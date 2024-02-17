Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?31 комментарий
Эксперт разъяснил, что российский ядерный буксир не станет оружием против спутников
Космический буксир «Зевс» с ядерной энергоустановкой, который разрабатывается в России, не имеет отношения к ядерному оружию, заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.
Он подчеркнул, что ядерный буксир – не очень большой реактор, таких на земле много. Подобными технологиями пользуются для выработки электрической энергии, что аналогично будет происходить в космосе, передает РИА «Новости».
Ранее американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах России «разместить ядерное оружие в космосе» для использования против спутников.
Напомним, Роскосмос впервые представил схему работы аппарата «Зевс» на базе Транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) с ядерной энергоустановкой.