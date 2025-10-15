Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.9 комментариев
Путин подписал закон о запрете списания денег с отвязанных клиентом карт
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому сервисы больше не смогут автоматически списывать деньги за онлайн-подписки с банковских карт, которые клиент отвязал от личного кабинета.
Теперь после удаления пользователем банковской карты из личного кабинета платформа обязана прекратить автоматические списания денежных средств с этой карты. Продавцам цифровых подписок предписано обеспечить возможность отказа от использования сохраненных реквизитов банковских счетов или данных электронных средств платежа при расчетах.
Отказ от использования банковских реквизитов может быть подан потребителем в электронной форме, и платформа должна его принять. Закон вступит в силу с первого марта 2026 года.
МВД заявило, что с 1 марта 2026 года онлайн-сервисы не смогут продлевать платные подписки и списывать деньги с банковских карт и счетов без явного согласия пользователя. Нарушение этого правила будет квалифицироваться как мошенничество.