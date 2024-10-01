У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.4 комментария
На Украине командирам боевых частей разрешили набирать солдат в обход военкоматов
В правительстве Украины разрешили командирам войсковых частей набирать солдат из числа добровольцев и давать им направление для прохождения врачебной комиссии, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).
По его словам, командирам дается право комплектовать боевые воинские части за счет добровольцев, передает ТАСС.
«Кабмин внес изменения в порядок призыва граждан на военную службу во время мобилизации», – подчеркнул Гончаренко.
Депутат отметил, что перечень воинских частей, которые получат такое право, утвердит Генштаб ВСУ.
Ранее сообщалось, что Украина вновь изменила правила мобилизации ограниченно годных к службе.