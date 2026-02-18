Санкции против российской нефти снимут не из-за «очень хороших отношений» Трампа с Путиным, как любит говорить американский президент, а потому что это будет выгодно при определенных условиях. И в этом динамичном танце интересов победит тот, кто лучше рассчитает ходы.2 комментария
Силы ПВО за шесть часов сбили 52 БПЛА над регионами России
В течение шести часов системы ПВО уничтожили 52 украинских беспилотника, большая часть которых была сбита в небе над Брянской областью, сообщило Министерство обороны России.
Силы ПВО России с 08:00 до 14:00 мск сбили 52 украинских беспилотника, сообщило Минобороны в Max.
По данным Минобороны, больше всего аппаратов – 32 – были уничтожены над Брянской областью. Семь беспилотников сбили над Калужской областью, шесть – над Смоленской, шесть – над Курской областью. Еще один аппарат был ликвидирован над Волгоградской областью.
В военном ведомстве подчеркнули, что все сбитые БПЛА были самолетного типа.
Силы ПВО уничтожили над территорией России 43 украинских беспилотника самолетного типа в ночь на среду.