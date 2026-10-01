В Москве обновился суточный рекорд атмосферного давления

  • Новость часаВойска России освободили 52 населенных пункта в зоне проведения СВО за сентябрь
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    На примирение Африки и Европы арабы бросили женщину
    На Украине заявили о применении Россией нового боезаряда для ударов по мостам и ЛЭП
    Путин рассказал о планах переноса столицы Чечни в 200-х годах
    Самодельные системы автопилота для автомобилей стали причиной смертельных ДТП
    Нефть Brent подорожала на 34% за третий квартал
    Глава Пентагона рассказал о «чистке» генералов и адмиралов в армии США
    В новом бюджете России заложено увеличение средств на нацпроект «Станки»
    Рютте подтвердил получение предупреждения России о защите Калининграда
    Спецпосланник папы римского посетил пленных украинцев в России
    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Возвращение Донбасса и Новороссии уже стало победой СВО

    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.

    21 комментарий
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Территории удерживает сила, а не признание других стран

    30 сентября отмечается воссоединение с Россией республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Часто по старой памяти подобные события рассматривают в первую очередь с точки зрения согласия других держав – а это бессмысленно.

    15 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Хорошими делами прославиться – можно

    У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.

    5 комментариев
    1 октября 2026, 08:20 • Новости дня

    В Москве обновился суточный рекорд атмосферного давления

    Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1975 года

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве установлен новый суточный рекорд атмосферного давления, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    По словам Поздняковой, благодаря антициклону с центром над Финским заливом к 7 утра четверга давление повысилось до 763,8 мм ртутного столба, что стало новым суточным рекордом, написала она в своем канале на платформе «Макс».

    Предыдущий рекорд был установлен в 1975 году, когда давление составило 763,7 мм ртутного столба.

    Синоптик отметила, что в течение дня ожидается слабый рост давления, поэтому окончательное значение рекорда станет известно позже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле синоптики предупредили о рекордном падении давления в Москве. Тогда атмосферное давление в столице упало до рекордных значений 2015 года.

    29 сентября 2026, 22:41 • Новости дня
    Геномная регистрация выявила тысячи находившихся в розыске мигрантов

    Собянин: Геномная регистрация мигрантов помогла найти 14 серийных преступников

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что процедура обязательной геномной регистрации мигрантов позволила выявить около 10 тыс. человек, находящихся в розыске.

    Обязательная процедура получения генома помогла выявить около 10 тыс. человек, находящихся в розыске, в том числе 14 серийных преступников, передает РИА «Новости».

    Около тысячи задержанных совершали тяжкие и особо тяжкие преступления, включая убийства, изнасилования и грабежи. Это способствовало оперативному раскрытию дел, остававшихся нераскрытыми долгие годы, заявил Собянин.

    Мэр также отметил, что внедренные в 2024 году механизмы учета и контроля мигрантов полностью себя оправдали. В пунктах пропуска через границу используется оборудование для сбора биометрии, которая сверяется с базами данных в реальном времени, передает ТАСС,

    Собянин подчеркнул, что новые меры снизили количество инцидентов с участием мигрантов в первом полугодии 2026 года на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил использовать в регионах опыт Москвы по контролю за мигрантами.

    В начале сентября МВД зафиксировало снижение уровня преступности среди иностранцев.

    Ранее Сергей Собянин рассказал о новой системе контроля за мигрантами в Москве.

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    30 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    Музыкального критика Сергея Соседова похоронили на Перепечинском кладбище
    Музыкального критика Сергея Соседова похоронили на Перепечинском кладбище
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Известного музыкального критика Сергея Соседова похоронили рядом с отцом на подмосковном Перепечинском кладбище после открытой церемонии прощания.

    Музыкального критика Сергея Соседова похоронили на Перепечинском кладбище в Подмосковье, передает ТАСС.

    Проводить журналиста в последний путь пришли десятки людей, среди которых были родственники, друзья, коллеги и почитатели его профессиональной деятельности. Церемония была открыта для всех желающих, в ходе нее состоялось отпевание. В последний путь критика проводили аплодисментами.

    Сергей Соседов был похоронен рядом с отцом. Он скончался 23 сентября на 59-м году жизни в Якутии. В окружении критика рассказали, что причиной смерти стал несчастный случай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тело журналиста доставили в Москву из Якутии.

    Церемонию прощания назначили на Троекуровском кладбище. Во время траурных мероприятий представители российской эстрады поделились воспоминаниями о покойном.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    29 сентября 2026, 17:37 • Новости дня
    Суд изъял 8 млн акций «Русагро» у родных основателя компании Мошковича

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хамовнический районный суд Москвы обратил в доход государства около 8 млн акций агрохолдинга «Русагро», принадлежавших сестре и племяннику основателя компании Вадима Мошковича.

    Хамовнический суд Москвы изъял 8 млн акций «Русагро» у родственников Вадима Мошковича – его сестры Юлии Трибунской и племянника Сергея Трибунского. У сестры бизнесмена забрали более 5 млн обыкновенных акций ПАО «Группа «Русагро», а у племянника – свыше 2 млн, передает ТАСС.

    «Взыскать с Трибунской 5 млн 701 тыс. 814 штук обыкновенных акций ПАО «Группа «Русагро». Взыскать у Трибунского 2 млн 266 тыс. 518 штук акций», – огласила решение судья.

    Ранее Генеральная прокуратура направила новый иск об изъятии имущества. Ответчиками выступают сам Вадим Мошкович, его бывшая супруга Наталья Быковская и экс-гендиректор холдинга Максим Басов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре суд наложил арест на 4,1 млрд рублей бывшей жены основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича.

    Ранее инстанция отменила обеспечительные меры на ценные бумаги бывшего генерального директора компании Максима Басова.

    До этого суд обратил в доход государства акции «Русагро» и 10,5 млрд рублей самого Мошковича.

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    28 сентября 2026, 10:04 • Новости дня
    Молодой человек получил смертельные травмы на путях станции Тушинская

    Молодой человек погиб из-за инцидента на станции Тушинская в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    Московско-Ярославская транспортная прокуратура начала проверку безопасности движения после гибели мужчины 2005 года рождения на станции Тушинская второго Московского центрального диаметра.

    Мужчина 2005 года рождения получил смертельные травмы на путях станции Тушинская Рижского направления Московской железной дороги (МЦД-2). По факту инцидента организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

    Ранее представители магистрали информировали, что на указанной станции были травмированы несколько человек. По предварительной информации, причиной случившегося стало нарушение правил нахождения на железнодорожной инфраструктуре.

    Для выяснения всех деталей и обстоятельств смертельного травмирования гражданина на место происшествия выехал Московско-Ярославский транспортный прокурор Андрей Широков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Москве несколько человек попали под электричку.

    Позднее движение поездов на станции Тушинская МЦД-2 полностью восстановили.

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    29 сентября 2026, 22:28 • Новости дня
    Собянин объявил дату начала отопительного сезона в Москве

    Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве 1 октября

    Tекст: Катерина Туманова

    Отопительный сезон в столице начнется 1 октября, процесс подачи тепла займет несколько дней, сообщил в Max-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Первого октября приступаем к включению отопления в Москве. В столице постепенно холодает, и чтобы в домах было тепло, в четверг начнем включать отопление. Подача тепла будет поэтапной и займет несколько дней», – написал он.

    Собянин уточнил, что в первую очередь отопление будут подавать в детские сады, школы и больницы. Затем в жилые дома, офисные здания, на предприятия торговли и промышленности.

    По словам столичного градоначальника, работы по подготовке к сезону были завершены в срок, инженерные системы готовы к прохождению отопительного периода. Также подготовлены аварийные бригады и необходимая техника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Позднякова указала на скорые заморозки в столичном регионе. Власти Подмосковья сообщили о старте отопительного сезона с октября. Юрист Лаврухин напомнил россиянам о праве на перерасчет за холодные батареи.



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    29 сентября 2026, 15:08 • Новости дня
    В ДТП с такси на юге Москвы пострадали два человека

    МВД: В Москве в ДТП с участием такси пострадали два человека

    Tекст: Валерия Городецкая

    Два человека получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на юге Москвы, сообщили в столичном ГУ МВД.

    ДТП произошло на улице Москворечье. Столкнулись автомобиль такси марки Skoda и легковой Nissan, передает ТАСС. В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили информацию об аварии, отметив, что пострадали два человека.

    В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца блогер Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе в Москве.

    В прошлом месяце была названа возможная причина смертельной аварии в Новой Москве.

    Летом в ДТП с автобусом пострадали 25 человек.

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    28 сентября 2026, 12:45 • Новости дня
    Уровень воды в Рейне опустился до исторического минимума

    DPA: Уровень воды в Рейне в Кельне упал до рекордных 40 см

    Уровень воды в Рейне опустился до исторического минимума
    @ Sascha Thelen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Уровень воды на одной из ключевых измерительных станций Рейна в немецком городе Кельне упал до 40 см, что стало абсолютным рекордом за всю историю наблюдений.

    Об этом сообщает DPA со ссылкой на данные Ведомства водных путей и судоходства Германии.

    Отмечается, что показатели на разных станциях измерения Рейна нельзя сравнивать из-за отсутствия единой нулевой отметки. При этом судоходный фарватер в Кельне сейчас составляет 1,11 метра, что существенно глубже уровня воды у берега, отмечает РИА «Новости».

    Обмеление Рейна и других европейских рек в августе создало серьезные трудности для внутреннего речного судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уровень воды в Рейне опустился до рекордно низкой отметки.

    В прошлом месяце катастрофическое обмеление реки парализовало речное судоходство в Германии.

    В начале августа падение уровня воды привело к резкому росту цен на топливо в стране.

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    29 сентября 2026, 21:45 • Новости дня
    Медведев предложил использовать в регионах опыт Москвы по контролю за мигрантами

    Медведев призвал использовать в регионах опыт Москвы по контролю за мигрантами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил распространить столичную практику контроля за мигрантами на другие регионы страны.

    Медведев в Max сообщил, что внедрение новых механизмов позволит эффективнее бороться с преступностью.

    «Как отметил Сергей Собянин, контроль на границе, биометрический контроль, генетические профили, приложение «Амина» позволяют обеспечить стабильность на рынке труда и оказывают положительное влияние на уровень совершаемых правонарушений», – отметил замглавы Совбеза.

    Он подчеркнул, что московские технологии контроля за приезжими уже доказали свою эффективность. По его словам, их использование в масштабах всей страны поможет снизить уровень правонарушений.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал создание комплексной системы контроля за миграционными потоками.

    В Московском регионе для отслеживания местонахождения иностранцев начали использовать специальное мобильное приложение «Амина».

    Медведев лично проинспектировал работу биометрического оборудования на границе в аэропорту Шереметьево.

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    29 сентября 2026, 00:23 • Новости дня
    Синоптик Позднякова указала на скорые заморозки в Подмосковье

    Tекст: Катерина Туманова

    В начале октября в отдельных районах Подмосковья ожидаются кратковременные ночные заморозки, которые затронут преимущественно низинные участки местности, сообщила метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

    «Первое понижение температуры до слабоотрицательных значений местами возможно уже в первой пятидневке октября. Это будет кратковременный период, потому что потом дневная и ночная температуры вновь повысятся и вот эти отрицательные температуры на какое-то время покинут столичный регион», – рассказала она РИА «Новости».

    Синоптик уточнила, что понижение температуры коснется прежде всего районов с отрицательными формами рельефа, таких как Черусти и окрестности Нового Иерусалима. Отрицательные значения продержатся не всю ночь, а лишь некоторое время.

    Позднякова порекомендовала садоводам учесть погодные изменения. Она посоветовала укрыть цветущие растения, чтобы они смогли успешно пережить кратковременные заморозки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Позднякова ранее сообщала о погожих днях в конце сентября в Москве. Синоптик Ильин спрогнозировал отсутствие снега в Москве в начале октября, а метеоролог Тишковец предсказал возвращение теплой погоды в октябре.


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    28 сентября 2026, 08:59 • Новости дня
    Движение поездов на станции Тушинская МЦД-2 полностью восстановили

    МЖД: Движение поездов на станции Тушинская МЦД-2 восстановлено по обоим путям

    Tекст: Мария Иванова

    Движение поездов на станции Тушинская второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) восстановлено по обоим путям, сообщила Московская железная дорога (МЖД).

    В настоящее время с отставанием от графика следуют пригородные поезда дальних маршрутов Рижского и Курского направлений МЖД, сообщается в канале компании в сети Мах.

    Составы МЦД-2 курсируют с установленным интервалом. Московская железная дорога делает всё необходимое для восстановления графика движения поездов в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Москве несколько человек попали под электричку.

    В мае задержка поезда нарушила график электричек на Ярославском направлении.

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    28 сентября 2026, 20:46 • Новости дня
    Москвичка осуждена за покушение на убийство по указке мошенников

    Москвичка получила 12,5 года за покушение на убийство по указке мошенников

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский суд приговорил 20-летнюю Елизавету Мазурову к 12,5 года лишения свободы за нападение на пенсионерку с молотком по указанию телефонных аферистов.

    Никулинский суд Москвы вынес приговор двадцатилетней Елизавете Мазуровой, назначив ей длительное заключение за попытку убийства и разбой, передает РИА «Новости». По словам ее адвоката Константина Ерохина, «суд признал Мазурову виновной в покушении на убийство и разбое и назначил ей 12,5 года лишения свободы. Также ей назначено принудительное лечение и наблюдение у психиатра».

    Защита не согласилась с таким решением и планирует подать апелляцию. Ерохин отметил, что прокуратура запрашивала десять лет, а суд вынес еще более суровый вердикт девушке с психическим заболеванием, за которую вступились правозащитница Ева Меркачева и священник Павел Когельман.

    Следствие установило, что 14 марта Мазурова напала на 59-летнюю Галину Тихомирову. Она применила перцовый баллончик, когда женщина открыла дверь.

    Мошенники требовали убить жертву молотком и похитить 4 млн рублей, чтобы якобы вернуть их в Центробанк. Преступление предотвратили родственники потерпевшей.

    Сама осужденная заявляла, что стала жертвой украинских аферистов. Они представились сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, обвинив ее в финансировании ВСУ. Чтобы доказать свою невиновность, девушке поручили напасть на Тихомирову, которую назвали иноагентом, якобы готовящим теракт в детском саду.

    В последнем слове Мазурова просила смягчить обвинение, а ее родственники заявили об обострении у нее психических заболеваний и эпилепсии в СИЗО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении этой двадцатилетней москвички.

    Позже Следственный комитет запросил арест обвиняемой.

    В августе телефонные аферисты заставили жительницу подмосковного Реутова поджечь собственную квартиру.

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    28 сентября 2026, 20:04 • Новости дня
    В Гидрометцентре сообщили о погоде в Москве в октябре

    Синоптик Голубев: Октябрь в Москве будет теплее обычного

    Tекст: Дарья Григоренко

    Второй месяц осени в российской столице ожидается значительно теплее обычного, средние температурные показатели превысят климатическую норму на полтора градуса, сообщил начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

    Как указал Голубев, средняя температура воздуха в российской столице в середине осени превысит климатическую норму, передает РИА «Новости». «Средняя температура воздуха в Москве в октябре будет примерно на один-полтора градуса выше климатической нормы», – сообщил синоптик.

    Он добавил, что предварительные расчеты обещают жителям столицы более теплую погоду, чем обычно наблюдается в этот период года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночь на 24 сентября побила температурный рекорд за последние 77 лет.

    Синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал превышение среднемесячной температуры сентября на полтора градуса.

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    29 сентября 2026, 01:25 • Новости дня
    Пассажиры Turkish Airlines остались без багажа в аэропорту Внуково

    Пассажиры Turkish Airlines остались без багажа во Внуково

    Tекст: Катерина Туманова

    Часть багажа пассажиров авиакомпании Turkish Airlines, прибывших рейсами из Даламана, не была доставлена в столичный аэропорт Внуково, о чем турецкий авиаперевозчик предупредил столичную авиагавань.

    Авиакомпания Turkish Airlines предупредила аэропорт Внуково о неприбытии части багажа на ряде рейсов из Турции, сообщили в Max-канале столичной авиагавани.

    Инцидент с багажом затронул рейсы из Даламана 29 сентября 2026 года: ТК 3178 и ТК 3084.

    «Ожидаем недоставленный багаж рейсом TK 419 в 05:00 29 сентября 2026 года. Просьба следить за сообщениями от авиакомпании», – сказано в сообщении.

    В аэропорту добавили, что пассажиры могут оформить доставку вещей на адрес пребывания или в другие аэропорты. При себе необходимо иметь загранпаспорт, посадочный талон и багажную бирку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Внуково в июле сообщало о проблемах в системе обработки багажа пассажиров. Минтранс ввел новые правила хранения забытых в транспорте вещей.

    Малярийный комар из багажа убил сотрудника аэропорта Франкфурта.


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    30 сентября 2026, 21:32 • Новости дня
    В Москве арестовали мужчину за съемку под юбкой в метро

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве суд арестовал на 15 суток мужчину за попытку сфотографировать девушку под юбкой на эскалаторе станции метро «Пушкинская».

    Тверской районный суд Москвы назначил административный арест на 15 суток мужчине, который пытался сфотографировать девушку под юбкой на станции метро «Пушкинская», передает канал судов общей юрисдикции столицы в MAX.

    Инцидент произошел утром 10 сентября на эскалаторе. В материалах дела указано: «Выражая явное неуважение к обществу, игнорируя общепризнанные нормы морали и правила поведения в общественных местах, предпринял попытку произвести фотосъемку под юбкой девушки».

    На судебном заседании обвиняемый отрицал факт фото- и видеосъемки. Он утверждал, что лишь посмотрел на девушку через камеру смартфона. Тем не менее суд признал его виновным в мелком хулиганстве по части первой статьи 20.1 КоАП РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Тверской суд Москвы арестовал на десять суток снимавшего под юбками москвичек мужчину.

    Днем ранее эта же инстанция назначила аналогичное наказание поднявшему подол пассажирки метро хулигану.

    В мае Замоскворецкий суд отправил под арест на 15 суток использовавшего камеру эндоскопа для тайной видеосъемки злоумышленника.

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    28 сентября 2026, 16:44 • Новости дня
    Названа дата первого заседания Мособлдумы нового созыва

    Первое заседание Мособлдумы VIII созыва назначено на 1 октября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Московская областная дума восьмого созыва соберется на первое заседание 1 октября, сообщил председатель думы седьмого созыва Игорь Брынцалов.

    На первом заседании депутаты изберут председателя регионального парламента, зарегистрируют фракции и утвердят руководящие органы думы, пишет ТАСС.

    Избирательная комиссия Московской области ранее объявила официальные результаты выборов. В новый созыв Мособлдумы вошли 50 депутатов. По одномандатным округам избраны 22 кандидата от «Единой России», в том числе Игорь Брынцалов, а также по одному представителю ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».

    По единому округу «Единая Россия» получила 17 мандатов, КПРФ – четыре, ЛДПР и «Новые люди» – по два. Для проведения голосования в Московской области были открыты почти 4 тыс. избирательных участков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе «Единая Россия» получила 17 из 25 мандатов на выборах в Мособлдуму.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

    • Магнитные бури в октябре 2026 года: прогноз по дням и опасные даты

      Предварительный прогноз геомагнитной активности на октябрь 2026 года показывает несколько периодов возможных возмущений магнитосферы. По 27-дневному прогнозу NOAA повышенная активность ожидается 4–6 октября, а наиболее заметный период – 21–24 октября. На 22 октября прогнозируется максимальный индекс Kp около 5, что соответствует слабой магнитной буре уровня G1. При этом месячный прогноз может меняться: наиболее надежные оценки появляются за несколько дней до события. Рассказываем, когда ожидаются магнитные бури в октябре 2026 года, что означает индекс Kp, какие даты сейчас выглядят наиболее активными и где проверять обновления.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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