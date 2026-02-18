Силы ПВО за шесть часов сбили 52 БПЛА над регионами России

Tекст: Вера Басилая

Силы ПВО России с 08:00 до 14:00 мск сбили 52 украинских беспилотника, сообщило Минобороны в Max.

По данным Минобороны, больше всего аппаратов – 32 – были уничтожены над Брянской областью. Семь беспилотников сбили над Калужской областью, шесть – над Смоленской, шесть – над Курской областью. Еще один аппарат был ликвидирован над Волгоградской областью.

В военном ведомстве подчеркнули, что все сбитые БПЛА были самолетного типа.

Силы ПВО уничтожили над территорией России 43 украинских беспилотника самолетного типа в ночь на среду.