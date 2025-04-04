При атаке БПЛА в Тамбовской области повреждена труба газопровода

Украинские БПЛА повредили газопровод и крышу дома в Тамбовской области

Tекст: Вера Басилая

Первышов сообщил, что атака украинских беспилотных летательных аппаратов привела к повреждению крыши частного дома и трубы распределительного газопровода в дачном секторе. Вследствие этого 15 домовладений временно остались без газоснабжения, следует из сообщения в Telegram-канале Первышова.

Врио губернатора отметил, что несмотря на причиненный материальный ущерб, пострадавших в результате атаки нет. Он также заверил, что меры по восстановлению газоснабжения в пострадавших домах уже предпринимаются.

Ранее силы ПВО России сбили 107 украинских беспилотников самолетного типа, из которых больше всего – 34 – было уничтожено над Курской областью, а три – над Тамбовской областью.

До этого сообщалось, что при ударе украинского беспилотника в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области погиб один человек.