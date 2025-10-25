Детский психолог рассказала, как школьникам правильно отдохнуть во время осенних каникул

80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.3 комментария
Психолог Шиманская рассказала, как школьникам правильно отдохнуть во время осенних каникул
Во время каникул школьникам необходим отдых, причем как домашний и спокойный, так и активный, поэтому стоит оставить обучение только в форме игры или смежных интересных занятий, например, в виде посещений музеев и театров, а остальное время посвятить прогулкам и общению с друзьями, рассказала газете ВЗГЛЯД доктор психологии Виктория Шиманская.
В Российских школах при обучении по четвертной системе начинаются первые каникулы. Они продлятся с 25 октября по 2 ноября и составят 11 дней, поскольку включают в себя государственный праздник 4 ноября – День народного единства. Газета ВЗГЛЯД писала, какое расписание школьных каникул ждет школьников в 2025/2026 учебном году.
«Каникулы – это время перезагрузки для более эффективного учебного марафона. Самое важное – сменить ритм: больше движения, общения, сна и впечатлений. Пусть каждый день будет чуть другим – прогулка, встреча с друзьями, кино, настольные игры. Полезно чередовать активность и спокойствие, чтобы тело и мозг восстанавливались», – говорит Шиманская.
Она рассказывает, что можно в какой-то день каникул дать организму максимально выспаться и физически расслабиться. Но в остальные дни важно сохранить хотя бы минимальный распорядок: например, подъем и отход ко сну примерно в одно и то же время, чтобы не сильно выбиваться из режима.
«Что касается учебы в каникулы, то если есть желание что-то повторить – делайте это легко: через игру, интересное видео или обсуждение. Если интересна история, то изучить эту эпоху лучше не через параграф в учебнике, а через глубокое погружение, просмотр фильма или поход в музей. Для повтора знаний по литературе можно сделать театральный вечер или в лучших традициях салонных приемов – устроить «вечер талантов». Главное, чтобы участвовали все члены семьи», – объясняет психолог.
А слова из языков специалист рекомендует повторять, написав их на стикерах и расклеив на предметы дома. Повторением счета может стать математический баттл. Но специально заставлять школьника учиться не стоит – мозгу нужно время «переварить» знания. В это время формируются нейронные связи, и отдых – часть обучения.
Сторонние занятия можно оставить, если они приносят радость, а не ощущение «надо», продолжает собеседница. Она рекомендует не повторять материал, а выбрать самый любимый предмет и найти по его теме что-то новое дополняющее.
«Когда мы задумываемся, какой отдых лучше: активный или домашний, то лучше всего сочетать оба. Учитывая сидячий формат стандартного образования, увеличить физическую активность и прогулки крайне важно. Организму важен свежий воздух и движение – прогулки, катание на велосипеде, спортивные игры. Но и домашний отдых нужен: посмотреть фильм, поиграть в семейные игры. Главное, чтобы отдых был с поддержкой семьи, не превратился в «залипание» в гаджетах, а время, когда ребенок действительно восстанавливает силы и контакт с семьей и с друзьями», – заключила Шиманская.
Ранее директор Санкт-Петербургского президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что никогда не задает детям домашнее задание на каникулы, поскольку в это время школьники должны отдыхать. Он призвал детей отказаться от социальных сетей на время каникул и посвятить все свободное время спорту, прогулкам, походам в музеи, театры и на экскурсии.