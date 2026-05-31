«Сан-Антонио» вышел в финал НБА впервые за 12 лет
Команда из Техаса одержала победу в решающей встрече Западной конференции со счетом 111:103 и поборется за престижный трофей с «Нью-Йорком».
Баскетбольный клуб «Сан-Антонио» одолел «Оклахому» в решающей игре финальной серии Западной конференции плей-офф, передает ТАСС. Противостояние завершилось победой техасцев, выигравших серию из семи матчей.
Самым результативным игроком встречи стал канадский разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, набравший 35 очков. В составе победителей отличился французский центровой Виктор Вембаньяма, записавший на свой счет 22 очка.
В финале турнира «Сан-Антонио» встретится с «Нью-Йорком». Первый матч серии состоится в ночь на 4 июня по московскому времени на домашней арене техасского клуба.
Для команды этот финал станет седьмым в истории. Ранее коллектив пять раз завоевывал чемпионский титул и лишь один раз уступил в решающей стадии в 2013 году.
«Оклахома» являлась действующим чемпионом лиги и победителем регулярного чемпионата нынешнего сезона. «Сан-Антонио» по итогам регулярного первенства занял второе место на Западе.
