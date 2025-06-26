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Демин установил рекорд на драфте НБА среди россиян
Новый рекорд для российских баскетболистов на драфте НБА установил Егор Демин, став самым высоко задрафтованным игроком из России.
Егор Демин стал самым высоко выбранным на драфте НБА российским баскетболистом в истории, передает ТАСС. Клуб «Бруклин» выбрал 19-летнего спортсмена под восьмым номером. Предыдущий рекорд принадлежал Ярославу Королеву, которого в 2005 году «Лос-Анджелес Клипперс» выбрали двенадцатым.
Демин стал десятым россиянином, выбранным на драфте НБА. Первым был Андрей Фетисов в 1994 году, а последним до Демина – Сергей Карасев, выбранный «Кливлендом» в 2013 году. Баскетболисты из СССР также пять раз выбирались на драфте лиги.
На счету Демина опыт игры за молодежные команды мадридского «Реала» и приглашение в университетский клуб США – Университет Бригама Янга. В сезоне-2024/25 он в среднем набирал 10,6 очка, делал 5,5 передачи и 3,9 подбора за игру.
Чемпионами НБА среди россиян ранее становились только Тимофей Мозгов и Александр Каун – они выиграли титул с «Кливлендом» в 2016 году. В этом году первым номером драфта стал американец Купер Флэгг, которого выбрал «Даллас». Вторым был Дилан Харпер, которого выбрал «Сан-Антонио», третьим номером стал Ви-Джей Эджкомб с Багамских островов, выбранный «Филадельфией».
Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщения с угрозами и пожеланиями смерти выступающему за американский университет Бригама Янга российскому баскетболисту Егору Демину могли отправлять граждане с Украины. Егор Демин заявил, что его кандидатура выставлена на предстоящий драфт Национальной баскетбольной ассоциации.