  • Новость часаФСБ предотвратила теракт у памятника Российскому флоту в Севастополе
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    Франция принимается за дешевые убийства пенсионеров
    ЕС представил план резкого отказа от газа и нефти
    Эксперт назвал последствия отказа Венгрии от договора с Росатомом по АЭС «Пакш-2»
    Умерла режиссер КВН Светлана Маслякова
    Минобороны назвало пораженные цели в портах Одессы и Черноморска
    Новак исключил отказ от двигателей внутреннего сгорания в мире
    Евросоюз впервые ввел санкции «за удары по Киеву»
    Россия и Азербайджан урегулировали вопросы по катастрофе самолета AZAL
    Зеленский заявил о повреждениях объектов «Нафтогаза» в результате взрывов
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Бабушки в парках превратились в национальный проект

    Демография – не только рождаемость,но и доля дееспособных лет внутри жизни. Можно не наращивать количество людей, а удлинять эффективный срок уже живущих: сжимать болезнь к концу, отодвигать немощь, держать человека в силе дольше.

    0 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук США открыли против Кубы «дело врачей»

    Деятельность кубинских медиков всегда вызывала у Вашингтона серьезное недовольство. Согласно оценке экономиста Рикардо Торреса, врачи ежегодно приносят Кубе около пяти миллиардов долларов, что составляет половину всего экспорта Кубы. Эти поступления остаются эффективным средством в борьбе против американской блокады.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ну и где эта ваша демократия

    Абсолютно далек от банального пропагандистского приема: «А у вас негров линчуют». Потому что плевать, что там у вас не так. Если бы не одно «но». Если бы под разговоры о некоей великой западной демократии не пытались растлить, развалить и деморализовать мою собственную страну.

    26 комментариев
    17 июля 2026, 16:25 • Новости дня

    На Ямале парапланерист столкнулся с ЛЭП и получил ожоги

    На Ямале парапланерист повис на высоковольтных проводах и попал в больницу

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время вечернего полета мужчина запутался в линии электропередачи, после чего спасателям пришлось эвакуировать пострадавшего с ожогами с помощью автолестницы.

    Инцидент произошел в Надымском районе вечером в четверг, передает РИА «Новости». После неудачного маневра спортсмен повис прямо на высоковольтных проводах.

    Очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры спасательной операции. Сотрудники экстренных служб развернули внизу специальное полотно и безопасно спустили пострадавшего по автомобильной лестнице. На месте происшествия дежурили пожарные и бригада скорой помощи.

    Мужчину экстренно доставили в местную больницу с ожогами. Уральская транспортная прокуратура уже заинтересовалась обстоятельствами инцидента и начала соответствующую проверку.

    Представители ведомства уточнили, что в момент аварии в небе находился еще один человек. Однако второму участнику полета медицинская помощь не потребовалась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае пилот мотопараплана погиб на Алтае после ночного столкновения с электропроводами. В середине июня при крушении паралета в Хакасии скончался еще один пилот легкого летательного аппарата. В конце мая легкомоторный самолет Ан-2 зацепил линии электропередачи на севере Казахстана.

    16 июля 2026, 17:24 • Новости дня
    «Единая Россия» защитит право школьников на обучение в 10-м классе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила о незаконности отказов школ принимать девятиклассников в десятый класс при наличии аттестата и сданного ОГЭ.

    В аппарате уполномоченного при президенте России по правам ребенка разбирают жалобы родителей на отказы в зачислении выпускников девятых классов в десятый, передает РАПСИ.

    «У нас в этом году было уже 10 обращений от родителей, которые возмущены отказами зачислять их детей – выпускников девятых классов в 10-е по разным причинам. Позиция «Единой России»: при наличии сданных ОГЭ и полученного аттестата это является нарушением конституционного права на образование. Отказ в приеме возможен исключительно по причине отсутствия свободных мест. В случае такого дефицита в конкретной школе родители вправе обратиться в региональный орган управления образованием для решения вопроса о зачислении ребенка в другую организацию», – подчеркнула Львова-Белова.

    Омбудсмен привела пример успешного решения проблемы в Татарстане, где после проверки регионального Минобрнауки подростка зачислили в гимназию. Она призвала школы заранее обсуждать с семьями возможные сложности, чтобы не ставить их перед фактом.

    Львова-Белова также посоветовала рассказывать детям о различных образовательных путях, включая среднее специальное образование. По ее мнению, иногда перспективнее сначала отучиться в колледже, а затем поступать в вуз. Омбудсмен отметила важность ранней профориентации и рассказала об акциях, позволяющих подросткам попробовать себя в разных профессиях.

    Ранее Министерство просвещения назвало нехватку свободных мест причиной отказа в зачислении в десятый класс.

    Депутаты от партии «Единая Россия» инициировали проверки школ из-за барьеров для перевода учеников.

    Рособрнадзор получил десятки жалоб от родителей выпускников девятых классов.

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    17 июля 2026, 09:27 • Новости дня
    Минобороны назвало пораженные цели в портах Одессы и Черноморска

    ВС России поразили в портах Одессы и Черноморска цеха по сборке БПЛА и катер

    Минобороны назвало пораженные цели в портах Одессы и Черноморска
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В порту Одессы поражены резервуары с ГСМ, два цеха по сборке БПЛА, склад с боеприпасами, а в Черноморске уничтожены катер и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами, сообщает Минобороны.

    В порту Одессы поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также резервуары с топливом для обеспечения ВСУ. Кроме того, на территории порта уничтожены два цеха по производству и сборке беспилотников, включая узловую сборку БПЛА средней дальности UJ-22 компании «Укрджет», и склад с боеприпасами.

    В порту Черноморска Одесской области ударам подверглись катер и резервуары с горюче-смазочными материалами, также предназначавшимися для снабжения украинских войск.

    Накануне российские военные нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

    Днем ранее Вооруженные силы России поразили резервуары с топливом в портах Одессы и Черноморска.

    В прошлую субботу армия России уничтожила военную инфраструктуру ВСУ в логистических узлах Черноморска и Измаила.

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    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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    16 июля 2026, 20:44 • Новости дня
    Украинские мошенники по ошибке устроили теракт в Казахстане
    Украинские мошенники по ошибке устроили теракт в Казахстане
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские телефонные аферисты организовали взрыв в Казахстане, использовав обманутых пенсионеров.

    Работники кол-центра убедили пожилых людей принести в банк торт и подорвать его, пишет канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max.

    Преступники планировали устроить теракт в России, но перепутали казахстанский Павлодар с российским. Географическая ошибка произошла из-за того, что телефонные коды в обеих странах начинаются с одинаковой цифры +7.

    До этого пенсионеры стали жертвами тех же злоумышленников, вложив средства в фиктивные инвестиционные проекты. Аферисты пообещали помочь вернуть потерянные сбережения и заставили стариков пойти на преступление. Сейчас правоохранительные органы расследуют ряд уголовных дел.

    В январе текущего года сотрудники ФСБ предотвратили теракт обманутого телефонными аферистами мужчины на железнодорожном мосту в Пермском крае.

    В прошлом году московский школьник под влиянием украинских злоумышленников попытался поджечь здание управы района Внуково.

    В мае правоохранительные органы пресекли деятельность нелегального узла связи украинских кол-центров в Петербурге.

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    16 июля 2026, 19:24 • Новости дня
    Российские ученые выяснили максимальный предел продолжительности жизни человека

    Ученые «Сколтеха» впервые установили предел жизни человека на уровне 146-194 лет

    Российские ученые выяснили максимальный предел продолжительности жизни человека
    @ Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские ученые установили, что случайные изменения ДНК ограничивают максимальную продолжительность жизни человека диапазоном от 146 до 194 лет.

    Российские ученые впервые смогли рассчитать, насколько накапливающиеся с возрастом генетические изменения ограничивают долголетие, сообщила пресс-служба «Сколтеха». Исследователи выяснили, что случайные мутации ДНК устанавливают предел продолжительности жизни на уровне от 146 до 194 лет. Эта цифра вдвое превышает текущие показатели человеческого долголетия.

    «Мы показали, что соматические мутации вносят значительный вклад в старение, но не могут сами по себе объяснить наблюдаемую смертность. Это означает, что другие механизмы старения – например, потеря протеостаза, митохондриальная дисфункция или эпигенетические изменения – вносят сопоставимый вклад в ограничение продолжительности жизни», – рассказал научный сотрудник Центра био- и медицинских технологий Дмитрий Крюков.

    Для получения этих данных специалисты создали сложную математическую модель. Она позволила последовательно отключать обратимые процессы старения и оценивать влияние исключительно соматических мутаций на организм. Эти изменения ДНК не передаются по наследству, но вызывают серьезные сбои в работе клеток и тканей.

    Главным ограничивающим фактором оказались ткани, не способные к делению, такие как нейроны и клетки сердца. По словам исследователей, мутации в их ДНК снижают продолжительность жизни гипотетического нестареющего организма с 1759 до 156 лет. В то же время ткани с высокой способностью к регенерации, например печень, могут функционировать тысячелетиями благодаря постоянному обновлению.

    Ученые отмечают, что результаты расчетов позволят биологам количественно оценивать влияние конкретных мутаций на сокращение жизни. Это поможет выявить главные факторы ускоренного старения тела и использовать полученные сведения для разработки новых терапий, направленных на продление здоровой жизни человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, академик РАН Геннадий Онищенко спрогнозировал рост средней продолжительности жизни россиян до 81 года к 2036 году. А вице-премьер Татьяна Голикова заявила о двукратном увеличении этого показателя за минувшее столетие.

    Месяцем ранее американские врачи впервые ввели пациенту экспериментальный препарат для перепрограммирования старения клеток.

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    17 июля 2026, 13:20 • Новости дня
    Эксперт назвал последствия отказа Венгрии от договора с Росатомом по АЭС «Пакш-2»

    Эксперт Анпилогов: Отказ от договора с Росатомом по АЭС «Пакш-2» грозит Венгрии большими потерями

    Эксперт назвал последствия отказа Венгрии от договора с Росатомом по АЭС «Пакш-2»
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Смена генподрядчика при строительстве АЭС «Пакш-2» приведет Венгрию к увеличенным расходам и отдалению срока ввода станции в строй. Кроме того, возможные партнеры Будапешта – Areva и Westinghouse – частично утратили репутацию, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов. Ранее венгерская сторона сообщила о планах заменить Росатом в проекте АЭС «Пакш-2».

    «В случае отказа от сотрудничества с Росатомом при строительстве АЭС «Пакш-2» Венгрии придется столкнуться с рядом негативных факторов. Судя по всему, проект еще находится на стадии нулевого цикла. Но то, что уже возведено российскими специалистами, с большой долей вероятности будет демонтировано», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Спикер напомнил, что каждая атомная станция представляет собой эксклюзивный проект со строго определенной конфигурацией оборудования и подведением коммуникаций. «Большая часть компонентов АЭС производится не на конвейере, а под конкретные объекты на данной площадке. Поэтому новым исполнителям заказа нужно будет начинать все сначала. Это приведет к дополнительным тратам со стороны Венгрии и отдалению сроков запуска реакторов», – заметил спикер.

    Кроме того, Будапешту придется компенсировать российской стороне осуществленные затраты и, возможно, часть упущенной выгоды, допустил собеседник. «В числе иностранных компаний, с которыми Венгрия может заключить новое соглашение, нужно назвать южнокорейскую Kepco, французскую Areva и американскую Westinghouse», – отметил собеседник.

    По его словам, контракты с Areva или Westinghouse не будут для Будапешта дешевле соглашения с Росатомом. К тому же французский и американский производители за последние годы частично утратили производственные компетенции, добавил Анпилогов.

    Обобщая все вышесказанное, эксперт указал на отсутствие у Будапешта экономических или технологических обоснований отказа от российского проекта. «Полагаю, Венгрия говорит о возможной смене партнера при строительстве АЭС «Пакш-2», чтобы следовать в политическом фарватере Брюсселя и ряда других европейских стран», – отметил спикер.

    Аналитик напомнил, что ранее по пути сокращения сотрудничества с Росатомом пошли Болгария, Чехия и Финляндия. «София отказалась от строительства АЭС «Белене» и заплатила неустойку. В итоге болгарское государство стало еще большим импортером электроэнергии. Нельзя исключать, что такие же перспективы ждут и Венгрию», – указал Анпилогов.

    Ранее премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что после аудита проекта АЭС «Пакш-2» Будапешт может начать искать другого международного партнера вместо Росатома. Он не исключил также проведение переговоров с российской стороной. По словам политика, в ближайшее время сменится руководство венгерских компаний, отвечающих за реализацию проекта.

    В июне глава Росатома Алексей Лихачев сообщал об отправке по дипломатическим каналам в Венгрию письма о готовности российской стороны к аудиту, касающемуся проекта «Пакш-2», передает РИА «Новости». «Мы готовы ответить на все вопросы по структуре ценообразования, по срокам реализации данного объекта, и ожидаем решения венгерской стороны о начале консультаций уже с нами как с генподрядчиком», – сказал Лихачев на полях Петербургского международного экономического форума.

    В августе 2022 года Венгерское атомное ведомство (ОАН) выдало разрешение на сооружение двух современных энергоблоков на площадке АЭС «Пакш-2». Год спустя представители Венгрии и России подписали документ о переходе строительства станции к этапу непосредственного сооружения, сообщает Росатом.

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    16 июля 2026, 21:15 • Новости дня
    Захарова высмеяла спрятавшуюся в киевском убежище фон дер Ляйен
    Захарова высмеяла спрятавшуюся в киевском убежище фон дер Ляйен
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России иронично отреагировала на инцидент с главой Еврокомиссии, которой пришлось спуститься в укрытие во время визита на Украину.

    Мария Захарова высказалась о ситуации с Урсулой фон дер Ляйен, спрятавшейся в убежище в ходе поездки в Киев, передает KP.RU. Глава Еврокомиссии прибыла в украинскую столицу 15 июля.

    В день визита европейской чиновницы в Киеве и еще десяти регионах страны звучали сирены воздушной тревоги.

    По информации издания Euractiv, сигнал застал делегацию в отеле InterContinental, после чего политик и сопровождавшие ее журналисты спустились в подземное укрытие.

    «Западникам надо усвоить: киевские каникулы закончились», – заявила Захарова, оценивая произошедшее. Дипломат также добавила, что европейским политикам больше не следует ездить на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне председатель Еврокомиссии прибыла в украинскую столицу для обсуждения интеграции военных индустрий.

    В ходе визита политик анонсировала создание безопасных заводов по производству беспилотников.

    Позже из-за сигнала воздушной тревоги европейская чиновница спустилась в подземное укрытие отеля.

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    17 июля 2026, 13:35 • Новости дня
    Собянин: Москва сегодня является ядром креативной экономики страны

    Сергей Собянин: Москва сегодня является ядром креативной экономики страны

    Столица России сосредоточила четверть всех отечественных специалистов творческих профессий, обогнав Шэньчжэнь по вкладу этой сферы в региональный продукт, заявил глава города Сергей Собянин.

    Глава города опубликовал новые данные. «Это один из самых быстрорастущих секторов в экономике города. С 2019 года его доля почти удвоилась – с 5,7 до 11%, догнав по вкладу обрабатывающие производства», – отметил мэр, слова которого приводит портал Mos.ru.

    Развитию направления активно способствует Агентство креативных индустрий. За шесть лет работы организация помогла реализовать более 430 проектов. Поддержку получили свыше 22 тыс. столичных предпринимателей.

    Московский кластер видеоигр объединил более 60 резидентов на базе организации «Сколково». Участники специального акселератора уже создали свыше 150 прототипов будущих цифровых продуктов. Вскоре ожидается открытие второй очереди площадки для развития медиатехнологий.

    Городские власти также помогают бизнесу выходить на международные рынки. При содействии профильных ведомств отечественные компании заключили около 200 экспортных контрактов с партнерами из более чем 30 стран мира.

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    17 июля 2026, 09:29 • Новости дня
    Пожарные локализовали пожар с бензовозами в подмосковных Бронницах
    Пожарные локализовали пожар с бензовозами в подмосковных Бронницах
    @ ГКУ МО «Мособлпожспас

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возгорание на территории промышленной зоны города Бронницы в Подмосковье привело к разливу топлива и распространению огня, его уже локализовали, сообщили в Мособлпожспасе.

    В городе Бронницах вспыхнули два бензовоза и две машины марки «Газель», указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Случился опасный разлив горючего.

    «Огонь создал угрозу соседнему административному зданию и емкости с жидкостью», – добавили там.

    Позже спасатели остановили распространение пламени на площади 3,1 тыс. квадратных метров.

    Пожарные защитили соседнее здание. Ликвидация возгорания продолжается в условиях сильного задымления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, изначально огонь в промышленной зоне подмосковных Бронниц охватил площадь около 5 тыс. квадратных метров.

    Месяцем ранее спасатели потушили крупное возгорание на строительном рынке в Балашихе.

    В мае сотрудники экстренных служб остановили распространение пламени на складе в подмосковном селе Белый Раст.

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    17 июля 2026, 08:31 • Новости дня
    Жена российского бойца решила удочерить сироту из Константиновки
    Жена российского бойца решила удочерить сироту из Константиновки
    @ malvovabelova

    Tекст: Вера Басилая

    Супруга российского военнослужащего, участвовавшего в эвакуации десятилетней сироты Софии из Константиновки, намерена оформить опеку и в дальнейшем ее удочерить, сообщили в региональных органах опеки.

    Супруга российского военного намерена взять под опеку спасенную из Константиновки осиротевшую девочку Софию, передает РИА «Новости».

    Сейчас с ребенком продолжают работать специалисты, состояние девочки оценивается как стабильное.

    Министерство обороны  8 июля проинформировало об эвакуации десятилетней Софии из Константиновки. Девочка осталась без попечения родителей.

    Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова ранее уточняла, что мать ребенка умерла, отца она не помнит, а бабушка с дедушкой погибли от ран после попадания украинского дрона в их дом.

    Российский военнослужащий с позывным «Бритва» в одиночку вступил в бой с четырьмя украинскими солдатами в Константиновке, защищая оставшуюся без попечения родителей десятилетнюю девочку.

    Бойцы Южной группировки войск эвакуировали девочку из освобожденного города в безопасное место.

    Детский омбудсмен Мария Львова-Белова взяла ситуацию со спасенным ребенком на личный контроль.

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    16 июля 2026, 20:30 • Новости дня
    Биолог назвал пиво лучшей ловушкой для испанских слизней

    Биолог Гниненко: Для борьбы с испанскими слизнями потребуются пиво, линолеум и кипяток

    Биолог назвал пиво лучшей ловушкой для испанских слизней
    @ J. Fieber/blickwinkel/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Против расплодившихся в ряде регионов России испанских слизней существует сразу несколько действенных методов. Заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ФБУ ВНИИЛМ, кандидат биологических наук Юрий Гниненко рассказал газете ВЗГЛЯД, как эффективно бороться с опасным вредителем не только химикатами, но и народными средствами, и не допустить его массового размножения.

    В Центральной России заметили нашествие испанских слизней. Их большое множество зафиксировали в Москве, Ленинградской, Тверской, Псковской, Новгородской областях, Карелии и на юге страны. Отмечаются, что они наносят ущерб сельскому хозяйству, вытесняют местные виды, а также представляют потенциальную опасность для людей и их питомцев, поскольку являются переносчиками ряда паразитов.

    «К сожалению, этот пришелец – испанский (рыжий) слизень – уже хорошо приспособился к нашему климату и прижился у нас. Теперь он будет с нами всегда. Поэтому надо строить план многолетней защиты от него. Пока таких технологий нет. А это значит, что с весны, как только появляются первые перезимовавшие еще мелкие слизни, нужно безжалостно их собирать и уничтожать», – говорит Гниненко.

    Он призывает не откладывать борьбу со слизнями, поскольку они начинают размножаться очень рано. Если на участке появился хотя бы один крупный оранжевый слизень, это почти наверняка означает, что он уже успел оставить потомство. Поэтому уничтожать таких особей нужно как можно быстрее, однако важно понимать, что их личинки или яйца уже могут находиться на участке.

    «Сейчас испанские слизни стали уже очень заметными вредителями растений. Есть несколько препаратов для борьбы с ними. Чтобы эти препараты применить, надо в магазине, где продают товары для сада и огорода, проконсультироваться с продавцом. А когда приобретете препарат, надо строго следовать инструкции по его применению, которая есть на упаковке», – рассказывает биолог.

    Однако, продолжает эксперт, справиться с этими вредителями можно и с помощью подручных средств. Наиболее эффективными способами он называет ручной сбор в перчатках, а также использование ловушек и приманок. Брать слизней голыми руками не рекомендуется: они могут быть переносчиками паразитов, а выделяемая ими слизь способна вызвать раздражение кожи. Особенно осторожными следует быть, если на руках есть даже небольшие царапины или микротрещины.

    «Приманку можно сделать из любой миски или чашки. В нее надо налить немного обычного пива и вкопать в землю так, чтобы с поверхности почвы ничто не мешало заползти в нее слизням. Если слизней очень много, то для такой ловушки подойдет кастрюлька или даже ведро. Когда слизни сползутся на пиво, их нужно собрать и уничтожить», – делится эксперт.

    Эксперт также рекомендует еще один эффективный способ борьбы с рыжими слизнями. Для этого на участке следует разложить куски картона, линолеума или других подобных материалов. После ночной кормежки слизни будут использовать их как укрытие от дневного света и прятаться под ними. Днем останется лишь проверить такие импровизированные убежища, собрать обнаруженных вредителей и уничтожить их.

    «Не стоит просто раздавливать слизней и оставлять их на участке, – предупреждает Гниненко. – Эти вредители являются каннибалами и охотно поедают погибших сородичей. Таким образом вы лишь обеспечите их дополнительным источником белка, которого им не хватает в растительной пище».

    Для уничтожения собранных слизней он рекомендует использовать раствор хлорсодержащего средства или кипяток. Вредителей следует собрать в отдельную емкость, залить одной из этих жидкостей, после чего поместить останки в плотно завязанный пакет и выбросить в контейнер для бытовых отходов.

    Ранее агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов в беседе с газетой ВЗГЛЯД дал дачникам рекомендации по спасению клубники в дождливую погоду. По его словам, от болезней, вредителей, в том числе в виде слизней, и гниения урожай защитят бороздование и мульчирование.

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    16 июля 2026, 18:24 • Новости дня
    Беспилотник «Герань-2» поразил судно с грузом для ВСУ в Черном море
    Беспилотник «Герань-2» поразил судно с грузом для ВСУ в Черном море
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России в акватории Черного моря с помощью БПЛА «Герань-2» ударили по судну, направлявшееся в портовый город Черноморск с партией вооружения для украинской армии, сообщило Министерство обороны России.

    Вооруженные силы России успешно атаковали морскую транспортную цель с помощью дрона-камикадзе. Уничтоженный корабль перевозил снабжение для украинских войск, сообщает Минобороны России.

    Транспортное судно направлялось в порт Черноморск, расположенный в Одесской области. Представители военного ведомства подтвердили факт проведения операции.

    «Видеокадры поражения с применением БПЛА «Герань-2» в акватории Черного моря сухогруза, осуществлявшего переход в порт Черноморск Одесской области для доставки военного груза в интересах ВСУ», – заявили в министерстве.

    Накануне Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по трем сухогрузам в портах Одессы и Южном. Днем ранее российские дроны атаковали два грузовых судна на пути из Черноморска в Одессу.

    До этого военные поразили плавучий док для подводных беспилотников в порту Черноморск. Фото и видео последствий ударов ВС России по объектам на Украине смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    17 июля 2026, 04:27 • Новости дня
    Трамп обвинил Китай в крупнейшей компрометации данных о выборах в США
    Трамп обвинил Китай в крупнейшей компрометации данных о выборах в США
    @ Saul Loeb/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что Китай, начиная с 2020 года, якобы устроил крупнейшую в истории компрометацию электоральных данных.

    «Я объявляю о немедленном рассекречивании и публикации важнейших разведывательных данных, раскрывающих шокирующие уязвимости в нашей избирательной инфраструктуре», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По словам американского лидера, начиная с избирательного цикла 2020 года, Китай провел операцию, которую он назвал крупнейшим в истории случаем «компрометации данных о выборах». Трамп заявил, что Китай незаконно завладел сведениями о 220 млн американских избирателей.

    Трамп также заявил, что в 2020 году ФБР получило разведданные о попытках Китая изготовить фальшивые бюллетени в пользу Джо Байдена, однако эти сведения были скрыты «недобросовестными чиновниками». По словам Трампа, КНР в 2020 г всеми силами пыталась помешать его победе на выборах.

    Он заявил, что так называемое глубинное государство в США скрывало данные о зарубежном влиянии на американские выборы. Трамп заявил, что поручил управлению директора национальной разведки, министерству юстиции, ФБР и ЦРУ расследовать и предъявить обвинения виновным в такой ситуации.

    Американские власти выявили под 280 тыс. человек без гражданства США, которые были нелегально внесены в избирательные списки для участия в выборах, сказал он.

    «Нашей стране был нанесен огромный ущерб. Наша избирательная система оказалась уязвимой для фальсификаций и краж, и доверие американского народа было потеряно», – заявил Трамп.

    Президент США также отнес Россию, Китай, Иран и КНДР к числу ключевых угроз для избирательной системы США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что Трамп готовится выступить с обращением к нации о компрометации избирательных данных и ситуации вокруг Ирана.

    В мае 2026 года Трамп назвал обвинения в российском вмешательстве в выборы 2016 года одним из величайших и опаснейших обманов в истории США.

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    16 июля 2026, 17:59 • Новости дня
    Эксперт: Пока Жикович готовил теракты против России, у Киева к нему вопросов не было

    Эксперт Григорьев: Пока Жикович готовил теракты, у Киева вопросов не было

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полковник Главного управления разведки Украины Виталий Жикович, известный под позывным «Пастор», координировал подготовку серии терактов на территории России, заявил член Общественной палаты РФ, участник СВО Максим Григорьев. По его словам, речь идет как минимум о 20 диверсионных акциях, среди которых были попытки атаковать Крымский мост и объекты в российских регионах.

    «Пока Жикович готовил теракты против России, у Киева к нему вопросов не было. Задержали его только после провала операции в Монако», – написал Григорьев в своем Telegram-канале. По его словам, среди целей Жиковича были Крымский мост, объекты в Пятигорске, Волгодонске и Дагестане, а также придорожное кафе, где могли находиться сотрудники силовых структур, а также Герой России Темирлан Абуталимов.

    Григорьев отметил, что для подготовки одной из операций через страны Евросоюза планировалось переправить микроавтобус с 600 кг взрывчатого вещества. Водитель, по его словам, не был осведомлен о содержимом груза и должен был погибнуть при взрыве. Еще одна попытка доставки взрывчатки проходила через территорию Грузии с использованием автомобиля, в котором находилось 130 кг вещества.

    «Жикович вербовал женщин и несовершеннолетних, привлекал сторонников запрещенной в России ИГИЛ и использовал завербованных людей вслепую как смертников», – заявил Григорьев.

    «Расчет делался на массовые жертвы среди мирного населения. На одной из записей он обещал теракт, по сравнению с которым «Крокус» отдыхает. Из опубликованных переговоров следует, что его действия согласовывались с руководством киевского режима и были известны Зеленскому», – добавил член Общественной палаты.

    Как отметил Григорьев, переломным моментом стало задержание украинскими правоохранителями Жиковича и бывшего сотрудника силовых структур по делу об убийстве Анастасии Березовской, которую подозревали в организации взрыва в Монако, целью которого был украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.

    «Все изменилось, когда операция в Монако провалилась и стала публичной», – написал он.

    По мнению Григорьева, таких как Жикович надо устранять, где бы они ни скрывались. «Судоплатов понимал это предельно ясно: организаторов террора не перевоспитывают, не возвращают по обмену и не оставляют им возможности готовить новые убийства. Их находят и ликвидируют», – подчеркнул он.

    Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что сотрудники ФСБ предотвратили две попытки теракта на Крымском мосту, в организации которых, по данным издания, мог быть замешан Жикович. Для одной из атак использовалась взрывчатка финского производства общим объемом около тонны.

    Напомним, сотрудники ФСБ пресекли попытки полковника украинской разведки Виталия Жиковича совершить не менее 20 терактов на территории России. Для диверсии на Крымском мосту этот офицер планировал использовать два заминированных автомобиля. Украинский суд арестовал мужчину по подозрению в убийстве исполнительницы покушения в Монако Анастасии Березовской.

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    17 июля 2026, 09:26 • Новости дня
    Энтомолог назвал натуральный способ борьбы с испанскими слизнями

    Биолог Гниненко призвал завести в Россию врагов испанских слизней

    Энтомолог назвал натуральный способ борьбы с испанскими слизнями
    @ HOLGER HOLLEMANN/dpa/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В России брюхоногими моллюсками, например, улитками, питаются обыкновенные ежи, однако расположившиеся в Центральной части страны испанские слизни им не по-вкусу. Единственный способ уменьшить их численность, чтобы сократить природный вред, это завести их врагов из Европы, рассказал газете ВЗГЛЯД заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ФБУ ВНИИЛМ, кандидат биологических наук Юрий Гниненко.

    В Центральной России заметили нашествие испанских слизней. Их большое множество зафиксировали в Москве, Ленинградской Тверской, Псковской, Новгородской областях, Карелии и на юге страны. Отмечаются, что они наносят ущерб сельскому хозяйству, вытесняют местные виды, а также представляют потенциальную опасность для людей и их питомцев, поскольку являются переносчиками ряда паразитов.

    «Родиной этого животного – испанского (рыжего) слизня – считается юг Франции. С юга Европы они попали и к нам. Первое появление в Москве относится в концу первого десятилетия ХХI века. Но тут надо иметь в виду, что когда люди впервые увидели этого слизня в Москве, это был вовсе не самый первый пришелец», – говорит Гниненко.

    По его словам, эти рыжие создания появились в столице на 5–10 лет раньше официальной их фиксации в данной местности. Дело в том, что для того, чтобы люди их увидели, надо, чтобы их было уже довольно много. Так что, полагает специалист, первые поселенцы появились еще в конце ХХ века. И пока они, находясь на территории нашей страны, привыкали к местной обстановке, приспосабливались к климату, их было мало и люди их не замечали. Но как только слизни натурализовались, их численность стала быстро возрастать.

    Сам по себе испанский слизень Arion vulgaris не ядовит и не кусается. Опасность не в нем самом, а в том, что он переносит на своем теле и в слизи, и в том, что он может быть промежуточным хозяином большого множества паразитов. Поэтому контактировать с ними людям нужно исключительно в перчатках, предупреждает биолог.

    Животные, которых регулярно обрабатывают от паразитов, а также специальными средствами от блох и клещей, рядом с этими рыжими созданиями тоже находятся в относительной безопасности. Тем не менее, не стоит давать питомцам со слизнями играть, их лизать или есть в том числе и потому, что слизь может вызвать у них аллергическую реакцию.

    «Главная причина того, что этих рыжих слизней у нас стало так много в том, что они пришли к нам одни. На своей родине они оставили всех своих врагов и болезни. А для нашей природы они незнакомцы – их никто не хочет есть. Это и создает условия для быстрого увеличения их численности», – объясняет собеседник.

    Он рассказывает, что потенциально их могли бы есть ежи, которые поедают местных улиток. Однако для них они горькие, да еще и покрыты агрессивной «слизью пришельца». Не уничтожают их и птицы.

    «И не стоит ждать, что через год-два наши ежи, птицы и прочие животные передумают и начнут питаться слизнями. Есть только один выход – завести из родных мест слизней их врагов. Теоретически это можно сделать, но это требует нескольких лет скрупулезного изучения этих самых врагов, чтобы не завести к нам еще одну проблему от нового вселенца», – рассуждает Гниненко.

    Сейчас испанские слизни стали уже очень заметными вредителями растений, поэтому с ними следует активно бороться, замечает собеседник. Самым эффективным способом их уничтожить является ручной сбор. О том, как изжить этих рыжих пришельцев с дачного огорода Гниненко рассказал в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

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    17 июля 2026, 06:15 • Новости дня
    Мадьяр не исключил замены Росатома в проекте АЭС «Пакш-2» в Венгрии
    Мадьяр не исключил замены Росатома в проекте АЭС «Пакш-2» в Венгрии
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    После аудита проекта АЭС «Пакш-2» власти Венгрии могут искать другого международного партнера вместо Росатома, заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр.

    Окончательное решение будет принято по итогам аудита проекта, который инициировало новое правительство, передает РИА «Новости».

    «Мы просим немного потерпеть, пока мы объявим о наших шагах и переговорах, или с российской стороной, или мы начнем новые переговоры с другими международными партнерами, будь то о финансировании или даже о какой-либо другой части проекта», – заявил Мадьяр на правительственном брифинге.

    Он добавил, что в ближайшее время сменится руководство венгерских компаний, отвечающих за реализацию проекта.

    Мадьяр отметил, что некоторые элементы уже проанализированы, однако весь проект пока полностью не рассмотрен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сформированный в Будапеште кабинет министров планирует изучить закрытые соглашения по возведению АЭС «Пакш-2» ради снижения затрат на производство электроэнергии.

    Мадьяр заявил о намерении пересмотреть все контракты, связанные с проектом АЭС «Пакш-2».

    Руководитель Росатома Алексей Лихачев заявил о готовности корпорации предоставить ответы на все вопросы венгерских властей по проекту строительства АЭС «Пакш-2».

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      Абсолютно далек от банального пропагандистского приема: «А у вас негров линчуют». Потому что плевать, что там у вас не так. Если бы не одно «но». Если бы под разговоры о некоей великой западной демократии не пытались растлить, развалить и деморализовать мою собственную страну.

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