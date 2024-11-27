Глава Unilever объяснил уход с рынка России

Глава Unilever Шумахер объяснил уход компании с рынка России

Tекст: Алексей Дегтярев

После введения западных санкций один из ведущих мировых производителей потребительских товаров Unilever не мог перемещать денежные средства и контролировать свои бренды в России, сказал Шумахер Bloomberg, передает «Прайм».

Именно отсутствие перспектив восстановления контроля стало основной причиной ухода.

Шумахер уточнил, что решение о продаже российского бизнеса было одним из самых трудных за последние полтора года. В октябре 2023 года Unilever продала свой российский бизнес группе «Арнест». Чистые активы российского подразделения составляли около 600 млн евро, а сумма сделки, согласно Financial Times, составила 520 млн евро.

Unilever работала на российском рынке с 1991 года, выпуская такие известные бренды, как Knorr, Dove, Rexona и другие.

В 2023 году Шумахер заявлял, что Unilever продолжает работу в России в ограниченном виде, поскольку это в сложившихся обстоятельствах «наименее плохой вариант».