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    Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Предатели вынуждены старательно вылизывать сапоги новых хозяев

    Реакция на трагедию в «Крокусе» показала, что у несистемной оппозиции, уехавшей из страны, за громкими словами о борьбе с тираническим государством и авторитарной властью скрывается ненависть к стране и ее народу.

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    29 марта 2024, 13:18 • Новости дня

    В Таджикистане задержали девять человек по подозрению в связи с терактом в «Крокусе»

    Reuters: В Таджикистане задержали девять человек по подозрению в связи с терактом в «Крокусе»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Таджикистанские правоохранители задержали девятерых подозреваемых в связи с подозреваемыми в теракте в «Крокус Сити Холле», сообщили источники Reuters в силовых структурах страны.

    Подозреваемые могут быть связаны с подозреваемыми с терактом в «Крокусе» и с ответвлением террористической организации «Исламское государство*» (запрещено в России) «Исламское государство в Хорасане», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Всех девятерых задержали 25 марта в городе Вахдат, их доставили в Душанбе.

    Между тем источник РИА «Новости» в спецслужбах Таджикистана сообщил, что российские силовики участвовали в мероприятиях по задержанию подозреваемых в стране.

    Согласно последней информации, жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье стали 143 человека.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    28 марта 2024, 18:10 • Новости дня
    СК: Исполнителям теракта в «Крокусе» переводили деньги с Украины
    СК: Исполнителям теракта в «Крокусе» переводили деньги с Украины
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следствие получило подтвержденную информацию о поступлении исполнителям теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» крупных денежных сумм и криптовалюты с Украины, сообщил Следственный комитет России.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства, эти средства использовались при подготовке преступления.

    «Первоначальные результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов преступления», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

    В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами.

    Ранее фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесли в перечень террористов.

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    28 марта 2024, 18:18 • Новости дня
    СК сообщил о появлении нового фигуранта в деле о теракте в «Крокусе»
    СК сообщил о появлении нового фигуранта в деле о теракте в «Крокусе»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл», сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

    Отмечается, что следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, передает РИА «Новости».

    Ранее фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесли в перечень террористов.

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    28 марта 2024, 14:43 • Новости дня
    Пугачева впервые высказалась по поводу теракта в «Крокусе»

    Пугачева о теракте в «Крокусе»: Скорбь должна быть в душе

    Пугачева впервые высказалась по поводу теракта в «Крокусе»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Певица Алла Пугачева спустя шесть дней после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» заявила, что считает правильным не выражать свою скорбь в соцсетях.

    «Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ – прим. ВЗГЛЯД). Аминь», – написала она на своей странице в соцсетях.

    Как отмечает Telegram-канал RT, при этом едва ли не треть ленты певицы в соцсети, вопреки ее собственным словам, занимают соболезнования в связи с кончиной известных людей.

    Ранее Пугачева оставила извинения на странице исполнительницы из Таджикистана Манижи под публикацией о том, какие «последствия» для граждан ее республики якобы могут наступить в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

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    28 марта 2024, 22:01 • Новости дня
    Захарова объяснила американское выражение «вымыть рот с мылом»
    Захарова объяснила американское выражение «вымыть рот с мылом»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Представитель МИД России Мария Захарова ответила Джону Кирби на его комментарий по поводу теракта в «Крокус сити холле».

    Кирби, говоря о словах РФ по поводу украинского следа в теракте в Подмосковье, в ходе брифинга заявил, что «лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники, похоже, довольно хорошие продавцы навоза».

    Захарова в своем Telegram-канале заявила, что теперь стало понятно, почему в Штатах распространено выражение «вымыть рот с мылом».

    Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не будут оказывать России помощь в сфере безопасности после теракта в «Крокусе».

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    29 марта 2024, 08:08 • Новости дня
    Южнокорейская газета извинилась за карикатуру на теракт в «Крокус Сити Холле»

    Южнокорейская газета Korea Herald извинилась за карикатуру на теракт в «Крокусе»

    Tекст: Ольга Никитина

    Южнокорейская газета The Korea Herald напечатала на первой странице печатной версии извинения за карикатуру на теракт в «Крокус Сити Холле», которая ранее вызвала критику со стороны посольства России в Сеуле.

    В опубликованной заметке издание выразило глубокие соболезнования жертвам трагедии и заявило, что разделяет скорбь с народом России.

    The Korea Herald признало публикацию карикатуры «оплошностью» и «оскорбительной» для многих людей, а также заверило, что осознает свою ответственность за публикуемые материалы, передает ТАСС.

    Ранее посольство России в Южной Корее резко осудило карикатуру на теракт в «Крокус Сити Холле», которую опубликовала англоязычная The Korea Herald.

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    29 марта 2024, 11:28 • Новости дня
    В МИД заявили о деградации руководства СЕ

    В МИД заявили о деградации руководства СЕ ввиду отсутствия реакции на теракт в «Крокусе»

    В МИД заявили о деградации руководства СЕ
    @ Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Отсутствие какой-либо реакции руководства Совета Европы на теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье указывает на деградацию всей структуры, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    Согласно комментарию дипломата на сайте российского дипведомства, руководство СЕ демонстрирует показательное и циничное безразличие.

    Захарова подчеркнула, что такое поведение руководства Совета Европы снова подтвердило глубокую деградацию СЕ, которое погрязло в двойных стандартах и лицемерии.

    Накануне газета New York Times писала, что американские спецслужбы не поделились с российской стороной имеющимися у них данными об угрозе теракта в «Крокусе» из опасений за свои источники в сборе разведданных.

    Ранее в ФСБ подтвердили, что от США поступала информация о подготовке терактов в Москве, однако она носила общий характер, без какой-либо конкретизации.

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    28 марта 2024, 23:19 • Новости дня
    Telegram разрешил россиянам ограничить круг лиц, отправляющих им сообщения

    Пользователям Telegram из России и Украины дадут возможность ограничивать круг лиц, отправляющих им сообщения

    Tекст: Антон Антонов

    Пользователи Telegram из России, Белоруссии и Украины получат возможность ограничивать круг лиц, которые смогут отправлять им личные сообщения, заявил сооснователь Telegram Павел Дуров.

    Дуров рассказал в Telegram, что четыре дня назад русскоязычные пользователи начали «жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам». Администрация Telegram оперативно отреагировала, запустив «ряд технических и организационных мер», что позволило пресечь «десятки тысяч попыток отправить такие сообщения». Тысячи участников «этого флешмоба» навсегда заблокированы в Telegram, сообщил Дуров.

    Telegram хочет использовать «решения на основе ИИ для еще более эффективной обработки жалоб», заявил он. По словам Дурова, «Telegram – не место для спам-рассылок и призывов к насилию».

    Напомним, 22 марта в концертном зале «Крокус сити холл» произошел теракт. Согласно последним данным, в теракте погибло 143 человека. Глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что состояние 18 пострадавших остается тяжелым.

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    28 марта 2024, 16:11 • Новости дня
    Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» внесены в перечень террористов

    Росфинмониторинг: Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» внесены в перечень террористов и экстремистов

    Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» внесены в перечень террористов
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В перечень террористов и экстремистов внесены четыре фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске: Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализоду, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов, сообщил Росфинмониторинг.

    Четверо исполнителей теракта в «Крокусе», которыми по версии следствия являются Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализоду, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов, внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, передает ТАСС.

    Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» могли находиться под действием психотропных веществ. Все они находятся под арестом.

    Жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 143 человека, 360 пострадали, 205 из них получили помощь амбулаторно.

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    28 марта 2024, 15:04 • Новости дня
    Следствие: Сообщники знали о готовящемся в «Крокус Сити Холле» теракте

    Tекст: Александра Юдина

    Четверо человек, которые продали автомобиль и сдали квартиру совершившим теракт в «Крокус Сити Холле» террористам, знали о готовящемся преступлении, сообщили в правоохранительных органах.

    Известно, что Исраил Исломов и два его сына Диловар и Аминчон, продавшие террористам автомобиль Renault, а также сдавший им квартиру Алишер Касимов знали о намерениях Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова совершить теракт и способствовали происшествию, передает ТАСС.

    Ранее в МВД рассказали, как вычислили машину напавших на «Крокус» террористов. Возникло предположение, что напавшие на «Крокус» террористы могли быть под действием наркотиков.

    Напомним, жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали по меньшей мере 143 человека, 360 пострадали, 205 из них получили помощь амбулаторно. 

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    28 марта 2024, 18:58 • Новости дня
    США заявили о передаче России данных о теракте в Красногорске

    Белый дом: США передали России данные об угрозе теракта в письменном виде

    США заявили о передаче России данных о теракте в Красногорске
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США заблаговременно передали России «ясную и детальную информацию» о террористической угрозе в отношении крупных собраний и концертов в Москве, в том числе о возможном теракте в Красногорске.

    Кирби на регулярном онлайн-брифинге отметил, что «на самом деле США пытались помочь предотвратить этот теракт». По его словам, в преддверии атаки 22 марта США представили «ясную и детальную информацию российским властям о террористической угрозе в отношении крупных собраний и концертов в Москве», передает ТАСС.

    В четверг газета New York Times писала, что американские спецслужбы не поделились с российской стороной имеющимися у них данными об угрозе теракта в «Крокусе» из опасений за свои источники в сборе разведданных.

    Ранее в ФСБ подтвердили, что от США поступала информация о подготовке терактов в Москве, однако она носила общий характер, без какой-либо конкретизации.

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    28 марта 2024, 16:22 • Новости дня
    Второй фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал арест

    Tекст: Дарья Григоренко

    Исроил Исломов, один из обвиняемых по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», подал апелляцию на решение суда о заключении его под стражу, сообщили в Басманном суде Москвы.

    Как указал источник, в суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Исломову Исроилу меры пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что всего Басманный суд Москвы арестовал по делу восемь человек, передает РИА «Новости».

    Напомним, в четверг обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе» Аминчон Исломов подал апелляцию на свой арест. Четверо других обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» не подавали жалобы на свой арест.

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    29 марта 2024, 11:55 • Новости дня
    Стало известно о гибели участника СВО при теракте в «Крокусе»

    Стало известно о гибели участника СВО при теракте в «Крокус Сити Холле»

    Tекст: Александра Юдина

    Участник спецоперации Тимур Мясников, спасая супругу и сына, погиб при теракте в «Крокус Сити Холле», сообщил председатель президиума Самарского отделения общественной организации «Офицеры России» Артур Маливанчук.

    На странице в соцсети во «ВКонтакте» указано, что мужчина оттолкнул супругу и сына на безопасное расстояние, при этом сам он попал под шквальный огонь, получил ранение.

    Медики несколько дней боролись за его жизнь, однако спасти ветерана не удалось.

    Тимур Мясников воевал в Таджикистане, Косово, последние несколько лет – в зоне спецоперации.

    По последним данным, жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 143 человека.

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    29 марта 2024, 10:38 • Новости дня
    Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 382 человек
    Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 382 человек
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В Центре медицины катастроф сообщили, что число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» возросло до 382 человек, среди которых девять детей.

    Амбулаторная помощь была оказана 217 пострадавшим, 165 человек были госпитализированы, 96 из них уже выписаны, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось о 360 пострадавших.

    Жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 143 человека.

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    29 марта 2024, 00:29 • Новости дня
    Лавров заявил, что нельзя исключать причастность Киева к теракту в «Крокусе»

    Лавров указал на необходимость рассматривать «очевидную версию» о причастности Украины к теракту в «Крокусе»

    Лавров заявил, что нельзя исключать причастность Киева к теракту в «Крокусе»
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    С точки зрения здравой логики нельзя исключать «очевидную версию» о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров в интервью «Известиям» отметил, что президент России Владимир Путин «дал очень емкие и жесткие оценки того, что произошло». Расследование «ведется активно» и «демонстрирует достаточно быстрые результаты», сказал министр. Он напомнил о словах Путина, подчеркнувшего, что все причастные к теракту «понесут заслуженную кару».

    Глава МИД России обратил внимание, что «Запад подозрительно активно» продвигает версию о непричастности Киева, хотя «здравая логика» подсказывает, что, «отвечая на вопрос, кому это выгодно», нельзя исключать Украину. Он отметил, что обвиняемые «бежали на Украину, когда их задержали». По его словам, позиция Запада «становится навязчивой». Лавров отметил, что Москва «не делает каких-либо окончательных выводов, пока расследование не будет завершено».

    Напомним, Следственный комитет России сообщил, что получена подтвержденная информация о поступлении исполнителям теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» крупных денежных сумм и криптовалюты с Украины.

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    29 марта 2024, 10:43 • Новости дня
    Сдавший квартиру исполнителям теракта в «Крокусе» Касимов обжаловал арест

    Tекст: Александра Юдина

    Сдавший квартиру исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» Алишер Касимов подал апелляционную жалобу на арест, сообщают в суде.

    Уточняется, что Касимов направил в Басманный суд апелляционную жалобу в связи с его заключением под стражу, передает ТАСС.

    Как накануне выяснило следствие, все четверо человек, которые продали автомобиль и сдали квартиру совершившим теракт в «Крокусе» террористам, знали о готовящемся преступлении.

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