Путин обсудил с Гладковым поддержку участников СВО

На участие во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» зарегистрировалось 105 тыс. человек

Победители второго сезона конкурса «Это у нас семейное» получат 60 сертификатов на улучшение жилищных условий

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Главный смысл конкурса «Это у нас семейное» ранее обозначил президент Владимир Путин. Напомню, он говорил, что наша страна – это семья семей всевозможных национальностей, вероисповеданий, с разным количеством детей, где все семьи дружные, сильные и наполненные счастьем», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель наблюдательного совета конкурса.



Напомним, впервые о проведении конкурса «Это у нас семейное» заявил президент России Владимир Путин 1 сентября 2023 года в рамках открытого урока «Разговор о важном». Цель данного проекта – поддержка традиционных семейных ценностей и укрепление российских семей. Участие в конкурсе дает возможность находить интересные совместные занятия и увлечения представителям разных поколений, исследовать историю своей семьи и возрождать лучшие семейные традиции.

По словам Кириенко, «главный приз конкурса – это эмоции, а также возможность для любого участника заявить о себе на всю страну». «Каждая российская семья этого заслуживает», – считает он.

Говоря о втором сезоне конкруса, Кириенко напомнил, что он проводится по прямому поручению главы государства: «Президент сразу сказал: этот проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» будет самым массовым. Так и произошло – в первом сезоне приняли участие около 600 тыс. человек со всей страны».

«В то время как другие состязания отличает жесткая конкурентная среда, «Это у нас семейное» – конкурс про счастье», – пояснил он. Также Кириенко рассказал, что по решению президента во втором сезоне конкурса будет почти в два раза больше победителей. Они получат 60 сертификатов на улучшение жилищных условий, а финалисты отправятся в семейные путешествия.

«Конкурс позволил нам рассказать о себе на всю Россию.

Мы не певцы и не танцоры, но зрителям понравились подготовленные нами номера. А наш папа оказался супер-поваром», – поделилась Мариам Рыцарская, финалист первого сезона и представитель сразу двух семей – Абраамян и Рыцарских.

«Конкурс создал всероссийское коммьюнити семей из разных регионов. Мы из Московской области, но подружились и регулярно общаемся с участниками из Великих Лук, Воронежа. Не так давно мы вместе путешествовали на Байкал», – рассказала она. По ее словам, ни о какой конкуренции между нами нет и речи: «Для большинства участников конкурса «Это у нас семейное» – фестиваль талантов, которые каждая семья открывает в себе с помощью проекта».

Помимо этого, конкурс способствует духовному созиданию в российском обществе, отметила собеседница. «В прошлом финале на «ЦСКА Арене» все собравшиеся – а это 400 команд в среднем по шесть человек в каждой – читали православную молитву по предложению одной семьи священника», – напомнила Рыцарская.

«Ко второму конкурсу мы поставили костюмированный номер по стихотворению Александра Пушкина «У лукоморья дуб зеленый» из поэмы «Руслан и Людмила». Съемки проходили у нас на даче, ролик уже смонтирован и готов к показу», – поделилась финалистка первого сезона конкурса.

Ранее гендиректор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин рассказал, что в среднем в каждой семейной команде конкурса участвуют от пяти до семи человек, а в каждой пятой семье есть представители четвертого поколения – прабабушки и прадедушки.

Второй сезон конкурса стартовал 27 мая. Регистрация доступна на сайте этосемейное.рф до 14 сентября, ее прошли уже 105 тыс. человек в составе семейных команд. Подать заявки могут семьи, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений. В команде обязательно должен быть участник возраста 5-17 лет.

Дистанционный этап участия в новом сезоне доступен с первого дня регистрации. Участникам даются задания – съемка видеовизитки и заполнение анкет об истории, традициях, интересных фактах о своей семье. Затем им предлагается проявить себя в тематических заданиях (например, спортивные, творческие, посвященные темам культуры, истории, семейных традиций), которые открываются каждую неделю.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в России по инициативе президента создана целая система поддержки семей с детьми. За последние 20 лет появились комплексные программы, которые направлены на то, чтобы дети получали качественное образование, имели равные возможности для развития и становились достойными гражданами своей страны.