После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».42 комментария
США собрались бомбить Йемен «несколько дней или недель»
Американский чиновник сообщил о намерении США провести серию авиаударов по хуситам в Йемене
Удары США по Йемену стали началом серии непрерывных атак, которые могут продлиться несколько недель, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.
Равид в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) сообщил, что удары, нанесенные в субботу, не были разовыми, а являются началом «серий непрерывных ударов». Ожидается, что они «продлятся несколько дней или даже недель».
По данным министерства здравоохранения правительства движения «Ансар Алла» (хуситов), в результате «серии авиаударов американской авиации по гражданским объектам» в столице Йемена, Сане, погибли девять мирных жителей и еще девять получили ранения, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, военные США начали воздушные атаки против движения «Ансар Алла» (хуситов). Сообщалось, что в районе Джраф в Сане объекты движения «Ансар Алла» подверглись ракетным ударам. Ранее хуситы решили возобновить атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях.