«Движение Первых» провело акцию ко Дню воссоединения регионов

Tекст: Ольга Иванова

Всероссийская акция «Вектор дружбы» ко Дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией прошла по инициативе Движения Первых. Мероприятия прошли с 24 по 30 сентября и включали телемосты между школьниками, публикации стихов о дружбе, совместные видеоролики и обмен фотографиями, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Целью акции стало воспитание чувства единства и укрепление дружеских связей между участниками из разных регионов, включая новые территории. Участники отмечали значимость личного общения и возможность завести новых друзей по всей стране.

«День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией навсегда вошел в историю нашей страны, как торжество справедливости и стремления к единству», – заявил председатель правления Движения Первых Артур Орлов.

Участники медиапроекта «МедиаПритяжение» активно освещали события, размещая творческие публикации и видеоролики. Лучшие работы будут объединены в общий ролик для публикации на ресурсах Движения Первых, чтобы продемонстрировать единство взглядов и ценностей молодежи.

Для школьников из новых территорий акция стала возможностью познакомиться с единомышленниками из других регионов и почувствовать себя частью большой страны.