  • Новость часаКремль: США не отреагировали на удары ВСУ по энергообъектам России
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Европа выбрасывает демократию за ненадобностью

    Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».

    7 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зеленский предчувствует свою участь

    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект никогда не заменит учителя

    Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.

    27 комментариев
    2 апреля 2025, 13:12 • Новости дня

    Согласованы сроки и место встречи Путина и Си Цзиньпина

    Песков заявил о подготовке к встрече Путина и Си Цзиньпина

    Tекст: Вера Басилая

    Предстоящий в мае саммит президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина согласован по времени и месту проведения, подготовка идет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков сообщил журналистам о том, что место и сроки проведения встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина уже согласованы. Он отметил, что в настоящее время продолжается активная подготовка к саммиту и прорабатывается его повестка, передает ТАСС.

    В МИД России сообщили, что ожидаемый визит Си Цзиньпина в Россию на 80-летие Победы рассматривается как важное событие на фоне глобальных изменений в мире.

    1 апреля 2025, 22:16 • Новости дня
    Fox News: США обсуждают запрет прохода по Балтийскому морю судов с нефтью из России

    Fox News: США готовятся ввести агрессивные санкции против «теневого флота»

    Fox News: США обсуждают запрет прохода по Балтийскому морю судов с нефтью из России
    @ Jens Buttner/dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    США планируют ввести агрессивные санкции против российских перевозчиков нефти, включая ограничения для «теневого флота», с целью усиления давления на Москву.

    США рассматривают возможность введения агрессивных санкций против судов, перевозящих российскую нефть, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журналиста Fox News Джэки Хейнрич. Она утверждает, что в Вашингтоне обсуждают меры, которые могут затронуть российский «теневой флот».

    Согласно Хейнрич, администрация США оценивает эффективность текущих антироссийских санкций на уровне три из десяти. В числе новых мер обсуждается запрет на проход по Балтийскому морю для судов, перевозящих нефть из России.

    В России неоднократно заявляли, что способны выдержать санкционное давление Запада. Москва подчеркивает, что санкции не достигли своих целей, в западных странах также признавали их неэффективность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дональд Трамп пригрозил России самыми жесткими санкциями против ее нефти.

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    1 апреля 2025, 21:35 • Новости дня
    Эксперт объяснил призыв Стубба готовиться к восстановлению отношений с Россией

    Политолог Межевич: Экономика Финляндии страдает от разрыва отношений с Россией

    Эксперт объяснил призыв Стубба готовиться к восстановлению отношений с Россией
    @ EPA/TASS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Слова президента Финляндии о восстановлении отношений с Россией – это не дежурное заявление. В Хельсинки понимают, что нормализация диалога с Москвой отвечает интересам экономики и безопасности государства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал «морально подготовиться» к возобновлению политических отношений с Россией.

    «Президент Финляндии Александр Стубб неслучайно призвал готовиться к восстановлению отношений с Россией. Его слова вызвали сильнейшую реакцию как в Хельсинки, так и в Москве. Ничего удивительного в этом нет: речь идет о возможном улучшении двусторонних отношений. Это первая позитивная новость для нашего диалога за очень долгое время», – сказал Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ).

    «Данное заявление стало итогом крушения надежд Финляндии по поводу членства в НАТО. Руководство страны рисовало населению красочную и яркую картинку. Обществу подробно объясняли, что присоединение к альянсу усилит безопасность государства. Но реальность оказалась гораздо более сложной», – рассуждает он.

    «Хельсинки готовились делить шкуру «русского медведя». Власти страны делали ставку на распад России, в результате которого финны могли бы отобрать Выборг и Петрозаводск. Но наша страна выдержала давление западных санкций и вышла из ситуации окрепшей. Надежды наших противников на быструю победу в конфликте на Украине не оправдались», – полагает собеседник.

    «Теперь же Финляндия обнаружила себя в более уязвимом положении. Вступив в НАТО, страна фактически подставилась под удар, чего местные власти не ожидали. Хельсинки пытаются успокоить Москву, заверить Кремль в том, что никаких вражеских намерений в отношении нас не испытывают», – добавил эксперт.

    «Кроме того, обострение диалога с Россией сыграло плохую шутку с экономикой Финляндии. В стране падает уровень жизни, а приграничные территории откровенно вымирают. Раньше они существовали за счет колоссального турпотока с РФ. Проседает и торговля. Многие товары закупались именно из Ленинградской области», – напоминает он.

    «Возможно, в Хельсинки одумались. Местные власти понимают, что для страны жизненно необходимо возродить сотрудничество с Россией в бизнес-сфере. Сделать это, однако, будет не просто. Финляндия отняла у нас высокоскоростные поезда «Аллегро», крайне неосторожно вела себя с собственностью Москвы. Для восстановления доверия им придется исправить собственные ошибки», – акцентирует собеседник.

    «Вполне вероятно, что на позицию Стубба повлияла и недавняя встреча с Дональдом Трампом. Можно предположить, что страны ЕС и Британия попросту намекнули Хельсинки, что они не собираются ввязываться в войну с Россией. Этим и объясняется охлаждение пыла Финляндии», – заключил Межевич.

    Ранее Александр Стубб заявил, что Хельсинки должны «морально подготовиться» к возобновлению политических отношений с Россией. Однако он добавил, что перспективы взаимоотношений с Москвой зависят в первую очередь от завершения конфликта на Украине, а в настоящий момент нет никаких условий для открытия пропускных пунктов на границе с РФ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС заявил, что Владимир Путин неоднократно говорил об открытости России к нормализации отношений с теми, кто этого желает. На этом фоне финские депутаты Европарламента предлагали ЕС начать диалог с главой РФ.

    При этом Россия на деле показывает готовность к нормализации контактов с Хельсинки. Так, к концу марта отечественные предприниматели практически полностью погасили свои долги перед Финляндией. Совокупный объем займа составлял около одного млрд евро. Тем самым была подтверждена и деловая репутация российского бизнеса, и его устойчивость в условиях санкций. Это выглядит особенно впечатляюще на фоне того, как бесчестно финское государство поступило с российскими гражданами.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    1 апреля 2025, 15:50 • Новости дня
    Контуженый экипаж «Солнцепека» преодолел 100 км после атаки дрона ВСУ
    Контуженый экипаж «Солнцепека» преодолел 100 км после атаки дрона ВСУ
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» выжил после попадания дрона ВСУ и совершил марш на 100 км до временной дислокации, несмотря на травмы.

    Экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» находился в зоне спецоперации в российском приграничье, где выполнял задачу по уничтожению скопления украинских военных. Системе удалось нанести удары по координатам, переданным разведкой, после чего оператор БПЛА подтвердил поражение цели, сообщает «Петербургский дневник».

    Во время сворачивания для перезарядки машину атаковал дрон ВСУ, кумулятивная струя которого прожгла броню в месте расположения механика-водителя Павла Майорова, известного по позывному «Май». Экипаж был контужен, но несмотря на ранения, принял решение не эвакуироваться, а двигаться к пункту временной дислокации.

    Майоров получил тяжелые травмы – у него было раздроблено колено и осколок застрял в руке. Превозмогая боль, он вел машину почти сто километров, потеряв сознание лишь по прибытии на место. Впоследствии врачи смогли спасти его ногу, хотя он не помнит, как попал в госпиталь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тяжелая огнеметная система «Солнцепек» от компании «Ростех» признана одним из самых разрушительных видов оружия в зоне СВО из-за своей способности уничтожать все на своем пути.

    Эта система использовала термобарические снаряды для уничтожения укрепленного опорного пункта ВСУ на Красноармейском направлении в ДНР, как сообщило Минобороны.

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    1 апреля 2025, 19:38 • Новости дня
    Лавров потребовал от США конкретных действий по черноморской инициативе

    Лавров сообщил о необходимости конкретных дел в черноморской инициативе от США

    Лавров потребовал от США конкретных действий по черноморской инициативе
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия ожидает от США конкретных действий, связанных с черноморской инициативой, включая доступ в порты и условия фрахта, а не пустых обещаний, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул важность доступа в порты, установления нормальных ставок фрахта и страхования. По его словам, американские коллеги в настоящее время изучают предложения России и обязались вскоре дать ответ, сообщает «Интерфакс».

    Лавров отметил, что Россия будет добиваться реализации своих предложений, так как они имеют стратегическое значение для развития региона. Он подчеркнул, что от правильного подхода к черноморским вопросам зависит стабильность и экономическое благополучие всех стран, расположенных в этом регионе.

    Министр также добавил, что Россия надеется на конструктивный диалог с США и другими заинтересованными сторонами. Он выразил уверенность, что текущая ситуация требует от всех участников международного сообщества ответственных и обдуманных действий.

    Ранее Лавров сообщил, что президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности России попросил представить доклад о переговорах с США по вопросу черноморской инициативы, которая включает экспорт зерна и удобрений.

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    2 апреля 2025, 09:01 • Новости дня
    Названы обстоятельства гибели американских военных в Литве

    NYT: Американские военные погибли в Литве, пытаясь вытащить машину из болота

    Названы обстоятельства гибели американских военных в Литве
    @ IMAGO/Robertas Riabovas/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Четверо американских военных погибли в Литве при попытке эвакуировать машину из болота после учений на военном полигоне в Пабраде, пишет The New York Times.

    По данным газеты, военные выехали на бронированной ремонтно-эвакуационной машине M88 Hercules, чтобы эвакуировать армейский транспорт из болота, но сами угодили в ловушку, передает ТАСС.

    Согласно источникам, военные, возможно, съехали с дороги и застряли в глубоком болоте, не сумев выбраться из автомобиля.

    Пока точные причины и обстоятельства происшествия остаются невыясненными, но известно, что военные участвовали в учениях на литовском полигоне.

    Напомним, у литовских военных ранее не получалось извлечь из болота гусеничную ремонтно-эвакуационную машину M-88 Hercules, в которой мог находиться погибший экипаж из четырех американских военных. Через некоторое время броневик вытащили.

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    2 апреля 2025, 09:39 • Новости дня
    ВС России сорвали попытку бегства украинских морпехов из сумской Басовки
    ВС России сорвали попытку бегства украинских морпехов из сумской Басовки
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Несколько групп украинских морпехов из 36-й бригады попытались покинуть Басовку в Сумской области на границе с Курской областью России, но ВС РФ нанесли им огневое поражение, сообщают силовые структуры.

    Несколько групп украинских морпехов из 36-й отдельной бригады попытались сбежать из Басовки в Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Попытка бегства была пресечена огневым поражением, нанесенным бойцами ВС РФ. Собеседник агентства уточнил, что противник с потерями продолжает отступать из населенного пункта.

    На направлении Гуево в Курской области российские бойцы продолжают выбивать противника, оказывая сопротивление военным действиям ВСУ в районе Басовки и Веселовки. В районе Веселовки ВСУ предприняли три безуспешные контратаки, в которых использовались БМП. Однако российские войска с поддержкой танков уничтожили штурмовые группы противника и бронетехнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин переадресовал благодарность участникам спецоперации за освобождение города Суджи, которую выразили жители Курской области. Потери ВСУ на Курском направлении превысили 70 тыс. человек. ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области.

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    1 апреля 2025, 18:30 • Новости дня
    Эксперт: Польша не может смириться с непричастностью России к катастрофе Ту-154
    Эксперт: Польша не может смириться с непричастностью России к катастрофе Ту-154
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Польские власти намерены закрыть дело об авиакатастрофе под Смоленском к концу 2025 года. Но они хотят это сделать так, чтобы «бросить кость» оппозиции и хоть в чем-то обвинить Россию, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Ранее стало известно, что Польша объявит в розыск российских экспертов по делу Ту-154.

    «В Польше всегда было два доминирующих нарратива по смоленской авиакатастрофе. Первый раскручивала партия «Право и справедливость» (ПиС) и в его основе была идея о якобы покушении Москвы на президента Леха Качиньского. Второй использовал Дональд Туск, который в 2010 году занимал должность председателя правительства. Он настаивал: трагедия – это несчастный случай», – напомнил полонист Станислав Стремидловский.

    Впрочем, была еще одна версия, выдвинутая прокуратурой страны. Так, экс-генпрокурор Збигнев Зебро считал, что авария произошла из-за халатности и неосторожности персонала. В то же время нынешний «перевод стрелок» на российских судмедэкспертов – это реализация внутриполитической концепции вернувшегося к власти Туска.

    «Правительство намерено полностью закрыть дело к концу 2025 года. Сегодня же продвигается идея о том, что катастрофа не была результатом покушения, однако Россия все равно в чем-то виновата. Таким образом, премьер хочет достичь консенсуса с оппозицией ПиС. Однако к правде измышления текущей власти не имеют никакого отношения. Речь идет о несчастном случае», – детализировал политолог.

    Эксперт напомнил, что еще в первые годы после авиакатастрофы Варшава хотела допросить российских диспетчеров аэродрома «Смоленск – Северный», а затем и вовсе предпринимала попытки арестовать их. «Сейчас же они взялись за судмедэкспертов. Но как в текущих обстоятельствах эта версия может быть отработана? Они ведь сами свели к минимуму контакты с Россией», – отметил эксперт.

    Неубедительной версию Туска называет и Роман Гусаров, редактора портала «Авиа.ру». «Самолет упал в лесу, полностью разрушился. Москва в соответствии с международным законодательством провела расследование, никаких замечаний к работе наших специалистов не было», – указал он.

    «Отсюда возикают вопросы. Например, что конкретно Польша считает нарушением при вскрытии тел жертв трагедии? Почему об этом заговорили только сейчас?», – вопрошает эксперт. Спикер напомнил, что российская сторона передала тела погибших Варшаве. «Они могли проделать те же манипуляции самостоятельно», – добавил собеседник.

    По его оценкам, планы Польши объявить в розыск 43 российских судмедэксперта – политически мотивированный шаг. «Власти республики никак не могут смириться с тем, что Россия не была причастна к этой трагедии. Они возобновляют следствие, а потом его закрывают, каждый раз пытаясь за что-то уцепиться», – детализировал собеседник.

    «Польша не может найти никаких доказательств вины России. Поэтому на очередные претензии нам следует реагировать спокойно, без эмоций. Мы же прекрасно понимаем, в чем причины этих действий, чем они мотивированы», – заключил Гусаров.

    Ранее Польша заявила, что планирует объявить в международный розыск 43 российских судмедэксперта, исследовавших тела жертв авиакатастрофы под Смоленском. Тогда при крушении самолета Ту-154М погибли 88 пассажиров и восемь членов экипажа, в том числе президент республики Лех Качиньский, его супруга и представители руководства страны.

    Руководитель следственной группы Кшиштоф Шварц заявил, что экспертиза вскрытия тел проходила с существенными нарушениями, но не уточнил их характер. При этом падение самолета сразу стало предметом спекуляций с польской стороны. Так, брат-близнец погибшего президента, лидер ПиС Ярослав Качиньский возложил ответственность за произошедшее на Россию.

    По его словам, экипаж самолета был введен в заблуждение и это стало причиной трагедии. Однако занимавший тогда должность премьер-министра Польши Дональд Туск заявил, что он считает версии об убийстве или теракте, выдвигаемые оппозицией, несостоятельными. Таким образом, трагедия стала одним из инструментов политической борьбы между двумя основными партиями республики.

    Между тем, в декабре 2022 года польский Сейм официально назвал Россию виновной в произошедшем. В 2023 Варшава начала подготовку иска против Москвы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Однако версия о «следе Кремля» не подтвердилась.

    Так, министерство обороны Польши признало доклад 2011 года, который был подготовлен государственной комиссией по расследованию авиапроисшествий, полным и достоверным. В нем говорилось об ошибках экипажа, которые привели к катастрофе. Тогда же польский МИД официально аннулировал действие письма о намерении подать жалобу на Россию в ЕСПЧ. Власти отказались от версии о причастности Москвы к авиакатастрофе.

    Чуть позже, в октябре прошлого года, польская прокуратура получила доклад международной группы экспертов с окончательными выводами о причинах Смоленской катастрофы, согласно которым трагедия произошла из-за ошибок экипажа, решившего садиться в сложных метеоусловиях. В свою очередь, генпрокуратура страны не подтвердила версию о взрыве на борту президентского самолета.

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    1 апреля 2025, 19:22 • Новости дня
    Бербок потребовала от США провести сделку с Украиной по законам ЕС

    Reuters: Бербок заявила, что сделка США и Украины должна соответствовать законам ЕС

    Бербок потребовала от США провести сделку с Украиной по законам ЕС
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок подчеркнула важность соблюдения европейского законодательства в возможной сделке между США и Украиной, касающейся редкоземельных металлов, сообщает Reuters.

    Бербок подчеркнула необходимость соответствия возможной сделки между США и Украиной европейскому законодательству, передает «Российская газета». Позиция Бербок была озвучена на пресс-конференции в Киеве, где она подчеркнула, что Евросоюз уже имеет собственное соглашение с Украиной по редкоземельным металлам.

    Бербок заявила: «В конце концов, это наш европейский континент», указывая на важность соблюдения норм ЕС в любых новых международных соглашениях, которые могут влиять на европейский рынок. Она добавила, что каждая сделка, связанная с Украиной и редкоземельными металлами, должна соответствовать законодательству Евросоюза.

    Напомним, 1 апреля исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев и объявила о решении выделить 130 млн евро для гуманитарной помощи и стабилизации.

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп потребовал репарационных выплат и выдвинул претензии на ресурсы Украины, фактически «приставив пистолет» к голове главы киевского режима Владимира Зеленского.

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    1 апреля 2025, 15:35 • Новости дня
    Гендиректор Челябинского цинкового завода погиб на стрельбище

    Погиб гендиректор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт

    Гендиректор Челябинского цинкового завода погиб на стрельбище
    @ Наиль Фаттахов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт погиб на стрелковом полигоне в результате трагической случайности.

    Как сообщили в пресс-службе Челябинского цинкового завода, на стрельбище произошел несчастный случай, в результате которого погиб генеральный директор компании Павел Избрехт, передает «Интерфакс».

    «В результате трагической случайности на стрелковом полигоне погиб генеральный директор Павел Избрехт», – говорится в сообщении.

    Избрехт также занимал должность депутата Законодательного собрания Челябинской области. Он возглавлял общественный совет при региональном министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов.

    Челябинский цинковый завод считается крупнейшим в России производителем металлического цинка и сплавов на его основе.

    В 2019 году в ДТП под Воронежем погиб директор Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК) Александр Тищенко.

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    1 апреля 2025, 14:58 • Новости дня
    Рар: Приговор Ле Пен расколол Европу

    Политолог Рар: Приговор Ле Пен расколол Европу

    Рар: Приговор Ле Пен расколол Европу
    @ IMAGO/Alexis Sciard/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если манипуляция демократией возымеет успех во Франции, то в других европейских странах начнется повальное преследование «врагов либеральной системы». Истеблишмент понимает, что если все пустить на самотек, то нынешние правящие элиты не удержат власть и проиграют правым, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее приговор Марин Ле Пен вызвал бурную реакцию в США и Европе.

    «Приговор Марин Ле Пен раскалывает Францию и всю Европу. Так, либеральные силы приветствуют этот шаг, объясняя его вынужденной мерой в борьбе за власть. Правые же видят в этом решении французских судей прямое нарушение демократии», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    Он не исключает, что если «вопиющая манипуляция демократической системой» будет иметь успех в Пятой республике, то в других странах – не только в Румынии – начнется повальное преследование «врагов либеральной системы» представителями глубинного государства.

    Собеседник напомнил, что в Германии требуют запрета партии «Альтернатива для Германии», а в Брюсселе звучат призывы к отстранению премьера Венгрии Виктора Орбана. «Либеральный истеблишмент объявил войну своим конкурентам. Они понимают, что если все пустить на самотек, то нынешние правящие элиты не удержат власть и проиграют», – подчеркнул Рар.

    Ситуация в Европе усугубляется тем, что на сторону правых становится президент США – «республиканец помнит, как против него действовало американское глубинное государство». «На этом фоне на Западе надеются, что американские либералы смогут удалить Трампа от «руля» и воссоздать либеральный консенсус», – указал политолог.

    «Таким образом, европейские страны вступают в фазу ожесточенного боя за сохранение власти слабеющих либеральных элит», – акцентировал спикер. Он признался, что нынешние события напоминают ему «последние годы правления коммунистической партии в СССР»: мир вокруг стал радикально меняться, но политики не были готовы к оперативным реформам.

    «Чем это закончилось, хорошо известно. Но либералы в Европе готовы наступить на те же грабли», – считает эксперт. По его прогнозам, Брюссель в лице Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас встанет на строну Эммануэля Макрона, либеральные силы Франции также получат поддержку со стороны Германии и Британии.

    «Джорджу Мелони, которая высказалась в поддержку Марин Ле Пен, попытаются изолировать, запугать и дисциплинировать – как это уже делают с Орбаном и Робертом Фицо. Глубинные государства в Европе даже могут решиться на введение чрезвычайного положения в отдельных странах Евросоюза, если остро встанет вопрос о поражении либералов», – заключил Рар.

    Напомним, приговор Марин Ле Пен вызвал бурную реакцию в США и Европе. Так, Дональд Трамп сравнил произошедшее во Франции с разбирательствами в Соединенных Штатах. «Ей запретили участвовать в выборах в течение пяти лет, причем она является одним из ведущих кандидатов. Это похоже на нашу страну. Очень похоже», – сказал американский лидер.

    Его слова, вероятно, относятся к судебным разбирательствам, которые велись в отношении него самого, в частности по так называемому делу Сторми Дэниелс о фальсификации документов, отмечает «Интерфакс».

    Глава компании SpaceX Илон Маск назвал приговор Ле Пен «злоупотреблением системой правосудия». «Когда радикальные левые не могут выиграть при демократическом голосовании, они злоупотребляют системой правосудия, чтобы посадить своих оппонентов в тюрьму. Это их стандартная тактика во всем мире», – подчеркнул предприниматель.

    Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони выразила недовольство решением суда, запретившим французскому политику участвовать в президентских выборах 2027 года, передает Politico. Она акцентировала: «никто, кто заботится о демократии, не может радоваться приговору, который касается лидера крупной партии и отнимает представителя [во власти] у миллионов граждан».

    Заместитель председателя совета министров Италии Маттео Сальвини назвал решение французских судий «объявлением войны со стороны Брюсселя» и попыткой ущемления демократии. «Те, кто боится решения избирателей, часто находят успокоение в решении судов. В Париже они осудили Марин Ле Пен и хотели бы удалить ее из политической жизни. Плохое кино, которое можно наблюдать и в других странах, например в Румынии», – подчеркнул он.

    Судебное решение угрожает дестабилизацией политической обстановки во Франции и ставит под удар усилия по улучшению государственных финансов, пишет Bloomberg. На этом фоне Жордан Барделла, сменивший Ле Пен на посту лидера правой партии «Национальное объединение», уже объявил о планах организовать митинги и раздачу листовок в эти выходные, сообщает Le Figaro. По его словам, французы должны проявить возмущение в связи с нынешней ситуацией.

    Напомним, Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы и дисквалификации в избирательных правах на пять лет. Парижский суд признал ее виновной в растрате средств Европарламента. Глава французских правых назвала вердикт в отношении себя и своих соратников «черным днем для демократии» и пообещала бороться до конца.

    Ле Пен сообщила, что намерена обжаловать решение суда. Политик выразила сомнение, что апелляция будет рассмотрена до президентских выборов 2027 года, так как подобные процессы обычно занимают от полтора до двух лет. Но при этом она добавила, что не станет обращаться к Макрону с просьбой о помиловании.

    Официальный представитель президента России Дмитрий Песков, комментируя приговор французскому политику, заявил: «Наши наблюдения по европейским столицам говорят о том, что там абсолютно не гнушаются выходом за рамки демократии во время политического процесса». Газета ВЗГЛЯД писала, что власти Франции пошли по румынскому пути борьбы с оппозицией.

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    1 апреля 2025, 19:04 • Новости дня
    Европейских автогигантов оштрафовали за махинации с утилизацией автомобилей
    Европейских автогигантов оштрафовали за махинации с утилизацией автомобилей
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Свыше 10 автомобильных производителей и Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) получили штраф от Европейской комиссии в размере 458 млн евро за сговор в утилизации автомобилей.

    В течение более 15 лет эти компании заключали антиконкурентные соглашения, касающиеся утилизации отслуживших транспортных средств, передает РИА «Новости».

    Среди нарушителей названы такие компании, как BMW, Ford, Honda, Jaguar Land Rover, Hynday, Mazda, Mitsubishi, Opel, Renault, Toyota, Volkswagen и Volvo.

    По данным ЕК, сговор включал два ключевых аспекта: отказ от выплат компаниям-автопереработчикам и сокрытие процентного соотношения переработки автомобилей и доли утилизированных материалов в новых машинах. Этот период нарушений охватывал 15 лет с 2002 по 2017 годы.

    Компании признали факт нарушения и согласились оплатить наложенные штрафы. Исключением стал Mercedes, который не был оштрафован.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, что способны сделать новые пошлины США на импортные автомобили если с европейским автопромом.

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    1 апреля 2025, 16:44 • Новости дня
    Объявлена богатейшая женщина мира

    Элис Уолтон возглавила рейтинг богатейших женщин мира по версии Forbes

    Объявлена богатейшая женщина мира
    @ AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Наследница активов Walmart Элис Уолтон заняла первое место среди самых состоятельных женщин мира по версии журнала Forbes, обогнав Франсуазу Бетанкур-Майерс и Джулию Кох.

    Элис Уолтон, совладелица крупнейшей американской сети оптовой и розничной торговли Walmart, возглавила рейтинг самых состоятельных женщин мира, сообщает ТАСС. По данным 39-го ежегодного мирового рейтинга долларовых миллиардеров журнала Forbes, ее состояние оценивается в 101 млрд долларов.

    На втором месте оказалась Франсуаза Бетанкур-Майерс, наследница французской косметической империи L’Oreal, с состоянием в 81,6 млрд долларов. На третьем месте – Джулия Кох, представительница одной из богатейших семей США, с состоянием 74,2 млрд долларов.

    Forbes уточняет, что в этом году в список вошли 3028 человек, включая 406 женщин. Общее состояние миллиардеров достигло рекордных 16,1 трлн долларов.

    Число миллиардеров из России в списке Forbes достигло 146 человек, что является новым рекордом, а их совокупное состояние достигло 625,5 млрд долларов.

    Предприниматель Илон Маск занял первое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes, обогнав Марка Цукерберга и Джеффа Безоса, с состоянием в 342 млрд долларов.

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    1 апреля 2025, 17:42 • Новости дня
    Лавров: Cписок атакованных Украиной в ходе перемирия объектов РФ направила США и в ООН

    Лавров: Белоусов доложил Путину о нарушении Киевом моратория на удары по энергообъектам

    Лавров: Cписок атакованных Украиной в ходе перемирия объектов РФ направила США и в ООН
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов на совещании с президентом Владимиром Путиным рассказал о нарушении Украиной моратория на удары по энергетическим объектам, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что российская армия полностью придерживается моратория, который был согласован в ходе телефонного разговора между президентами России и США 18 марта, передает телеканал «Звезда».

    Он добавил, что Белоусов подробно изложил ситуацию, в том числе перечислив конкретные объекты, пострадавшие от атак. По словам Лаврова, перечень атакованных объектов был отправлен государственному секретарю США Марко Рубио и другим представителям, включая ООН.

    Напомним, на совещании президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности обсуждалось исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.

    Путин в ходе совещания запросил доклад у министра обороны Андрея Белоусова по ситуации с мораторием на удары по энергообъектам.

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    1 апреля 2025, 14:31 • Новости дня
    Трамп сообщил о планах Маска покинуть госслужбу

    Politico: Трамп сообщил о планах Маска покинуть госслужбу и вернуться к бизнесу

    Трамп сообщил о планах Маска покинуть госслужбу
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Илон Маск, который на данный момент является «специальным госслужащим», вскоре оставит должность и вернется к управлению своими компаниями, сообщил президент США Дональд Трамп.

    Миллиардер Илон Маск в ближайшее время покинет государственную службу, чтобы вернуться к управлению своими компаниями, заявил президент США Дональд Трамп, передает РБК со ссылкой на Politico.

    Трамп отметил, что считает Маска потрясающим человеком, подчеркнув, что у него есть большая компания, которой необходимо управлять. Президент отметил, что на каком-то этапе Маск вернется к своим делам, так как сам хочет этого.

    Трамп также выразил желание работать с Маском «столько, сколько возможно», и назвал его «очень талантливым парнем». Согласно закону, Маск является «специальным госслужащим» и может находиться на государственной службе не более 130 дней в году. В рамках интервью Fox News 28 марта Маск заявил, что за это время сможет достичь своих целей по сокращению расходов федерального правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский бизнесмен Илон Маск сообщил о восстановлении сотрудниками DOGE терабайта удаленных финансовых данных Института мира США, которые, предположительно, скрывают преступления.

    Деятельность Илона Маска на посту руководителя Департамента государственной эффективности (DOGE) создала мощнейший информационный шум, затмевающий других ньюсмейкеров и глобальные мировые события.

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    2 апреля 2025, 09:45 • Новости дня
    Вучич заявил о тайных переговорах двух мировых лидеров с Путиным
    Вучич заявил о тайных переговорах двух мировых лидеров с Путиным
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил о двух мировых лидерах, которые тайно общались с российским лидером Владимиром Путиным.

    В интервью блогеру Марио Науфалу Вучич рассказал о том, что некоторые мировые лидеры тайно общались с президентом России, передает РИА «Новости».

    По его словам, он лично знает как минимум двух таких лидеров.

    Вучич подчеркнул, что его предстоящая встреча с Путиным, запланированная на 9 мая, станет первой за три с половиной года.

    Он акцентировал внимание на том, что Сербия придерживается искренности и честности в своих международных отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич планирует посетить Москву 9 мая, где пройдет встреча с Владимиром Путиным. Сербский почетный караул примет участие в параде Победы 9 мая в Москве, возглавит делегацию президент Вучич.

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