Соцопросы в США неизменно фиксируют снижение уровня поддержки Израиля. И это становится для Америки не внешне-, а внутриполитическим фактором, бьющим прежде всего по Трампу.0 комментариев
Здание поликлиники в Токмаке получило повреждения при ударе ВСУ
Три украинских беспилотника атаковали здание бывшего колледжа в запорожском Токмаке, выбив стекла в соседней районной поликлинике, при этом никто не пострадал.
Украинская армия обстреляла город в Запорожской области, передает РИА «Новости». В региональном министерстве здравоохранения заявили: «Вечером 7 июня ВСУ нанесли три удара беспилотником по зданию бывшего колледжа бизнеса в Токмаке. В результате повреждено остекление рядом расположенного здания поликлиники Токмакской центральной районной больницы».
В ведомстве уточнили отсутствие пострадавших среди мирного населения. Представители министерства напомнили, что медицинские учреждения не являются военными целями, однако они регулярно подвергаются атакам в прифронтовой зоне. Несмотря на нанесенный ущерб, врачи продолжают работу и принимают пациентов в штатном режиме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае украинские беспилотники повредили амбулаторию Токмакской центральной районной больницы.
Министерство здравоохранения России потребовало расследовать преднамеренные удары ВСУ по медицинским учреждениям.
В конце прошлого года артиллерийский обстрел разрушил здание больницы в Васильевке.