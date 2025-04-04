За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.0 комментариев
При атаке БПЛА в Тамбовской области повреждена труба газопровода
Украинские БПЛА повредили газопровод и крышу дома в Тамбовской области
В Тамбовской области в результате атаки украинских дронов повреждена труба газопровода и крыша частного дома, что привело к отключению газа в 15 домовладениях, сообщил врио губернатора Евгений Первышов.
Первышов сообщил, что атака украинских беспилотных летательных аппаратов привела к повреждению крыши частного дома и трубы распределительного газопровода в дачном секторе. Вследствие этого 15 домовладений временно остались без газоснабжения, следует из сообщения в Telegram-канале Первышова.
Врио губернатора отметил, что несмотря на причиненный материальный ущерб, пострадавших в результате атаки нет. Он также заверил, что меры по восстановлению газоснабжения в пострадавших домах уже предпринимаются.
Ранее силы ПВО России сбили 107 украинских беспилотников самолетного типа, из которых больше всего – 34 – было уничтожено над Курской областью, а три – над Тамбовской областью.
До этого сообщалось, что при ударе украинского беспилотника в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области погиб один человек.