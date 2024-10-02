Украинские власти обязали 17-летних вставать на воинский учет под угрозой штрафа

Tекст: Александра Юдина

Так, новый законопроект предлагает возложить ответственность на самих призывников, передает ТАСС.

Отмечается, что в случае, если подростки не встанут на учет в указанные сроки, им грозят штрафы от 17 тыс. до 25,5 тыс. гривен (примерно от 410 до 616 долларов).

Депутат Верховной рады Максим Бужанский раскритиковал нововведение, заявив, что оно перекладывает ответственность на школьников и их родителей.

«Странная идея кабмина возложить процесс постановки на учет в военкомате и ответственность за него на 17-летних школьников вместо властей», – отметил Бужанский, подчеркнув, что такие меры «ломают весь механизм воинского учета» без создания нового.

Кроме того, власти Украины предложили ставить на воинский учет женщин, прошедших базовую военную службу.

Известно, что законопроект о внесении поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе» уже направлен в Раду.

Согласно законопроекту, женщины, изъявившие желание пройти базовую службу, будут становиться на учет как призывники, а после ее прохождения – как военнообязанные.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине разрешили командирам войсковых частей набирать солдат из числа добровольцев. До этого Украина вновь изменила правила мобилизации ограниченно годных к службе.

