ЦРУ заявил о неадекватности фон дер Ляйен из-за заявлений о поддержке Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн подверг критике заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о продолжении поддержки Украины, назвав ее слова неадекватными.

    Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн выразил резкое несогласие с заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о продолжении поддержки Украины, передает РИА «Новости».

    В эфире YouTube-канала Judging Freedom он сказал: «Она бредит. Французы и британцы такие же. Они живут в другом мире». Это заявление Макговерна было сделано в ответ на слова фон дер Ляйен о необходимости совместного укрепления обороны ЕС и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен не объявила ответных мер на повышенные пошлины США. Сообщалось, что фон дер Ляйен собралась вести переговоры с США о тарифах с позиции силы. Также Фицо пошутил о том, что фон дер Ляйен якобы назвала его идиотом.

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    7 апреля 2025, 10:05 • Новости дня
    Президент Узбекистана решил принять участие в праздновании 80-летия Победы в Москве

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев планирует посетить Москву 9 мая для участия в праздновании 80-летия Победы, сообщил его пресс-секретарь.

    Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев примет участие в праздновании 80-летия Победы во Второй мировой войне в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Шерзода Асадова.

    Асадов отметил, что президент Мирзиеев будет участвовать в мероприятиях, которые состоятся 9 мая. Вопрос участия лидера Узбекистана рассматривался на встрече с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России  Валентиной Матвиенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент США Дональд Трамп объяснил, что не сможет приехать в Москву на празднование 9 мая из-за плотного графика.

    Президент Буркина-Фасо принял приглашение участвовать в праздновании Дня Победы в Москве. Президент России Владимир Путин пригласил президента Анголы посетить парад Победы.

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    5 апреля 2025, 18:23 • Новости дня
    Жителя Эстонии выдворили из страны за флаг ФК «Спартак»

    Жителя Эстонии выдворили из страны за флаг ФК «Спартак» с двуглавым орлом

    Tекст: Вера Басилая

    Жителя Таллина Константина Горлова выдворили из Эстонии за демонстрацию флага ФК «Спартак» с двуглавым орлом, который был показан во время прямого эфира в TikTok.

    Эстонские власти приняли решение о выдворении жителя Таллина «российского националиста» Константина Горлова за демонстрацию флага московского футбольного клуба «Спартак», который содержит изображение золотого двуглавого орла, в прямом эфире в TikTok. Это изображение, по мнению властей, считается элементом герба России, передает РИА «Новости».

    За данное нарушение Горлова также оштрафовали на 800 евро и аннулировали его вид на жительство в Эстонии, запретив въезд в страну.

    В 2022 году парламент Эстонии принял закон, запрещающий использование так называемой «враждебной символики». Под это определение попадают георгиевские ленточки, символ Z, а также флаги и гербы России и СССР. Нарушение данного закона карается штрафом до 1,2 тыс. евро или арестом, а для юридических лиц штраф может достигать 32 тыс. евро.

    В Таллине сотрудники Эстонского военного музея сняли мемориальные знаки с могил советских воинов на военном кладбище.

    Газета ВЗГЛЯД писала о репрессиях русских и граждан Прибалтийских государств в Латвии.

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    5 апреля 2025, 17:07 • Новости дня
    В Европарламенте заявили о новом миропорядке после пошлин Трампа

    Глава ЕНП Вебер заявил о наступлении нового миропорядка из-за пошлин Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Введение пошлин президентом США Дональдом Трампом может свидетельствовать о формировании нового миропорядка, ставя под сомнение прежние основы международных отношений, заявил глава Европейской народной партии (ЕНП) и ее фракции в Европарламенте Манфред Вебер.

    В интервью немецкой медиагруппе Funke Вебер выразил опасение, что прежняя Америка больше не вернется. Он подчеркнул, что администрация Трампа ставит под сомнение основополагающие принципы без видимых причин, передает ТАСС.

    По мнению Вебера, подобные действия США меняют мировую политическую и экономическую обстановку.

    Ранее Вебер призвал ЕС создать независимую от США архитектуру безопасности, чтобы укрепить позиции Европы на мировой арене.

    Между тем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости переговоров с президентом США в связи с новыми пошлинами, предупреждая о возможных действиях ЕС, если диалог не удастся.

    Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл признал, что увеличение пошлин президентом Дональдом Трампом замедлит экономику США и ускорит инфляцию.

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    7 апреля 2025, 23:18 • Новости дня
    США не устроило предложение Евросоюза об уступках по таможенным пошлинам

    Трамп счел предложенные Евросоюзом уступки в двусторонней торговле с США недостаточными

    Tекст: Антон Антонов

    Отвечая на вопрос о предложенных Евросоюзом уступках США по таможенным пошлинам, американский президент Дональд Трамп заявил, что не считает такие уступки достаточными.

    «Нет», – ответил глава американского государства на соответствующий вопрос. Он заявил об этом на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме, передает ТАСС.

    Американский лидер считает, что ЕС «ведет себя очень-очень плохо» по отношению к США. «Они не принимают наши автомобили, как Япония. Они не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию. Они практически ничего не принимают… и так не будет», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он полагает, что создание ЕС произошло с целью нанести ущерб США в торговле.

    Кроме того, он заявил, что Канада и Мексика «мошенничают, как сумасшедшие», в торговых отношениях с США. Также президент США подтвердил намерение ввести дополнительные пошлины в размере 50% в отношении импорта из Китая в том случае, если Пекин не отменит собственные ответные тарифы к полудню 8 апреля (19.00 мск вторника).

    Напомним, США начали обещанную самую масштабную в современной истории тарифную войну. Пошлины от 10% до 50% вводятся против 180 стран. Таможенные пошлины вызвали массовые протесты в США. Евросоюз сообщил, что утвердит 9 апреля контрмеры против повышения пошлин США. При этом ЕС предложил США взаимно обнулить пошлины.

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    8 апреля 2025, 07:49 • Новости дня
    Европейскую ПВО признали уязвимой перед «Искандерами»

    Tекст: Александра Юдина

    Европейская система противовоздушной обороны оказалась уязвима перед российскими «Искандерами» и другим оружием, пишет французское издание Meta Defence.

    В статье подчеркивается, что европейская система противовоздушной обороны оказалась в крайне уязвимом положении перед лицом российских ракетных систем, таких как «Искандер-М», передает РИА «Новости».

    В материале сообщается, что Вооруженные силы стран Европы располагают менее чем пятьюдесятью зенитными батареями дальнего радиуса действия, включая комплексы Patriot, SAMP/T и С-300. Только половина этих систем имеет противоракетные возможности против ракет малой дальности, таких как российские «Искандеры».

    Издание указывает, что ситуация не улучшится и к 2029 году. Лишь 35% существующих в Европе систем «земля-воздух» производятся на континенте.

    В статье также упоминается, что, в соответствии с американской доктриной, европейские армии никогда не имели сильной стороны в противовоздушной обороне.

    Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Европейского союза достичь мира на Украине через увеличение военной мощи. Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС призвал Европу вступить в гонку вооружений с Россией и выиграть ее.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа не сможет победить Россию в гонке вооружений, так как Москва не намерена участвовать в этом соревновании, предпочитая сосредоточиться на своих интересах.

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