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Человек заразился птичьим гриппом от крупного рогатого скота в США
Первый случай заражения человека птичьим гриппом от крупного рогатого скота зафиксирован в США
В американском штате Техас выявлен первый случай заражения человека птичьим гриппом от крупного рогатого скота, сообщило управление здравоохранения штата.
Птичий грипп обнаружили у человека, который взаимодействовал с, предположительно, зараженным молочным скотом. В США это второй случай заболевания птичьим гриппом у человека, от крупного рогатого скота человек заразился впервые, свидетельствуют данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Управление здравоохранения Техаса полагает, что угроза распространения болезни остается низкой, передает РИА «Новости».
В 2021 году вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что критической опасности нет, пока вирусом птичьего гриппа можно заразиться только от птицы, а не от человека к человеку.