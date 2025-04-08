Tекст: Александра Юдина

По его словам, такое отношение к памяти о тех, кто спас Латвию от фашизма, является позором для страны. Пресс-секретарь подчеркнул, что это также горе для народа, который воюет со своей историей, передает ТАСС.

Песков также добавил, что подобное неуважение к памяти военного подвига ставит под сомнение историческую самобытность страны.

Он выразил надежду на пересмотр данного решения, которое может нанести ущерб международным отношениям и историческому наследию.

Служба внешней разведки России сообщила о планах латвийских властей уничтожить военные мемориалы в стране, чтобы омрачить празднование 80-летия Великой Победы 9 мая.

До этого в Латвии возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который несколько раз возлагал цветы к месту демонтированного памятника советским воинам – освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков в городе Резекне.