Демография – не только рождаемость,но и доля дееспособных лет внутри жизни. Можно не наращивать количество людей, а удлинять эффективный срок уже живущих: сжимать болезнь к концу, отодвигать немощь, держать человека в силе дольше.0 комментариев
ФСБ предотвратила теракт у памятника Российскому флоту в Севастополе
В Севастополе сотрудники ФСБ предотвратили теракт у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота, задержав 57-летнего мужчину, подозреваемого в изготовлении самодельного взрывного устройства. По данным спецслужбы, он прошел обучение изготовлению взрывчатки и планировал привести бомбу в действие у мемориала.
Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресекли подготовку теракта у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота, передает ТАСС.
По данным ведомства, 57-летний уроженец Винницкой области, придерживающийся национал-сепаратистских взглядов, после начала спецоперации на Украине стал активным подписчиком украинских интернет-ресурсов. Эти площадки собирают информацию о российских военных объектах, военнослужащих, сигналах воздушной тревоги, а также прилетах украинских беспилотников и ракет.
«Весной 2025 года фигурант обучился изготовлению и применению взрывных устройств, после чего летом того же года незаконно изготовил самодельное взрывное устройство, которое планировал использовать для совершения террористического акта - взрыва у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота.
Указанное СВУ мужчина хранил по месту своего проживания до момента его изъятия сотрудниками УФСБ», – сообщили в управлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года сотрудники ФСБ арестовали сторонника украинской идеологии за подготовку взрыва у этого же памятника.
В апреле текущего года силовики предотвратили масштабные диверсии на объектах газоснабжения Крыма.
В начале июля спецслужбы пресекли беспрецедентную серию терактов против высокопоставленных российских военнослужащих.