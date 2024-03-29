В Таджикистане арестовали 15 подозреваемых в планировании терактов на праздник Навруз

Tекст: Алексей Дегтярев

Спецслужбы задержали 15 подозреваемых жителей Душанбе и Вахдата, их подозревают в планировании терактов на праздник Навруз (21–23 марта), сообщают РИА «Новости».

Их проверяют на связь с теми, кто совершил теракт в «Крокусе». Всех подозреваемых задержали до празднования Навруза.

Ранее в пятницу Reuters сообщал, что правоохранители в Таджикистане задержали девятерых подозреваемых в связи с фигурантами дела о теракте в «Крокус Сити Холле».