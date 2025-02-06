Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.3 комментария
В угрозах российскому баскетболисту Демину в США предположили украинский след
Сообщения с пожеланиями смерти выступающему в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) российскому баскетболисту американского университета Бригама Янга (BYU) могли отправить украинские граждане, заявил экс-главный тренер сборной России Сергей Елевич.
Елевич подчеркнул, что это вопиющий случай, требующий тщательного расследования. «Как можно пожелать кому-то смерти? Если угрожаешь, то можешь подвести себя под статью. Обязательно надо узнавать, кто это написал. Надо бить в колокола! Такие вещи нельзя оставлять», – сказал он, передает РИА «Новости».
Демин, сын бывшего баскетболиста Владимира Демина, опубликовал скриншот сообщения с угрозами в Instagram* (принадлежит Meta*, запрещена в РФ как экстремистская). Его отец играл за подмосковные «Химки» и пермский «Урал-Грейт». В мае этого года Егор во второй раз стал победителем юниорской Евролиги с мадридским «Реалом», набрав 26 очков в финальном матче. Летом 2025 года ему предстоит выйти на драфт НБА.
Елевич добавил, что Егор и его отец всегда были доброжелательными людьми, и ему сложно представить, кто мог бы отправить такие сообщения. «Думаю, здесь идет след от Украины. Не утверждаю, конечно, но кто еще может? В Америке точно нет таких людей, они к нам очень хорошо относятся», – отметил он.
Напомним, в октябре американский киберспортсмен Куинн Кэллахан из команды Gaimin Gladiators извинился за оскорбления в адрес России, «сделанные в пылу спора».
Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит обвинил украинских киберспортсменов в русофобии после отказа пожать руки российским игрокам из команды Virtus.Pro на турнире по Counter-Strike 2 в Рио-де-Жанейро. Смит назвал этот отказ русофобией.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ