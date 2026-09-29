У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.0 комментариев
Техас объявил режим ЧС из-за высоких цен на топливо
Губернатор Техаса ввел режим ЧС для борьбы с высокими ценами на топливо
Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории региона в связи с рекордным ростом цен на дизельное топливо.
Глава региона распорядился расширить использование так называемого окрашенного дизеля, который обычно применяется только для сельскохозяйственной и строительной техники и не облагается налогами. Кроме того, увеличен допустимый вес для некоторых грузовиков и приостановлено действие ряда федеральных экологических правил, пишет The Washington Post.
По словам Эбботта, сельское хозяйство и грузоперевозки штата зависят от дизельного топлива, а рекордные цены ставят под угрозу обе отрасли и повышают расходы семей. Принятые меры должны сократить затраты фермеров, перевозчиков и потребителей. По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя стоимость дизеля в регионе достигла 5,86 доллара за галлон.
При этом распоряжение губернатора не отменяет базовый топливный налог в размере 20 центов за галлон, приостановки которого требовали представители Демократической партии. Издание отмечает, что Эбботт ведет напряженную предвыборную кампанию против демократки Джины Инохосы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье британские СМИ описали последствия возможного запрета экспорта дизельного топлива из США. В четверг стало известно, что снижение поставок из России взвинтило цены на топливо в странах Европы. В среду американская пресса сообщила о планах Вашингтона ввести 90-дневный запрет на экспорт дизеля.