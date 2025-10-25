Детский психолог рассказала, как школьникам правильно отдохнуть во время осенних каникул

Психолог Шиманская рассказала, как школьникам правильно отдохнуть во время осенних каникул

Tекст: Татьяна Косолапова

В Российских школах при обучении по четвертной системе начинаются первые каникулы. Они продлятся с 25 октября по 2 ноября и составят 11 дней, поскольку включают в себя государственный праздник 4 ноября – День народного единства. Газета ВЗГЛЯД писала, какое расписание школьных каникул ждет школьников в 2025/2026 учебном году.



«Каникулы – это время перезагрузки для более эффективного учебного марафона. Самое важное – сменить ритм: больше движения, общения, сна и впечатлений. Пусть каждый день будет чуть другим – прогулка, встреча с друзьями, кино, настольные игры. Полезно чередовать активность и спокойствие, чтобы тело и мозг восстанавливались», – говорит Шиманская.

Она рассказывает, что можно в какой-то день каникул дать организму максимально выспаться и физически расслабиться. Но в остальные дни важно сохранить хотя бы минимальный распорядок: например, подъем и отход ко сну примерно в одно и то же время, чтобы не сильно выбиваться из режима.

«Что касается учебы в каникулы, то если есть желание что-то повторить – делайте это легко: через игру, интересное видео или обсуждение. Если интересна история, то изучить эту эпоху лучше не через параграф в учебнике, а через глубокое погружение, просмотр фильма или поход в музей. Для повтора знаний по литературе можно сделать театральный вечер или в лучших традициях салонных приемов – устроить «вечер талантов». Главное, чтобы участвовали все члены семьи», – объясняет психолог.

А слова из языков специалист рекомендует повторять, написав их на стикерах и расклеив на предметы дома. Повторением счета может стать математический баттл. Но специально заставлять школьника учиться не стоит – мозгу нужно время «переварить» знания. В это время формируются нейронные связи, и отдых – часть обучения.

Сторонние занятия можно оставить, если они приносят радость, а не ощущение «надо», продолжает собеседница. Она рекомендует не повторять материал, а выбрать самый любимый предмет и найти по его теме что-то новое дополняющее.

«Когда мы задумываемся, какой отдых лучше: активный или домашний, то лучше всего сочетать оба. Учитывая сидячий формат стандартного образования, увеличить физическую активность и прогулки крайне важно. Организму важен свежий воздух и движение – прогулки, катание на велосипеде, спортивные игры. Но и домашний отдых нужен: посмотреть фильм, поиграть в семейные игры. Главное, чтобы отдых был с поддержкой семьи, не превратился в «залипание» в гаджетах, а время, когда ребенок действительно восстанавливает силы и контакт с семьей и с друзьями», – заключила Шиманская.

Ранее директор Санкт-Петербургского президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что никогда не задает детям домашнее задание на каникулы, поскольку в это время школьники должны отдыхать. Он призвал детей отказаться от социальных сетей на время каникул и посвятить все свободное время спорту, прогулкам, походам в музеи, театры и на экскурсии.