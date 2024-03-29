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    6 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Мы разучились жить по средствам

    Кредиты – это внутренние ограничения, которые люди сами накладывают на себя. Добровольно и осознанно или же вынужденно, не вполне понимая последствия. Первое свойственно взрослым, второе больше характерно для молодежи.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Режим Зеленского только на терроре и держится

    Все, что сейчас происходит на Украине, является следствием 2014 года и заложенных тогда жестоких и аморальных, проще говоря – террористических традиций.

    4 комментария
    29 марта 2024, 18:11 • Новости дня

    В Таджикистане арестовали 15 подозреваемых в планировании терактов на праздник Навруз

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Таджикистанские спецслужбы поместили под стражу 15 подозреваемых в планировании терактов на праздник Навруз, их проверяют на связь с устроившими теракт в «Крокус Сити Холле».

    Спецслужбы задержали 15 подозреваемых жителей Душанбе и Вахдата, их подозревают в планировании терактов на праздник Навруз (21–23 марта), сообщают РИА «Новости».

    Их проверяют на связь с теми, кто совершил теракт в «Крокусе». Всех подозреваемых задержали до празднования Навруза.

    Ранее в пятницу Reuters сообщал, что правоохранители в Таджикистане задержали девятерых подозреваемых в связи с фигурантами дела о теракте в «Крокус Сити Холле».

    28 марта 2024, 22:01 • Новости дня
    Захарова объяснила американское выражение «вымыть рот с мылом»
    Захарова объяснила американское выражение «вымыть рот с мылом»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Представитель МИД России Мария Захарова ответила Джону Кирби на его комментарий по поводу теракта в «Крокус сити холле».

    Кирби, говоря о словах РФ по поводу украинского следа в теракте в Подмосковье, в ходе брифинга заявил, что «лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники, похоже, довольно хорошие продавцы навоза».

    Захарова в своем Telegram-канале заявила, что теперь стало понятно, почему в Штатах распространено выражение «вымыть рот с мылом».

    Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не будут оказывать России помощь в сфере безопасности после теракта в «Крокусе».

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    29 марта 2024, 14:57 • Новости дня
    Макаревич раскритиковал публичную скорбь по жертвам теракта в «Крокусе»

    Макаревич назвал публичную скорбь по жертвам теракта в «Крокусе» «пошлым занятием»

    Макаревич раскритиковал публичную скорбь по жертвам теракта в «Крокусе»
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Музыкант Андрей Макаревич (признан иноагентом в России) раскритиковал публичное выражение скорби по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».

    На своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России) он указал, что считает публичное «вырывание собственных волос на просторах интернета пошлейшим занятием», передает РИА «Новости».

    «Можешь помочь – помоги. А трындеть не надо», – написал Макаревич.

    Накануне певица Алла Пугачева, спустя шесть дней после теракта в концертном зале «Крокуса», заявила, что считает правильным не выражать свою скорбь в соцсетях.

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    29 марта 2024, 08:08 • Новости дня
    Южнокорейская газета извинилась за карикатуру на теракт в «Крокус Сити Холле»

    Южнокорейская газета Korea Herald извинилась за карикатуру на теракт в «Крокусе»

    Tекст: Ольга Никитина

    Южнокорейская газета The Korea Herald напечатала на первой странице печатной версии извинения за карикатуру на теракт в «Крокус Сити Холле», которая ранее вызвала критику со стороны посольства России в Сеуле.

    В опубликованной заметке издание выразило глубокие соболезнования жертвам трагедии и заявило, что разделяет скорбь с народом России.

    The Korea Herald признало публикацию карикатуры «оплошностью» и «оскорбительной» для многих людей, а также заверило, что осознает свою ответственность за публикуемые материалы, передает ТАСС.

    Ранее посольство России в Южной Корее резко осудило карикатуру на теракт в «Крокус Сити Холле», которую опубликовала англоязычная The Korea Herald.

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    29 марта 2024, 13:52 • Новости дня
    Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 144 человек

    Министр Мурашко: В больнице умер пострадавший при теракте пациент

    Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 144 человек
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В больнице умер пациент, пострадавший в ходе теракта в «Крокус Сити Холле», он находился в крайне тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    Министр сообщил, что умерший пациент получил во время теракта тяжелые огнестрельные ранения. Врачи боролись за его жизнь, сделав все возможное, добавил Мурашко, выразив родным и близким погибшего соболезнования, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось о 143 погибших при теракте.

    Кроме того, 98 пострадавших, по информации Мурашко, выписаны из больниц. А в ближайшее время, по словам министра, будут выписаны еще 19 человек. На лечении остаются 69 человек. В крайне тяжелом состоянии находится один пострадавший.

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    29 марта 2024, 17:21 • Новости дня
    Стали известны подробности задержания девятого подозреваемого в теракте в «Крокусе»

    Суд: Девятый подозреваемый в теракте обматерил полицейских при задержании

    Стали известны подробности задержания девятого подозреваемого в теракте в «Крокусе»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемого в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» Назримада Лутфуллои задержали у здания концертного зала за вызывающее поведение, говорится в постановлении Преображенского суда Москвы.

    Лутфуллои 23 марта остановили у здания «Крокуса» для проверки на причастность к теракту. Правоохранители попросили его предъявить документы, и он начал «выражаться грубой нецензурной бранью» и вести себя вызывающе, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

    На неоднократные требования прекратить противоправные действия подозреваемый не реагировал. 25 марта Преображенский суд арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство. Он признал вину в суде.

    До этого Следственный комитет ходатайствовал об аресте Лутфуллои в Басманном суде Москвы. Он является фигурантом дела о теракте в «Крокусе». Какая именно у него была роль в теракте, не сообщается.

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    29 марта 2024, 11:28 • Новости дня
    В МИД заявили о деградации руководства СЕ

    В МИД заявили о деградации руководства СЕ ввиду отсутствия реакции на теракт в «Крокусе»

    В МИД заявили о деградации руководства СЕ
    @ Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Отсутствие какой-либо реакции руководства Совета Европы на теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье указывает на деградацию всей структуры, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    Согласно комментарию дипломата на сайте российского дипведомства, руководство СЕ демонстрирует показательное и циничное безразличие.

    Захарова подчеркнула, что такое поведение руководства Совета Европы снова подтвердило глубокую деградацию СЕ, которое погрязло в двойных стандартах и лицемерии.

    Накануне газета New York Times писала, что американские спецслужбы не поделились с российской стороной имеющимися у них данными об угрозе теракта в «Крокусе» из опасений за свои источники в сборе разведданных.

    Ранее в ФСБ подтвердили, что от США поступала информация о подготовке терактов в Москве, однако она носила общий характер, без какой-либо конкретизации.

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    28 марта 2024, 23:19 • Новости дня
    Telegram разрешил россиянам ограничить круг лиц, отправляющих им сообщения

    Пользователям Telegram из России и Украины дадут возможность ограничивать круг лиц, отправляющих им сообщения

    Tекст: Антон Антонов

    Пользователи Telegram из России, Белоруссии и Украины получат возможность ограничивать круг лиц, которые смогут отправлять им личные сообщения, заявил сооснователь Telegram Павел Дуров.

    Дуров рассказал в Telegram, что четыре дня назад русскоязычные пользователи начали «жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам». Администрация Telegram оперативно отреагировала, запустив «ряд технических и организационных мер», что позволило пресечь «десятки тысяч попыток отправить такие сообщения». Тысячи участников «этого флешмоба» навсегда заблокированы в Telegram, сообщил Дуров.

    Telegram хочет использовать «решения на основе ИИ для еще более эффективной обработки жалоб», заявил он. По словам Дурова, «Telegram – не место для спам-рассылок и призывов к насилию».

    Напомним, 22 марта в концертном зале «Крокус сити холл» произошел теракт. Согласно последним данным, в теракте погибло 143 человека. Глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что состояние 18 пострадавших остается тяжелым.

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    29 марта 2024, 11:55 • Новости дня
    Стало известно о гибели участника СВО при теракте в «Крокусе»

    Стало известно о гибели участника СВО при теракте в «Крокус Сити Холле»

    Tекст: Александра Юдина

    Участник спецоперации Тимур Мясников, спасая супругу и сына, погиб при теракте в «Крокус Сити Холле», сообщил председатель президиума Самарского отделения общественной организации «Офицеры России» Артур Маливанчук.

    На странице в соцсети во «ВКонтакте» указано, что мужчина оттолкнул супругу и сына на безопасное расстояние, при этом сам он попал под шквальный огонь, получил ранение.

    Медики несколько дней боролись за его жизнь, однако спасти ветерана не удалось.

    Тимур Мясников воевал в Таджикистане, Косово, последние несколько лет – в зоне спецоперации.

    По последним данным, жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 143 человека.

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    28 марта 2024, 18:58 • Новости дня
    США заявили о передаче России данных о теракте в Красногорске

    Белый дом: США передали России данные об угрозе теракта в письменном виде

    США заявили о передаче России данных о теракте в Красногорске
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США заблаговременно передали России «ясную и детальную информацию» о террористической угрозе в отношении крупных собраний и концертов в Москве, в том числе о возможном теракте в Красногорске.

    Кирби на регулярном онлайн-брифинге отметил, что «на самом деле США пытались помочь предотвратить этот теракт». По его словам, в преддверии атаки 22 марта США представили «ясную и детальную информацию российским властям о террористической угрозе в отношении крупных собраний и концертов в Москве», передает ТАСС.

    В четверг газета New York Times писала, что американские спецслужбы не поделились с российской стороной имеющимися у них данными об угрозе теракта в «Крокусе» из опасений за свои источники в сборе разведданных.

    Ранее в ФСБ подтвердили, что от США поступала информация о подготовке терактов в Москве, однако она носила общий характер, без какой-либо конкретизации.

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    29 марта 2024, 10:38 • Новости дня
    Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 382 человек
    Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 382 человек
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В Центре медицины катастроф сообщили, что число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» возросло до 382 человек, среди которых девять детей.

    Амбулаторная помощь была оказана 217 пострадавшим, 165 человек были госпитализированы, 96 из них уже выписаны, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось о 360 пострадавших.

    Жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 143 человека.

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    29 марта 2024, 00:29 • Новости дня
    Лавров заявил, что нельзя исключать причастность Киева к теракту в «Крокусе»

    Лавров указал на необходимость рассматривать «очевидную версию» о причастности Украины к теракту в «Крокусе»

    Лавров заявил, что нельзя исключать причастность Киева к теракту в «Крокусе»
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    С точки зрения здравой логики нельзя исключать «очевидную версию» о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров в интервью «Известиям» отметил, что президент России Владимир Путин «дал очень емкие и жесткие оценки того, что произошло». Расследование «ведется активно» и «демонстрирует достаточно быстрые результаты», сказал министр. Он напомнил о словах Путина, подчеркнувшего, что все причастные к теракту «понесут заслуженную кару».

    Глава МИД России обратил внимание, что «Запад подозрительно активно» продвигает версию о непричастности Киева, хотя «здравая логика» подсказывает, что, «отвечая на вопрос, кому это выгодно», нельзя исключать Украину. Он отметил, что обвиняемые «бежали на Украину, когда их задержали». По его словам, позиция Запада «становится навязчивой». Лавров отметил, что Москва «не делает каких-либо окончательных выводов, пока расследование не будет завершено».

    Напомним, Следственный комитет России сообщил, что получена подтвержденная информация о поступлении исполнителям теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» крупных денежных сумм и криптовалюты с Украины.

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    29 марта 2024, 16:15 • Новости дня
    Следствие попросило арестовать девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    СК просит отправить под стражу девятого фигуранта дела о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

    Как сказали в пресс-службе, в суд поступило ходатайство СК об аресте обвиняемого по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ Лутфуллои Назримада, передает ТАСС.

    Ранее был арестован восьмой подозреваемый в теракте в «Крокусе» Алишер Касимов.

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    29 марта 2024, 10:43 • Новости дня
    Сдавший квартиру исполнителям теракта в «Крокусе» Касимов обжаловал арест

    Tекст: Александра Юдина

    Сдавший квартиру исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» Алишер Касимов подал апелляционную жалобу на арест, сообщают в суде.

    Уточняется, что Касимов направил в Басманный суд апелляционную жалобу в связи с его заключением под стражу, передает ТАСС.

    Как накануне выяснило следствие, все четверо человек, которые продали автомобиль и сдали квартиру совершившим теракт в «Крокусе» террористам, знали о готовящемся преступлении.

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    29 марта 2024, 13:18 • Новости дня
    В Таджикистане задержали девять человек по подозрению в связи с терактом в «Крокусе»

    Reuters: В Таджикистане задержали девять человек по подозрению в связи с терактом в «Крокусе»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Таджикистанские правоохранители задержали девятерых подозреваемых в связи с подозреваемыми в теракте в «Крокус Сити Холле», сообщили источники Reuters в силовых структурах страны.

    Подозреваемые могут быть связаны с подозреваемыми с терактом в «Крокусе» и с ответвлением террористической организации «Исламское государство» (запрещено в России) «Исламское государство в Хорасане», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Всех девятерых задержали 25 марта в городе Вахдат, их доставили в Душанбе.

    Между тем источник РИА «Новости» в спецслужбах Таджикистана сообщил, что российские силовики участвовали в мероприятиях по задержанию подозреваемых в стране.

    Согласно последней информации, жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье стали 143 человека.

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    29 марта 2024, 10:46 • Новости дня
    Умер третий пострадавший при теракте в «Крокусе» гражданин Белоруссии

    Tекст: Ольга Никитина

    Посольство Беларуси в России сообщило о смерти еще одного гражданина республики, Алима Иосифовича Кошеварова, 1981 года рождения, пострадавшего в результате теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года.

    Сообщается, что он получил многочисленные пулевые ранения, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось о гибели в результате теракта двух других граждан Белоруссии – женщины 1978 года рождения, имя которой не уточняется, и Вадима Кулика 1981 года рождения.

    По последним данным, жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 143 человека.

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