Школьные каникулы на 2025/2026 учебный год: расписание по четвертям и триместрам

Расписание каникул для школ, работающих по четвертям

Четвертная система организации учебного года является традиционной для большинства российских школ. Учебный год делится на четыре периода, между которыми предусмотрены каникулы.

Первая четверть 2025/2026 учебного года

Учебный период:

1 сентября 2025 года – 24 октября 2025 года.

Осенние каникулы:

25 октября 2025 года – 2 ноября 2025 года (9 дней).

Осенние каникулы приходятся на конец октября – начало ноября, что позволяет учащимся отдохнуть в период, когда световой день становится короче, а учебная нагрузка увеличивается после адаптационного периода.

Вторая четверть 2025/2026 учебного года

Учебный период:

3 ноября 2025 года – 30 декабря 2025 года.

Зимние каникулы:

31 декабря 2025 года – 11 января 2026 года (12 дней).

Зимние каникулы традиционно являются самыми продолжительными после летних. Они включают празднование Нового года и Рождества, что делает их особенно ожидаемыми для школьников. В этот период многие семьи планируют совместный отдых и путешествия.

Третья четверть 2025/2026 учебного года

Учебный период:

12 января 2026 года – 27 марта 2026 года.

Весенние каникулы:

28 марта 2026 года – 5 апреля 2026 года (9 дней).

Дополнительные каникулы для первоклассников:

9 февраля 2026 года – 15 февраля 2026 года (7 дней).

Третья четверть является самой длинной и трудной для учащихся. Для облегчения учебной нагрузки первоклассникам предоставляются дополнительные недельные каникулы в феврале. Весенние каникулы в конце марта позволяют восстановить силы перед финальным учебным периодом.

Четвертая четверть 2025/2026 учебного года

Учебный период:

6 апреля 2026 года – 26 мая 2026 года.

Летние каникулы:

27 мая 2026 года – 31 августа 2026 года (97 дней).

Летние каникулы – самый продолжительный период отдыха, позволяющий школьникам полноценно восстановить силы, заняться спортом, творчеством, путешествовать и готовиться к новому учебному году.

Расписание каникул для школ, работающих по триместрам

Триместровая система становится все более распространённой в российских школах, так как позволяет более равномерно распределить учебную нагрузку. Учебный год делится на три триместра, каждый из которых включает два учебных модуля.

Первый триместр 2025/2026 учебного года

Первый модуль:

1 сентября 2025 года – 6 октября 2025 года.

Осенние каникулы (первая часть):

4 октября 2025 года – 12 октября 2025 года (9 дней).

Второй модуль:

13 октября 2025 года – 16 ноября 2025 года.

Осенние каникулы (вторая часть):

17 ноября 2025 года – 23 ноября 2025 года (7 дней).

Второй триместр 2025/2026 учебного года

Третий модуль:

25 ноября 2025 года – 30 декабря 2025 года.

Зимние каникулы (первая часть):

31 декабря 2025 года – 11 января 2026 года (12 дней).

Четвертый модуль:

12 января 2026 года – 20 февраля 2026 года.

Зимние каникулы (вторая часть):

21 февраля 2026 года – 1 марта 2026 года (9 дней).

Третий триместр 2025/2026 учебного года

Пятый модуль:

2 марта 2026 года – 27 марта 2026 года.

Весенние каникулы (первая часть):

28 марта 2026 года – 5 апреля 2026 года (9 дней).

Шестой модуль:

6 апреля 2026 года – 26 мая 2026 года.

Летние каникулы:

27 мая 2026 года – 31 августа 2026 года.

«Каждая школа самостоятельно определяет сроки каникул согласно федеральному календарному учебному графику в соответствии с режимом обучения (традиционный, модульный или гибридный), а также с учетом требований СанПиН, федеральных государственных образовательных стандартов и программ, сроков проведения государственной итоговой аттестации, производственного календаря», – отмечают специалисты Министерства просвещения РФ.

Преимущества различных систем организации учебного года

Преимущества четвертной системы:

традиционность и привычность для большинства родителей;

более длительные периоды обучения способствуют глубокому усвоению материала;

совпадение каникул с традиционными праздниками;

удобство планирования семейного отдыха.

Преимущества триместровой системы:

более равномерное распределение учебной нагрузки;

частые периоды отдыха предотвращают переутомление;

меньшее количество итоговых аттестаций снижает стресс;

возможность корректировать успеваемость чаще;

особенно эффективна для младших школьников.

Государственные праздники в 2025/2026 учебном году

Помимо плановых каникул, учащиеся не посещают школу в следующие выходные праздничные дни, утвержденные производственным календарем:

4 ноября 2025 года – День народного единства;

1-8 января 2026 года – новогодние праздники;

23 февраля 2026 года – День защитника Отечества;

8 марта 2026 года – Международный женский день;

1 мая 2026 года – праздник Весны и Труда;

9 мая 2026 года – День Победы.

При совпадении праздничных дней с выходными возможны переносы, что может скорректировать продолжительность отдельных учебных недель.

Дистанционное обучение и каникулы

В случае перехода на дистанционный формат обучения по причине эпидемиологической обстановки или других обстоятельств, расписание каникул, как правило, сохраняется в соответствии с утвержденным календарным учебным графиком. Это обеспечивает стабильность образовательного процесса и позволяет учащимся планировать свое время.

Где уточнить точное расписание каникул

Для получения точной информации о датах каникул в конкретной школе родителям следует обратиться:

к классному руководителю или администрации школы;

на официальный сайт образовательной организации;

в электронный дневник учащегося;

в региональные органы управления образованием.

Изменения в расписании каникул

Школа имеет право вносить изменения в календарный учебный график в следующих случаях:

неблагоприятные погодные условия (морозы, эпидемии);

аварийные ситуации в здании школы;

распоряжения региональных органов власти;

необходимость переноса в связи с праздничными днями.

Важно: любые изменения в расписании каникул доводятся до сведения родителей и учащихся заранее через официальные каналы коммуникации школы.

Правильная организация каникулярного времени имеет большое значение для успешного обучения и гармоничного развития школьников. Регулярный отдых позволяет избежать переутомления, сохранить интерес к учебе и обеспечить высокую работоспособность в течение всего учебного года.

Родителям рекомендуется заблаговременно планировать каникулярное время, учитывая потребности ребенка в отдыхе, развитии и общении. Важно помнить, что каникулы – это не только время для отдыха, но и возможность для расширения кругозора, укрепления здоровья и развития личности ребенка.

Следите за официальными объявлениями вашей школы и органов управления образованием, чтобы получать актуальную информацию о расписании каникул на 2025/2026 учебный год.