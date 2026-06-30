Bloomberg: Нашествие плотоядных мух грозит Техасу катастрофой

Bloomberg: Муха-винторез нанесет экономике Техаса ущерб в 1,8 млрд долларов

Tекст: Мария Иванова

Распространение плотоядной мухи-винтореза грозит экономике Техаса колоссальными потерями в размере 1,8 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Опасность заключается в том, что личинки этого насекомого проникают в открытые раны животных и людей, где питаются живой плотью. Без своевременного медицинского вмешательства подобное заражение неизбежно приводит к летальному исходу.

«Если местные и федеральные власти не смогут сдержать распространение этой мухи, последствия могут оказаться весьма серьезными... вспышка могла бы привести к потерям экономики Техаса в размере 1,8 млрд долларов», – отмечает издание в своей публикации. Ситуация требует немедленного реагирования для предотвращения масштабного кризиса в сельскохозяйственном секторе региона.

Ранее Министерство сельского хозяйства США официально подтвердило 15 случаев заражения личинками мухи-винтореза на территории штата. В связи с этим в начале июня текущего года Центры по контролю и профилактике заболеваний США приступили к реализации экстренных мер по борьбе с опасным вредителем, который был обнаружен в Техасе впервые за несколько десятилетий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня американское министерство сельского хозяйства подтвердило случай заражения теленка плотоядным червем в Техасе.

В августе прошлого года медики зафиксировали в прибрежных штатах США вспышку поедающей плоть бактерии.

Весной 2024 года управление здравоохранения Техаса выявило первый случай передачи птичьего гриппа человеку от крупного рогатого скота.