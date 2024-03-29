Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.6 комментариев
В Таджикистане арестовали 15 подозреваемых в планировании терактов на праздник Навруз
Таджикистанские спецслужбы поместили под стражу 15 подозреваемых в планировании терактов на праздник Навруз, их проверяют на связь с устроившими теракт в «Крокус Сити Холле».
Спецслужбы задержали 15 подозреваемых жителей Душанбе и Вахдата, их подозревают в планировании терактов на праздник Навруз (21–23 марта), сообщают РИА «Новости».
Их проверяют на связь с теми, кто совершил теракт в «Крокусе». Всех подозреваемых задержали до празднования Навруза.
Ранее в пятницу Reuters сообщал, что правоохранители в Таджикистане задержали девятерых подозреваемых в связи с фигурантами дела о теракте в «Крокус Сити Холле».