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Эксперт назвал главные итоги голосования на Дальнем Востоке
Политолог Мартынов: Выборы показали становление Дальнего Востока точкой роста России
Около десяти лет назад Дальний Восток пребывал в общественно-политическом кризисе, что находило отражение, в том числе, в результатах голосования. Нынешние выборы показали, что проблемы граждан были решены. Округ стал одним из локомотивов развития России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее стало известно, что во всех регионах ДФО победу одержала «Единая Россия».
«Примерно два избирательных цикла назад Дальний Восток представлял собой, наверное, одну из самых проблемных общественно-политических точек страны», – напоминает Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ. По его словам, ввиду этого местное население порой выражало протестные настроения, в том числе во время выборов разного уровня.
Понимая, что регионы нуждаются в тонкой настройке, федеральные власти сфокусировали внимание на решении того перечня проблем, которые наблюдались в ДФО, продолжил аналитик. «И что немаловажно, вопросы решились системно», – акцентировал собеседник.
Первые результаты работы стали заметны уже в 2021 году. «Та кампания показала рост популярности партии власти в дальневосточных субъектах. Сегодня «Единая Россия» еще ощутимее улучшила свой результат. Другими словами, преодолевая кризис, ЕР создала серьезную базу для развития всего округа», – пояснил он.
Что немаловажно, население регионов также это понимает. «Именно поэтому ДФО продемонстрировал достаточно высокую явку. Люди знают, что их участие в электоральных процедурах равносильно закладке фундамента для дальнейшего повышения качества их жизни», – рассуждает собеседник.
Другими словами, усиление позиций партии власти в дальневосточных регионах говорит о поддержке гражданами ее инициатив, заложенных, в том числе, в Народной программе, продолжает политолог.
При этом Мартынов не стал выделять какой-то отдельный регион округа. «Мы видим комплексное подтверждение легитимности состоявшихся выборов. Весь округ представляет собой одну из важнейших точек роста всей России», – заключил он.
В воскресенье в России завершились выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Итоговая явка по стране, согласно данным ЦИК, превысила 59%, а в системе ДЭГ – 90,88%. Рекордная явка зафиксирована и в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО): в выборах приняли участие 55,67% избирателей, сообщил председатель облизбиркома Николай Жуков.
По итогам обработки 100% протоколов УИК «Единая Россия» побеждает в ряде регионов ДФО. Так, в Чукотском автономном округе партия набрала 62,72% голосов избирателей. Второе место заняла ЛДПР с 11,28%. Тройку лидеров замыкает КПРФ с 8,51%, передает «Интерфакс». Как напоминает агентство, в 2021 году на Чукотке у фракции было чуть больше 46% голосов.
В Магаданской области «Единая Россия» набирает 61,21% голосов избирателей, на втором месте КПРФ (11,70%). За коммунистами ЛДПР с 9,6% голосов. В Хабаровском крае единороссы вдвое улучшили свой результат после проигрыша КПРФ на выборах в 2021 году. По данным крайизбиркома, у «Единой России» 48,16% голосов, второе место у КПРФ с 16,49%, третье за ЛДПР – 12,79%.
По одномандатному округу №73 (Хабаровский) побеждает мэр Хабаровска Сергей Кравчук («Единая Россия») с 46,13%, по округу №74 (Комсомольский) – также кандидат от «Единой России», действующий депутат Госдумы восьмого созыва Максим Иванов с 44,04%.
«Единая Россия» также сохраняет лидерство по предварительным итогам выборов депутатов Законодательного собрания Приморского края восьмого созыва. По данным краевой избирательной комиссии на 10:19 понедельника 21 сентября, за партию проголосовали 387 тыс. человек – 61,61% действительных бюллетеней, сообщает РБК. На втором месте ЛДПР с 73,14 тыс. голосов (11,64%), на третьем – КПРФ, получившая 59,9 тыс. голосов (9,54%).
На Сахалине, согласно информации ЦИК, по партийным спискам уверенно лидирует «Единая Россия», набравшая 60,24% голосов. На втором месте расположилась КПРФ с 14,21%. Далее следуют ЛДПР, получившая 7,93%, сообщает «Комсомольская правда. Сахалин».