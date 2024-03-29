Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.0 комментариев
В Таджикистане задержали девять человек по подозрению в связи с терактом в «Крокусе»
Reuters: В Таджикистане задержали девять человек по подозрению в связи с терактом в «Крокусе»
Таджикистанские правоохранители задержали девятерых подозреваемых в связи с подозреваемыми в теракте в «Крокус Сити Холле», сообщили источники Reuters в силовых структурах страны.
Подозреваемые могут быть связаны с подозреваемыми с терактом в «Крокусе» и с ответвлением террористической организации «Исламское государство*» (запрещено в России) «Исламское государство в Хорасане», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Всех девятерых задержали 25 марта в городе Вахдат, их доставили в Душанбе.
Между тем источник РИА «Новости» в спецслужбах Таджикистана сообщил, что российские силовики участвовали в мероприятиях по задержанию подозреваемых в стране.
Согласно последней информации, жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье стали 143 человека.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ