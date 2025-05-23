Китай испытал тяжелый беспилотный самолет для грузовых перевозок

Tекст: Дмитрий Зубарев

Первый испытательный полет тяжелого беспилотного транспортного самолета CH-YH1000 состоялся на севере Китая, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Global Times. Разработчик аппарата, компания Aerospace CH UAV Co, отметил, что испытание прошло успешно, самолет продемонстрировал хорошие летные характеристики и достиг поставленных целей.

CH-YH1000 представляет собой многоцелевую платформу для беспилотных логистических операций на средней высоте. Самолет построен по классической схеме с двумя двигателями и оснащен современной авионикой, которая обеспечивает высокую помехоустойчивость и надежность.

Беспилотник способен взлетать и садиться на грунтовых полосах, травянистых полях, воде при соответствующем оснащении, а также в заснеженной местности с лыжными комплектами. Дальность полета составляет 1500 километров, продолжительность – 10 часов, максимальная высота – 8 тысяч метров, грузоподъемность – 1200 килограммов.

По данным компании-разработчика, новый дрон позволит выполнять эффективные перевозки грузов по цене, немного превышающей стоимость наземной логистики, и ориентирован на обслуживание отдаленных регионов, таких как Тибет и Синьцзян.

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