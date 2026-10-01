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В Москве обновился суточный рекорд атмосферного давления
Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1975 года
В Москве установлен новый суточный рекорд атмосферного давления, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
По словам Поздняковой, благодаря антициклону с центром над Финским заливом к 7 утра четверга давление повысилось до 763,8 мм ртутного столба, что стало новым суточным рекордом, написала она в своем канале на платформе «Макс».
Предыдущий рекорд был установлен в 1975 году, когда давление составило 763,7 мм ртутного столба.
Синоптик отметила, что в течение дня ожидается слабый рост давления, поэтому окончательное значение рекорда станет известно позже.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле синоптики предупредили о рекордном падении давления в Москве. Тогда атмосферное давление в столице упало до рекордных значений 2015 года.