В угрозах российскому баскетболисту Демину в США предположили украинский след

Tекст: Дарья Григоренко

Елевич подчеркнул, что это вопиющий случай, требующий тщательного расследования. «Как можно пожелать кому-то смерти? Если угрожаешь, то можешь подвести себя под статью. Обязательно надо узнавать, кто это написал. Надо бить в колокола! Такие вещи нельзя оставлять», – сказал он, передает РИА «Новости».

Демин, сын бывшего баскетболиста Владимира Демина, опубликовал скриншот сообщения с угрозами в Instagram* (принадлежит Meta*, запрещена в РФ как экстремистская). Его отец играл за подмосковные «Химки» и пермский «Урал-Грейт». В мае этого года Егор во второй раз стал победителем юниорской Евролиги с мадридским «Реалом», набрав 26 очков в финальном матче. Летом 2025 года ему предстоит выйти на драфт НБА.

Елевич добавил, что Егор и его отец всегда были доброжелательными людьми, и ему сложно представить, кто мог бы отправить такие сообщения. «Думаю, здесь идет след от Украины. Не утверждаю, конечно, но кто еще может? В Америке точно нет таких людей, они к нам очень хорошо относятся», – отметил он.

Напомним, в октябре американский киберспортсмен Куинн Кэллахан из команды Gaimin Gladiators извинился за оскорбления в адрес России, «сделанные в пылу спора».

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит обвинил украинских киберспортсменов в русофобии после отказа пожать руки российским игрокам из команды Virtus.Pro на турнире по Counter-Strike 2 в Рио-де-Жанейро. Смит назвал этот отказ русофобией.