Всероссийская акция «Вместе с папой» объединила 157 тыс. человек

Tекст: Ольга Иванова

Всероссийская акция «Вместе с папой», приуроченная ко Дню отца, прошла в период с 15 по 19 октября. Движение Первых пригласило школьников, студентов, семьи и молодежные объединения по всей стране провести время с отцами или дедушками, занимаясь их любимыми хобби: рыбалкой, приготовлением семейных блюд, спортивными турнирами и другими активностями.

Участники делились фотографиями и видео в социальных сетях, рассказывая о своих впечатлениях. Всего в акции поучаствовало 157 тыс. человек, опубликовано более 50 тыс. материалов, которые собрали почти 11 млн просмотров. В публикациях отмечалось, что современные российские отцы – пример ответственности и настоящей мужской силы.

Председатель Движения Первых Артур Орлов подчеркнул, что День отца в России – день гордости для каждой семьи. «Отцы являются примером для своих детей, учат быть сильными, справедливыми и целеустремленными. Их поддержка и забота помогают детям уверенно идти по жизни, преодолевать трудности и достигать новых вершин. Все мы – сыновья и дочери своих родителей, вне зависимости от региона проживания, национальности и веры. Всех нас объединяют традиционные ценности, уважение ко взрослым и забота о своих родителях», – сказал Артур Орлов.

Отец троих детей из Смоленской области Руслан Халимов отметил, что уважение к родителям – фундамент здоровых семейных отношений и развития личности. Он рассказал, что его семья активно участвует в проектах Движения Первых, а также самостоятельно организует туристский клуб для освоения прикладных навыков детьми.

Школьница Арина Никулина из Краснодарского края поделилась: «Мне очень понравилось участвовать в акции Движения Первых «Вместе с папой»! Этот день стал для меня особенным, потому что мы с папой провели время вместе. Мы играли, гуляли в парке, кушали мороженое. Мой папа для меня всегда был и остается примером во всем. Я точно знаю, что для каждого, не важно какого ты возраста, важно иметь рядом такого сильного, доброго и надежного человека – папу, отца. Этот день я запомню надолго – ведь самое ценное в жизни – это время, проведенное с родными и близкими, с папой», – отметила Арина Никулина.

Акция объединила детей, родителей, представителей семейного сообщества и молодежные организации. В День отца участники занимались различными видами совместного досуга: кулинарией, рыбалкой, садоводством, ремонтом, настольными играми и прогулками.