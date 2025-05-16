В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.13 комментариев
В России в марте увеличилась рождаемость на 3,2% по сравнению с февралем
В первом квартале 2025 года в России зарегистрировали заметный прирост числа новорожденных и снижение разводов, сообщили в Росстате.
По данным, опубликованным на сайте Росстата, в марте 2025 года в России родилось 93,4 тыс. детей, что на 3,2% больше, чем в феврале. Всего с января по март в стране появилось на свет 288,8 тыс. малышей.
Росстат отмечает, что в первом квартале 2025 года в России зарегистрировали 151,4 тыс. браков, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, число разводов уменьшилось на 26,7%. Коэффициент младенческой смертности за первый квартал снизился на 9,8% по сравнению с январем-мартом 2024 года.
Директор Центра демографии и статистики Института экономических стратегий МИРЭА Ольга Золотарева заявила: «Сегодня мы видим две очевидные тенденции, сложившиеся за последние несколько лет – снижение количества разводов и случаев младенческой смертности». Она объяснила уменьшение числа разводов усилением мер поддержки семьи, в частности работой специалистов-психологов, а снижение младенческой смертности – развитием отечественной медицины и внедрением современных медицинских технологий, передает ТАСС.