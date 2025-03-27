Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Хуситы заявили о двух ударах по Израилю
Мятежные хуситы из движения «Ансар Аллах» ударили ракетами по аэропорту Бен-Гурион и по израильскому военному объекту у Тель-Авива, заявил представитель организации Яхья Сариа.
Удары нанесены баллистической ракетой «Зульфикар» и гиперзвуковой ракетой «Палестина-2» по военному объекту к югу от Тель-Авива, сказал Сариа, передает ТАСС.
По его словам, все цели ударов достигнуты.
Ранее в марте советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил о ликвидации лидеров хуситов и ударах по объектам движения в Йемене.