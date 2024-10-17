Киберспортсмен из США извинился за оскорбительные слова о России

Американский киберспортсмен Кэллахан извинился за оскорбительные слова о России

Tекст: Вера Басилая

Кэллахан публично раскаялся за свое поведение, объяснив, что его слова были сказаны в пылу во время неудачной игры. Он извинился перед всеми, кого обидели его слова, и выразил сожаление о случившемся, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел во время тренировочного матча, когда Кэллахан в споре с казахстанским игроком Егором Миллером позволил себе негативные высказывания о России. Это вызвало критику со стороны русскоязычного сообщества Dota 2. Кэллахан отметил, что старается работать над собой и уменьшить количество негативных высказываний во время игр.

Руководство команды Gaimin Gladiators также выразило недовольство поступком Кэллахана и вынесло ему официальное предупреждение. Команда пообещала принять меры, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем. Ранее Кэллахан успешно выступал вместе с россиянином Антоном Шкредовым на турнире The International, где Gaimin Gladiators стали финалистами.

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит обвинил украинских киберспортсменов в русофобии после отказа пожать руки российским игрокам из команды Virtus.Pro на турнире по Counter-Strike 2 в Рио-де-Жанейро. Смит назвал этот отказ русофобией.