Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.8 комментариев
СВР: Латвия собирается омрачить 80-летие Победы уничтожением мемориалов
Служба внешней разведки (СВР) России сообщила о планах латвийских властей уничтожить военные мемориалы в стране, чтобы омрачить празднование 80-летия Великой Победы 9 мая.
Пресс-бюро СВР обнародовало полученные данные о намерениях латвийских властей, передает ТАСС. В сообщении отмечается, что Латвия разрабатывает планы по массовому уничтожению военных мемориалов, расположенных на ее территории. Эти действия, согласно информации, полученной СВР, направлены на то, чтобы омрачить празднование 80-летия Великой Победы 9 мая.
СВР отметила, что эти действия латвийских властей обусловлены пещерной русофобией и страхом перед Россией. Пресс-бюро подчеркивает, что такой шаг не будет оставлен безнаказанным, и планы властей Латвии, по мнению СВР, демонстрируют их незнакомство с понятиями чести и благодарности павшим воинам.
Ранее в Латвии возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который несколько раз возлагал цветы к месту демонтированного памятника советским воинам – освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков в городе Резекне.
В 2023 году в Латвии 9 мая задержали 17 человек за возложение цветов к демонтированным мемориалам советским воинам, а также демонстрацию «запрещенных» символов, например, георгиевских ленточек.