МВД объяснило критерии мошенничества при списании за онлайн-подписку
МВД сочло мошенничеством списание денег без согласия пользователя онлайн-сервиса
С 1 марта 2026 года онлайн-сервисы не смогут продлевать платные подписки и списывать деньги с банковских карт и счетов без явного согласия пользователя, иначе такие действия будут квалифицироваться как мошенничество, заявили в МВД.
Если онлайн-сервис продолжает списывать средства без согласия пользователя с банковских карт и счетов, от которых человек уже отказался при оплате, и при этом не объясняет происходящее, такие действия считаются мошенничеством, разъяснили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, пишет Telegram-канал управления.
В МВД уточнили: если деньги списывают без согласия пользователя и без каких-либо уведомлений, это является классическим примером мошенничества. В этом случае человек теряет свои средства, его вводят в заблуждение, а возврат денег может быть значительно затруднен. В подобных ситуациях гражданам рекомендуется обращаться в полицию.
Однако часто компании действуют иначе – делают отписку максимально сложной, продолжают списывать деньги по уже удалённым картам или формально предупреждают об автопродлении, не делая это очевидным для пользователя. Такие случаи не всегда подпадают под уголовную статью, но считаются недобросовестной бизнес-практикой.
С 1 марта 2026 года, после вступления в силу нового закона, сервисы не смогут списывать деньги с реквизитов, от которых пользователь явно отказался. Теперь отказаться от подписки и оплаты можно будет в том числе в электронной форме, что должно сократить количество спорных ситуаций и защитить интересы пользователей.
Напомним, накануне Росфинмониторинг заявил, что владельцев криптовалют начали вовлекать в мошеннические схемы.
Мошенники организуют видеоконференции в Zoom, где лжесотрудники полиции и госорганов выступают в роли «экспертов».
МВД рекомендовало россиянам применять принцип нулевого доверия при общении с неизвестными лицами.