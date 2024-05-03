В Латвии завели дело за возложение цветов к демонтированному памятнику «Алеша»

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет портал Delfi, мужчина, личность которого не разглашается, в период с 15 марта по 14 апреля трижды приносил цветы к памятнику, известному как «Алеша», передает ТАСС.

Изначально в отношении него был составлен административный протокол, однако после установления личности, допроса и выяснения мотивов его действий, дело было переквалифицировано в уголовное по статье 138-1 Уголовного кодекса Латвии за «оправдание военных преступлений, геноцида, преступлений против человечности и мира».

Отмечается, что полиция Латвии напомнила, что в стране 9 мая «не допускается» проведение публичных развлекательных и праздничных мероприятий, собраний, шествий и пикетов, которые «противоречат интересам национальной безопасности, раскалывают общество, искажают историю и ставят под сомнение солидарность с украинским народом».

Напомним, в прошлом году в Латвии 9 мая задержали 17 человек за возложение цветов к демонтированным мемориалам советским воинам, а также демонстрацию «запрещенных» символов, например, георгиевских ленточек.