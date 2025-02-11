Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какой работы, ради какого результата государство должно ее поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.4 комментария
Сихарулидзе избрали президентом Федерации фигурного катания России
Антон Сихарулидзе стал президентом Федерации фигурного катания России
Антон Сихарулидзе избран новым президентом Федерации фигурного катания на коньках России на внеочередной выборной конференции организации.
Сихарулидзе был избран президентом Федерации фигурного катания на коньках России, передает ТАСС. Это решение принято на внеочередной выборной конференции, где его кандидатуру поддержали единогласно.
Антону Сихарулидзе 48 лет. Он стал олимпийским чемпионом в 2002 году в паре с Еленой Бережной.
Сихарулидзе исполнял обязанности президента федерации с апреля 2023 года. Он занял эту позицию после смерти олимпийского чемпиона Александра Горшкова, который занимал пост президента с июня 2010 года.