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    Соцопросы в США неизменно фиксируют снижение уровня поддержки Израиля. И это становится для Америки не внешне-, а внутриполитическим фактором, бьющим прежде всего по Трампу.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Чем нынешняя приватизация отличается от аукционов 1990-х

    В России, где почти десять лет приватизация активов была на паузе, она снова становится инструментом экономической политики. В условиях санкций и неизбежности технологического разворота эффективность становится критическим параметром. А бизнес достаточно повзрослел, чтобы стать партнером государства.

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    Сергей Зацаринный Сергей Зацаринный Зачем нам Золотая Орда

    История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.

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    8 июня 2026, 16:22 • Новости дня

    Взрыв на газовой заправке в Узбекистане унес шесть жизней

    Трагедия в Кашкадарьинской области унесла жизни нескольких человек после мощного хлопка и последующего пожара на пункте наполнения бытовых баллонов сжиженным газом.

    Чрезвычайное происшествие случилось днем в понедельник в Каршинском районе республики, передает РИА «Новости». Сигнал о возгорании на объекте поступил спасателям незадолго до двух часов дня по местному времени.

    На место инцидента оперативно прибыли пять спасательных расчетов. Огнеборцам потребовалось около часа, чтобы полностью локализовать и ликвидировать бушующее пламя.

    Представители профильного ведомства подтвердили информацию о жертвах. «В результате взрыва погибли шесть человек, еще пять получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения», – говорится в официальном заявлении пресс-службы МЧС страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае шесть человек пострадали при инциденте на газовой автозаправке в Пятигорске. В феврале один житель Узбекистана погиб из-за хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме. В конце прошлого года взрыв на заводе в Бухарской области унес жизни четырех рабочих.

    8 июня 2026, 00:28 • Новости дня
    Евротройка выдвинула условия для прекращения конфликта на Украине
    Евротройка выдвинула условия для прекращения конфликта на Украине
    @ Leon Neal/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликовано совместное заявление лидеров Британии, Франции и Германии Кира Стармера, Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца по итогам переговоров в Лондоне, в которых участвовал Владимир Зеленский.

    В документе говорится, что лидеры стран «евротройки» «поддержали предложение о налаживании прямого диалога между Украиной и Россией – при активном участии США и европейских стран – с целью достижения прекращения огня и содействия дальнейшим переговорам». Лидеры подчеркнули, что Европа, по их мнению, должна сыграть ключевую роль в любом урегулировании, передает ТАСС.

    В своем заявлении евротройка представила ряд условий долгосрочного мира на Украине. В первую очередь они призвали к немедленному прекращению всех боевых действий и переговорам на основе сложившейся линии боевого соприкосновения.

    Лидеры трех стран выступили против любого изменения государственных границ Украины силовым путем и настаивают на юридически обязательных гарантиях для киевского режима, включая возможное развертывание иностранного военного контингента стран так называемой коалиции желающих.

    Одновременно они решительно возражают против разморозки российских суверенных активов до окончания конфликта и до того момента, пока, по их оценке, Россия не возместит весь ущерб, причиненный Украине.

    В коммюнике говорится, что в любую будущую сделку должны быть заложены гарантии европейской безопасности, а все элементы переговоров, касающиеся ЕС и НАТО, обязаны согласовываться с Евросоюзом, его государствами-членами и союзниками по НАТО.

    Лидеры также указали на срочную необходимость нарастить производство перехватчиков и совместно разрабатывать противоракетные и дальнобойные системы вооружений для поддержки будущей устойчивости Вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Даунинг-стрит в Лондоне состоялась встреча Стармера, Макрона и Мерца по вопросу возможных контактов с Россией. Позже к ним присоединился Зеленский.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что боевые действия с украинской стороной могут прекратиться за день, если украинское командование прикажет своим подразделениям покинуть территорию российских регионов.

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    8 июня 2026, 08:26 • Новости дня
    На выборах в Армении обработали 98% бюллетеней

    Партия Пашиняна не набрала 50% после обработки 98% бюллетеней в Армении

    На выборах в Армении обработали 98% бюллетеней
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Партия «Гражданский договор», которую возглавляет премьер Армении Никол Пашинян, набирает 49,82% голосов после обработки голосов с 98% участков, свидетельствуют данные армянского ЦИК.

    Обработаны бюллетени с 1964 из 2005 избирательных участков, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Центризбиркома Армении.

    Второе место на выборах занимает блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна, получивший поддержку 23,35% избирателей. Тройку лидеров замыкает альянс «Армения» с результатом 9,94% голосов.

    Ранее данные независимых экзитполов показали, что правящая партия «Гражданский договор» уступила объединенной оппозиции.

    Комментарии (3)
    7 июня 2026, 14:35 • Видео
    Выборы в Армении: Пашинян устоит?

    В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

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    7 июня 2026, 20:14 • Новости дня
    Экзитпол: Партия Пашиняна уступает оппозиции на выборах в парламент Армении
    Экзитпол: Партия Пашиняна уступает оппозиции на выборах в парламент Армении
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    По предварительным данным независимых опросов, правящая партия Армении «Гражданский договор», возглавляемая Николом Пашиняном, уступает общему результату оппозиционных партий, теряя абсолютное большинство в парламенте.

    В Сети появились итоговые результаты независимого экзитпола на момент закрытия избирательных участков в 20.00. Согласно опубликованным данным, действующая власть проигрывает совокупному результату оппозиции, сообщает Telegram-канал 24News.

    Партия «Гражданский договор», возглавляемая Николом Пашиняном, набирает 32,7% голосов. В то же время суммарный результат основных оппозиционных сил, проходящих в парламент, достигает 52,9%. В частности, партия «Сильная Армения» получает 29,0%, блок «Армения» – 13,2%, «Процветающая Армения» – 6,1%, а «Крылья единства» – 4,6%.

    Таким образом, опираясь на данные опросов на выходе с участков, правящая политическая сила лишается абсолютного парламентского большинства. Окончательные официальные результаты ожидаются от Центральной избирательной комиссии.

    Ориентировочно итоговые результаты голосования будут известны утром в понедельник, 8 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предварительные результаты голосования в Ереване показали лидирующее положение оппозиции.

    Накануне выборов социологи прогнозировали победу правящей партии Никола Пашиняна.

    Центральная избирательная комиссия Армении отказалась открывать участки для голосования за пределами страны.

    Комментарии (7)
    8 июня 2026, 10:27 • Новости дня
    ЕС разрешил задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземноморье
    ЕС разрешил задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземноморье
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Военные корабли Евросоюза в Средиземном море получили право останавливать танкеры с предполагаемой российской нефтью, которую в Брюсселе относят к так называемому теневому флоту.

    Решение о праве военных кораблей ЕС в Средиземном море задерживать иностранные танкеры с предполагаемой российской нефтью принято в рамках операции IRINI, передает ТАСС. Об этом в Никосии заявила глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас перед началом неформальной встречи министров обороны стран объединения.

    «Мы также будем обсуждать «теневой флот». Наша операция IRINI изменила правила боевого применения и теперь начнет задерживать суда. Идея в том, чтобы использовать наилучшие практики, которые применяют разные страны», – сказала Каллас. Она подчеркнула, что основной задачей таких действий станет «ограничение возможностей России по финансированию» СВО.

    Операция ЕС IRINI была развернута в Средиземном море в 2020 году для досмотра торговых судов и пресечения незаконных поставок оружия в Ливию, однако достичь поставленных целей ей не удалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза приступили к обсуждению 21-го пакета санкций против России с новыми ограничениями для ее военно-промышленного комплекса и судов, возможно перевозящих российскую нефть.

    Европейская комиссия в 20-м пакете антироссийских санкций намерена обосновать юридические основания для остановки, проверки и возможной конфискации танкеров, по ее мнению, перевозящих российскую нефть.

    Еврокомиссия предоставила странам Евросоюза право самостоятельно решать вопрос о задержании российских танкеров, отнеся такие решения к компетенции национальных властей.

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    8 июня 2026, 09:20 • Новости дня
    Каллас назвала условия снятия санкций с России

    Каллас привязала снятие санкций с России к безопасности Евросоюза

    Каллас назвала условия снятия санкций с России
    @ Hannes P. Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Смягчение ограничений и разморозка российских активов должны учитывать ключевые интересы безопасности Европейского союза, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

    По словам Каллас, будущее снятие ограничений с России и разморозка активов потребуют соблюдения интересов безопасности Европы, передает РИА «Новости».

    «Когда речь идет о смягчении санкций, когда речь идет о разморозке активов, нам также необходимо видеть уважение ключевых интересов европейской безопасности», – подчеркнула дипломат.

    Каллас считает, что страны объединения уже обсуждают свои подходы на случай возможных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Эти вопросы фигурируют среди требований, которые европейская сторона намерена учитывать в будущем мирном процессе.

    Ранее Каллас исключила роль Евросоюза в качестве беспристрастного посредника на Украине.

    В конце прошлого года Совет ЕС объявил о бессрочной блокировке российских средств.

    Президент Владимир Путин подчеркнул устойчивость развития страны в условиях текущих ограничений.

    Комментарии (9)
    7 июня 2026, 19:12 • Новости дня
    В Армении завершилось голосование на парламентских выборах
    В Армении завершилось голосование на парламентских выборах
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Армении закрылись избирательные участки на выборах в Национальное собрание, начался подсчет голосов при явке почти в 49% к вечеру.

    Голосование на выборах в Национальное собрание завершилось в Армении, передает РИА «Новости». По данным агенства, избирательные участки закрылись в 20:00, после чего стартовал подсчет бюллетеней.

    За места в парламенте боролись 18 партий и блоков. Западные социологи прогнозировали, что партию Никола Пашиняна «Гражданский договор» поддержат менее 37% избирателей, тогда как оппозиция в сумме могла набрать около 49%. «Сильная Армения» ожидала 26%, блок «Армения» – 12%, «Процветающая Армения» – 6%, а «Крылья единства» – 5%.

    Предвыборная кампания сопровождалась давлением на конкурентов власти. Против ряда оппозиционных политиков возбудили уголовные дела. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил: «Выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными».

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также указала на борьбу с демократическими процедурами в Ереване. Эксперты связывают репрессии с неспособностью Пашиняна одержать честную победу, а президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Москва хотела бы видеть участие пророссийских сил в выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители оппозиции обвинили власти Армении в организации выборных каруселей. Центризбирком республики отказалась открывать участки для голосования за рубежом.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил Ереван о риске потери российских рынков.

    Комментарии (9)
    7 июня 2026, 19:34 • Новости дня
    Экзитполы показали победу в Ереване блока «Сильная Армения»
    Экзитполы показали победу в Ереване блока «Сильная Армения»
    @ Anthony Pizzoferrato/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Опросы на выходе из избирательных участков (экзитполы) в столице Армении Ереване показали лидерство оппозиционного блока «Сильная Армения» с результатом более 31% голосов избирателей. Второе место занимает партия премьер-министра страны Никола Пашиняна «Гражданский договор».

    На выборах в парламент в столице страны победу одерживает блок «Сильная Армения», передает ИА Регнум. Согласно данным независимого опроса на выходе из избирательных участков, данная политическая сила набирает 31,1% голосов избирателей.

    Второе место занимает партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна с результатом 24,5%. Тройку лидеров замыкает «Блок Армения», получивший поддержку 20,9% избирателей.

    Также в голосовании приняли участие другие политические объединения. Партия «Крылья единства» заручилась поддержкой 5,8% граждан, а «Процветающая Армения» набрала 5,3% голосов. В совокупности оппозиционные объединения в столице страны уверенно обходят правящую партию «Гражданский договор» во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, голосование на парламентских выборах в республике завершилось при явке около 49 процентов.

    Представители оппозиции заявили о массовых нарушениях в ходе волеизъявления граждан.

    Накануне социологи прогнозировали победу правящей партии Никола Пашиняна.

    Комментарии (3)
    8 июня 2026, 02:50 • Новости дня
    В результате удара БПЛА по поезду Москва–Симферополь погиб помощник машиниста
    В результате удара БПЛА по поезду Москва–Симферополь погиб помощник машиниста
    @ Официальная группа Правительства Крыма в соцсети «ВКонтакте» 2

    Tекст: Антон Антонов

    Пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Симферополь, подвергся атаке дрона, в результате которой погиб помощник машиниста и ранен машинист, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    «В результате удара вражеского дрона по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь, по предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста – погиб, пассажиры не пострадали», – сообщил Аксенов в «Максе».

    Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему машинисту. По его словам, сейчас решается вопрос доставки пассажиров по маршруту на автобусах, чтобы завершить их поездку.

    Он также заверил, что органы власти Крыма окажут всю необходимую помощь и поддержку участникам происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударе украинского дрона по поезду из Азовского в Керчь один человек погиб.

    Власти Крыма назначили компенсации пострадавшим при атаке ВСУ на Симферополь и семьям погибших.

    Комментарии (13)
    8 июня 2026, 10:57 • Новости дня
    Политолог назвал итоги выборов в Армении провалом партии Пашиняна

    Политолог Ухов назвал итоги выборов в Армении провалом партии Пашиняна

    Политолог назвал итоги выборов в Армении провалом партии Пашиняна
    @ Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» не смогла набрать необходимые 50% голосов для формирования конституционного большинства, что ставит на паузу изменение Конституции и осложняет ее «проевропейский курс», заявил политолог Илья Ухов.

    Ухов в своем Telegram-канале написал, что партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» не смогла набрать необходимые 50% голосов для формирования конституционного большинства, несмотря на все подтасовки, административные приводы, несмотря на колоссальное давление на оппозиционные партии.

    «Правящий «Гражданский договор» проваливается ниже 50% – что не дает ему возможности, даже с учетом перераспределения мандатов по правилу д’Ондта, сформировать конституционное большинство в 3/5 голосов», – пишет Ухов.

    Утрата абсолютного контроля над парламентом ставит под угрозу планы Пашиняна по изменению Конституции и закреплению проевропейского курса страны.

    Неожиданным и решающим фактором стало прохождение в парламент партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Всю ночь политическая сила находилась на грани проходного барьера в 4%, но в итоге успешно преодолела его. Именно этот результат лишил правящую коалицию надежд на большинство, несмотря на жесткую кампанию подавления оппозиции в ходе предвыборной гонки, отметил политолог.

    Ухов напомнил о недавнем обещании премьера уйти в отставку, если против него выступят 300 тыс. граждан. «Ведь против вас выступило почти полмиллиона граждан Армении. Пора – значит уходить и освобождать место другим», – отметил Ухов.

    Эксперт прогнозирует начало серьезной политической борьбы, попытки подкупа оппозиционных депутатов и усиление давления на политических оппонентов действующей власти.

    «В пашиняновских тюрьмах сидят сотни членов и активистов оппозиции. Предстоит борьба с режимом, который поддерживает весь ЕС и Запад в целом. Одно можно сказать точно – по гегемонии «Гражданского договора» нанесен сильнейший удар. Оппозиция доказала, что даже в условиях сильнейшего административного давления и медийных атак можно показывать достойный результат и на равных бороться с выкормышами Сороса, захватившими власть в Армении», – заключил Ухов.

    Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,81% голосов избирателей.

    Никол Пашинян объявил о победе своей политической силы на парламентских выборах.

    Лидер оппозиционного блока Самвел Карапетян подверг жесткой критике прошедший избирательный процесс.

    Комментарии (7)
    7 июня 2026, 18:18 • Новости дня
    У Британии не осталось боеготовых многоцелевых подводных лодок
    У Британии не осталось боеготовых многоцелевых подводных лодок
    @ Nono Rico/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Все шесть многоцелевых атомных субмарин Соединенного Королевства простаивают в портах в ожидании технического обслуживания или из-за неготовности к выполнению боевых задач.

    В настоящее время ни один подводный крейсер не способен выполнять боевые задачи, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph. Журналисты выяснили, что корабли сейчас пришвартованы у причалов.

    «Весь имеющийся в распоряжении ВМС флот боевых атомных подводных лодок находится в порту… Все пять британских подлодок класса Astute ожидают технического обслуживания и ремонта. Шестая, которая поступила на службу, еще не готова к выполнению задач», – отмечает издание.

    При этом перспективные субмарины класса Dreadnought пополнят ряды флота лишь через много лет. Ранее портал Navy Lookout сообщал о проблемах с надводными силами. Так, авианосец Prince of Wales отправился на ремонт в Норвегию сразу после завершения учений НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня британский авианосец Prince of Wales отправился на ремонт в Норвегию после учений НАТО.

    Власти Великобритании запланировали постройку четырех новых атомных подлодок типа Dreadnought.

    Британские СМИ назвали регулярные технические неполадки кораблей унижением для Королевского военно-морского флота.

    Комментарии (14)
    8 июня 2026, 09:50 • Новости дня
    Пашинян заявил о формировании правительства партией «Гражданский договор»
    Пашинян заявил о формировании правительства партией «Гражданский договор»
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что его партия «Гражданский договор» обеспечила себе парламентское большинство.

    Премьер-министр Армении объявил о победе своей политической силы на выборах, что позволит политической силе самостоятельно сформировать новое правительство республики, передает РИА «Новости».

    Выступая перед депутатами в Национальном собрании Армении, премьер-министр официально заявил о победе: «Хочу поздравить партию «Гражданский договор» с достигнутыми результатом и победой. «Гражданский договор» получит парламентское большинство и сформирует правительство», – заявил Пашинян.

    Голосование на парламентских выборах в Армении завершилось 7 июня при явке почти 49%.

    После обработки 98% бюллетеней партия «Гражданский договор» набрала 49,82% голосов.

    Лидер оппозиции Самвел Карапетян назвал выборы в Армении недемократичными.

    Комментарии (9)
    8 июня 2026, 12:12 • Новости дня
    Политолог: Результаты выборов искажают реальную волю народа Армении

    Политолог Данилин: Результаты голосования искажают реальную волю армянского народа

    Политолог: Результаты выборов искажают реальную волю народа Армении
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» по предварительным итогам выборов сохранила лидерство, хотя и набрала меньше 50%. «Мнение армян явно не будет учитываться в дальнейшем, Пашинян сделает все, чтобы оторвать Армению от России», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Напомним, у правящей партии Армении 49,81% голосов.

    «Предвыборная кампания в Армении была очень грязной. Командой Никола Пашиняна применялись все меры административного ресурса, чтобы обеспечить преимущество правящей партии «Гражданский договор», – отметил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Во-первых, выборы сопровождались давлением – как экономическим и политическим, так и силовым – на оппозицию, напомнил он. В этой связи собеседник упомянул арест Самвела Карапетяна и его соратников, мэра Гюмри Вардана Гукасяна, архиепископов Армянской Апостольской церкви, обыски в региональных штабах, угрозы в адрес агитаторов-студентов потерей места в институте, а также бизнесменов – отъемом компаний.

    Во-вторых, социальные сети и пресса были поставлены на контроль, продолжил Данилин. Политолог указал на сообщения СМИ, согласно которым французские спецслужбы активно помогали действующим властям Армении блокировать публикации с критикой Пашиняна. «Европейские специалисты, которые имеют контакты с западными интернет-платформами, регулируют пространство для общения в Сети», – указал эксперт.

    «Мы видели нечто подобное на примере Молдавии. Сейчас это произошло в закавказской республике. Такие действия направлены на разрушение гражданского мира в стране», – считает спикер. В-третьих, проявилась дискриминация граждан по принципу места жительства, добавил Данилин. Дело в том, что избирательные участки за границей в итоге так и не организовывались.

    «Представителям диаспор, живущих вне Армении, оказалось затруднительно проголосовать», – сказал он, отметив, что тех армян, кто приезжал из других стран, в том числе из России, допрашивали спецслужбы. «Неудивительно, что в связи с принятыми мерами партия Пашиняна сохранила лидерство, хотя и набрала меньше 50%. Сейчас вопрос в том, сможет ли «Гражданский договор» сформировать правительство», – рассуждает аналитик.

    «Но как бы то ни было, результаты голосования искажают реальную политическую волю армянского народа. Мнение армян явно не будет учитываться в дальнейшем. Я думаю, Пашинян сделает все, чтобы оторвать Армению от России», – считает Данилин.

    Политолог Федор Лукьянов в свою очередь отметил, что результат парламентских выборов не принес сенсаций. «Нечто похожее, вероятно, можно было прогнозировать. Сатана, как известно, всегда в деталях», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Здесь – методы, которыми достигнут данный итог (бурная кампания с репрессивными акциями и внешним участием), а также недобор правящей партией до результата, который полностью развязал бы ей руки. Если количество мандатов не скорректируется в пользу Пашиняна, парламент будет местом схватки по наиболее принципиальным вопросам», – прогнозирует эксперт.

    По его мнению, также итог выборов показывает, что обещанный премьер-министром референдум об изменении конституции не гарантирует ему успеха. «Главный вопрос – убрать из преамбулы ссылку на Декларацию независимости, где упоминается Карабах. Это предварительное условие Баку для заключения мирного договора», – указал политолог.

    «Как бы то ни было, вопрос об отношениях России и Армении остается на повестке дня. Общий курс Еревана Пашинян не скрывает – дрейф прочь от Москвы, но без резких разрывов и по возможности с сохранением преимуществ взаимосвязей как минимум на переходный период», – заключил Лукьянов.

    Напомним, партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,81% голосов на парламентских выборах. Это следует из данных ЦИК страны после обработки 100% бюллетеней. При этом фракция получает право единолично формировать кабмин, так как, согласно закону, политической силе, получившей большинство голосов, добавляют мандаты нацменьшинств республики.

    Ситуация с результатами голосования кардинально изменилась в течение ночи. Изначально премьер объявил о победе своей партии, когда Центральная избирательная комиссия обработала лишь 10% бюллетеней. На тот момент «Гражданский договор» лидировал с результатом 54,64%, однако по мере подсчета голосов этот показатель заметно снизился.

    Второе место на выборах занял блок «Сильная Армения», возглавляемый предпринимателем Самвелом Карапетяном, получивший 23,29% голосов. Тройку лидеров замкнул альянс «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна с результатом 9,94%. Партию «Процветающая Армения» поддержали 4% избирателей. Таким образом, оппозиция в сумме набрала 37,23% голосов.

    Карапетян подверг жесткой критике избирательный процесс. «Считать, что это какие-то демократические выборы, просто это невозможно», – подчеркнул он. По его словам, власти остановили подсчет на уровне 20% обработанных бюллетеней из-за стремительного падения показателей правящей партии.

    Кочарян в свою очередь заявил, что слова Пашиняна о победе до подведения итогов выборов – это шаги по давлению ЦИК и узурпации власти. «Вместо того чтобы без окончательных результатов давать указания судебной системе и государственным инстанциям и угрожать им, действующий режим еще должен понести правовую ответственность за все зафиксированные за это время избирательные нарушения», – отметил политик.

    Отметим, всего в выборах участвовали 18 политических сил. Явка превысила 50%. Оппозиция столкнулась с давлением: правоохранители задержали около 700 сторонников «Сильной Армении», порядка 80 человек оказались под арестом. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев усомнился в легитимности голосования из-за отстранения конкурентов. Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на подмену законной борьбы противодействием демократическим процедурам.

    Пашиняна поддержали все европейские лидеры. Это покровительство выразилось, в частности, в проведении Европейского саммита в Ереване. Кроме того, к поддержке присоединились и США. В конце мая армянскую столицу посетил госсекретарь Марко Рубио. Стороны парафировали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа во имя международного процветания» (TRIPP).

    Глава Белого дома Дональд Трамп на следующий день написал, что Пашинян разделяет его точку зрения относительно мира и процветания Армении и всего Закавказья и «делает свою страну сильной, богатой и очень безопасной». Армянский премьер говорил, что инициирует принятие новой конституции страны после парламентских выборов. Он также отметил, что намерен продолжить курс Еревана на вступление в ЕС, но при этом сохранить участие и членство в ЕАЭС, а также продолжить развивать отношения с Россией.

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    8 июня 2026, 01:27 • Новости дня
    Киев притормозил сделку с США по недрам

    Офис Зеленского негласно притормозил сделку Украины и США по недрам

    Киев притормозил сделку с США по недрам
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Офис Владимира Зеленского негласно приостановил реализацию сделки с Вашингтоном о разработке американскими компаниями полезных ископаемых на Украине, пишут украинские СМИ.

    «Уже несколько месяцев никакого движения по ней фактически нет. После того, как отношения между Зеленским и Трампом окончательно испортились, в офисе <...> дали команду притормозить», – заявил источник в добывающей промышленности Украины.
    По его словам, потенциальные инвесторы в США также взяли паузу, поскольку не уверены в сроках окончания вооруженного конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Источник рассказал, что ключевой интерес Зеленского и его офиса в этой сделке заключался в попытке «задобрить Трампа». В Киеве рассчитывали, что глава Белого дома продолжит военную и финансовую поддержку, представляя ее как американские взносы в совместный фонд для будущих инвестиций в добывающий сектор Украины. Однако, по словам собеседника, Трамп согласился поставлять вооружение Киеву только за деньги, выделяемые европейскими странами.

    После этого, отметил источник, у украинских властей пропало стремление продвигать соглашение, а по вертикали была спущена негласная установка не оказывать сделке особого содействия и максимально ее тормозить. При этом публично об этом не заявляют, чтобы не обострять отношения с Трампом. Одновременно в Киеве изучают возможность привлечения к разработке украинских ресурсов европейских инвесторов.

    В начале года на Украине провели конкурс по крупному месторождению лития Добра в Кировоградской области. Победителем стал консорциум с участием миллиардера Рональда Лаудера, которого называют другом Трампа. Вскоре результаты конкурса были оспорены через украинский суд, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты и Киев подписали сделку о совместном управлении природными ресурсами Украины. В мае 2025 года Верховная рада единогласно ратифицировала соглашение с США о недрах.

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    7 июня 2026, 22:13 • Новости дня
    Стармер, Макрон, Мерц и Зеленский встретились по вопросу переговоров с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    На Даунинг-стрит в Лондоне проходит встреча лидеров Британии, Франции и Германии Кира Стармера, Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца о возможных контактах с Россией, позже к ним присоединился Владимир Зеленский.

    Президент Франции и канцлер Германии Фридрих Мерц прибыли в резиденцию Стармера на Даунинг-стрит для обсуждения потенциальных переговоров с Россией, передает РИА «Новости».

    Лидеры собрались около 18.30 по местному времени (20.30 мск) и начали встречу в формате Е3 без участия Зеленского. Макрон пришел пешком через черный ход с территории британского МИДа, помахал журналистам, после чего его у входа в резиденцию поприветствовал Стармер. Спустя несколько минут прибыл Мерц, которого британский премьер также встретил лично. Для высоких гостей на Даунинг-стрит развернули красный ковер, у входа вывесили флаги четырех стран.

    Переговоры лидеров Британии, Франции и Германии стартовали без Зеленского и продолжались почти час до его приезда. Украинский президент появился на Даунинг-стрит примерно к 19.20, уже после начала обсуждений Е3 о возможных контактах с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что лидеры Франции, Германии и Британии встретятся с Зеленским в Лондоне и обсудят более значимую роль Европы в потенциальных переговорах с Россией.

    Советник по безопасности премьера Британии Джонатан Пауэлл заранее прибыл в резиденцию на Даунинг-стрит для участия в переговорах по Украине и опередил других политических лидеров.

    Мерц заявил о готовности Европы участвовать в мирных переговорах по украинскому кризису при условии полной остановки боевых действий.

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    8 июня 2026, 08:08 • Новости дня
    Иран объяснил ракетный удар по Израилю

    МИД Ирана объяснил ракетный удар по Израилю нарушением перемирия

    Иран объяснил ракетный удар по Израилю
    @ REUTERS/Amir Cohen

    Tекст: Ольга Иванова

    Ракетный удар Ирана по целям в Израиле был представлен как ответ на нарушение перемирия после более чем месяца сдержанности.

    О таком объяснении произошедшей атаки сообщил советник пресс-секретаря МИД исламской республики Али Сафари, передает РИА «Новости».

    По его словам, действия Тегерана стали реакцией на действия Израиля после периода выдержки.

    «Али Сафари, советник пресс-секретаря МИД Ирана, заявил, что недавний ракетный удар Ирана был нанесен после более чем месяца сдержанности в ответ на нарушение перемирия и продолжение агрессии со стороны Израиля», – цитирует дипломата агентство Mehr.

    Таким образом, в МИД Ирана увязали применение ракетных сил с ранее объявленным перемирием и последующими шагами израильской стороны, которые в Тегеране расценили как продолжение агрессивной линии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана в официальном заявлении подтвердил удары вооруженных сил по нескольким военным объектам на севере Израиля, увязав их с неоднократными нарушениями режима прекращения огня.

    Армия обороны Израиля задействовала систему противовоздушной обороны после ракетных залпов из Ирана и объявила воздушную тревогу на севере страны.

    Израильские власти по данным гостелерадиокомпании Kan пообещали ответить на ракетный обстрел со стороны Ирана.

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