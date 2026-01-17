Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?0 комментариев
В небе России за четыре часа сбито 10 дронов ВСУ
За четыре часа средства ПВО уничтожили 10 дронов в трех регионах
В течение четырех часов утром 17 января средства ПВО России уничтожили десять украинских беспилотников, семь из которых были сбиты над Архангельской областью.
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны РФ. Операция проходила 17 января с 08:00 до 12:00 по московскому времени.
Семь дронов были уничтожены над Архангельской областью, еще два сбили над Волгоградской областью. Один беспилотник был ликвидирован над территорией Ростовской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу режим беспилотной опасности отменили в пяти регионах Приволжского федерального округа.
Всего силы ПВО ночью субботы сбили 99 дронов ВСУ над территорией страны, 29 из них уничтожили над Белгородской областью. А вечером пятницы Минобороны доложило о 23 сбитых дронах над регионами России за пять часов.