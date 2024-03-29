Reuters: В Таджикистане задержали девять человек по подозрению в связи с терактом в «Крокусе»

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемые могут быть связаны с подозреваемыми с терактом в «Крокусе» и с ответвлением террористической организации «Исламское государство*» (запрещено в России) «Исламское государство в Хорасане», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Всех девятерых задержали 25 марта в городе Вахдат, их доставили в Душанбе.

Между тем источник РИА «Новости» в спецслужбах Таджикистана сообщил, что российские силовики участвовали в мероприятиях по задержанию подозреваемых в стране.

Согласно последней информации, жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье стали 143 человека.