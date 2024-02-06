Идея разработки общего стандарта преподавания истории России и Белоруссии не нова. Для этого предстоит превратить российскую и белорусскую исторические концепции в общерусскую.19 комментариев
Познер прокомментировал возможное интервью Карлсона с Путиным
Телеведущий Владимир Познер посоветовал не строить догадки о том, какие темы обсуждались в возможном интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским лидером Владимиром Путиным.
В случае, если беседа состоялась, ее обязательно покажут в России, отметил Познер, предает News.ru.
«Зачем гадать, о чем будет интервью? О ситуации на Украине или об Америке. Я убежден, что его покажут в России, тогда все сами и увидим», – сказал он.
Ранее сообщалось, что посетивший на днях Россию американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского лидера Владимира Путина. В Кремле заявляли, что в планах российского лидера пока нет интервью зарубежным СМИ.