Демин установил рекорд на драфте НБА среди россиян

Tекст: Дмитрий Зубарев

Егор Демин стал самым высоко выбранным на драфте НБА российским баскетболистом в истории, передает ТАСС. Клуб «Бруклин» выбрал 19-летнего спортсмена под восьмым номером. Предыдущий рекорд принадлежал Ярославу Королеву, которого в 2005 году «Лос-Анджелес Клипперс» выбрали двенадцатым.

Демин стал десятым россиянином, выбранным на драфте НБА. Первым был Андрей Фетисов в 1994 году, а последним до Демина – Сергей Карасев, выбранный «Кливлендом» в 2013 году. Баскетболисты из СССР также пять раз выбирались на драфте лиги.

На счету Демина опыт игры за молодежные команды мадридского «Реала» и приглашение в университетский клуб США – Университет Бригама Янга. В сезоне-2024/25 он в среднем набирал 10,6 очка, делал 5,5 передачи и 3,9 подбора за игру.

Чемпионами НБА среди россиян ранее становились только Тимофей Мозгов и Александр Каун – они выиграли титул с «Кливлендом» в 2016 году. В этом году первым номером драфта стал американец Купер Флэгг, которого выбрал «Даллас». Вторым был Дилан Харпер, которого выбрал «Сан-Антонио», третьим номером стал Ви-Джей Эджкомб с Багамских островов, выбранный «Филадельфией».

Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщения с угрозами и пожеланиями смерти выступающему за американский университет Бригама Янга российскому баскетболисту Егору Демину могли отправлять граждане с Украины. Егор Демин заявил, что его кандидатура выставлена на предстоящий драфт Национальной баскетбольной ассоциации.