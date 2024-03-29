Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.6 комментариев
ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае
ФСБ пресекла деятельность планировавших теракт на Ставрополье иностранцев
ФСБ пресекла деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали теракт в Ставропольском крае.
В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ указали, что по месту проживания фигурантов дела о планировании теракта были изъяты составные части СВУ, химические вещества и поражающие элементы, передает РИА «Новости».
Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». В ФСБ добавили, что задержанные планировали совершить теракт в одном из мест массового пребывания людей.
Ранее таджикистанские спецслужбы поместили под стражу 15 подозреваемых в планировании терактов на праздник Навруз, их также проверяют на связь с устроившими теракт в «Крокусе».